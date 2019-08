Mannheim. (cum) Vergangenen Sommer stand Duff McKagan noch vor 50.000 Zuschauern auf dem Maimarktgelände, mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem bis dahin letzten Auftritt mit Guns N’Roses in Mannheim. Dieses Mal ließ der 55-Jährige seine Fans nicht so lange warten; ein gutes Jahr später meldete er sich am Dienstagabend in der Alten Feuerwache zurück. Nicht mit Axl Rose und Slash an seiner Seite, nicht mit dem Pomp der immer noch laufenden mehr als dreistündigen "Not In This Lifetime"-Tour, nicht mit der großen Pose des Stadionrockers. Seine aktuelle Soloscheibe "Tenderness" geht zurück zu den musikalischen Wurzeln, zart, intim, nachdenklich - und dank der Begleitung durch die Countryrockband von Shooter Jennings bodenständig und erdig.

Nichts für die große Bühne, aber gut aufgehoben vor rund 500 Zuschauern in der nicht ausverkauften Alten Feuerwache. Auch für Fans der Guns N’Roses ist das nur bedingt etwas. Etliche kommen zwar in Shirts der Band, und vor der Feuerwache warten Dutzende auf ein Autogramm oder ein Selfie mit dem Star. Aber musikalisch schlägt McKagan auf Solopfaden mit Akustikgitarre statt Bass melancholischere Saiten an.

Ganz ohne Roses-Songs müssen die Fans dennoch nicht auskommen. Der Routinier kommt im schwarzen Hemd mit tief hängender Gitarre auf die Bühne. Mit "You ain’t the first" holt er seine Fans ab. Der Opener weist aber schon die Richtung: viele langsame Nummern, viele Balladen im Country- und Blues-Rock-Stil. Die Band um Jennings kann auch richtig Dampf machen, das hat sie im Vorprogramm bewiesen, und das stellt sie auch später noch unter Beweis. McKagans ohnehin eher dezent-brüchige Stimme wird nach dem zweiten Song mit mehr Hall unterfüttert. Auch "Dust N’Bones" wird vom Publikum gefeiert. Doch auf die großen Guns N’Roses-Hits wartet das Publikum vergeblich.

Der Schwerpunkt liegt auf den Tenderness-Nummern: "It’s not too late", "Feel", "Falling down", "Wasted Heart". Songs übers Abschiednehmen, Verlassen werden, über Trauer, über die menschliche und verletzliche Seite eines Rockstars, der abseits der großen Showbühne viele Tiefen erlebt hat - kongenial begleitet von Aubrey Richmond auf der Geige und den Slides von John Schreffler an der Gitarre. Das macht McKagans Solotrip so hörenswert, auch wenn es nicht jedermanns Erwartungshaltung trifft.

Eine Überraschung hat die Band obendrein parat: Sie covert den 40 Jahre alten Protestsong "Clampdown" der britischen Punkband The Clash. "Das war Duffs Idee", sagt Jennings nach der Show. "Er ist großer Clash-Fan." Der Guns N’Roses-Bassist ein Clash-Fan? McKagan hat musikalisch eben viele Facetten.

Zum Finale greift er doch noch ins Rockstar-Repertoire und steigt auf die Absperrung vor der Bühne. Hände recken sich ihm entgegen. "Dankeschön!", ruft McKagan zum Abschied. Zugabe fordert keiner, der Saal leert sich schnell. Mannheim bleibt ein Zwischenstopp. Noch in der Nacht geht es weiter nach London.

Auf der großen Bühne ist McKagan mit den Guns N’Roses im September in den USA wieder zu sehen.