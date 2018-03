Von Rainer Köhl

Heidelberg. So packend, so rasant und explosiv wie GMD Elias Grandy die Ouvertüre zu Mozarts "Don Giovanni" dirigierte, eben so geriet auch die Neuinszenierung der Oper durch Lorenzo Fioroni am Heidelberger Theater. Am Ende hielten sich die vielen Buhs und einige emphatische Bravi fürs Regieteam ungefähr die Waage.

Wenn der Vorhang hochgeht, sieht man ein barockes Maskenspiel mit eingefrorenen Bewegungen: Don Giovanni vergnügt sich dabei mit Donna Anna in der Horizontalen, und im allgemeinen Durcheinander erleidet der Komtur plötzlich eine tödliche Herzattacke. Ob es einen Mörder gab, lässt sich nicht sagen. Mit dem Blut aber, das auf den Boden floss, macht Donna Anna sich selber und ihren Verlobten heiß auf Rache.

Eine barocke Bühne hat Ralf Käselau eingerichtet, mit bunt bemalten Papp-Kulissen, die an der Seite hereingeklappt werden, mit dunklen Wolken, die sich aus dem Schnürboden bedrohlich herabsenken, wenn es dramatisch wird. Reichlich Theaterdonner gehört ebenso dazu wie die wilden barocken Kostüme, die Annette Braun entworfen hat. Und schnell wird klar: Hier wird Theater gespielt, lustvoll krachend. Mit Ironie und Lust an Übertreibung schlüpft jeder in seine Rolle. Giovanni und sein Diener Leporello sind zwei wilde Zausel, wie Zwillinge, die man nur an der Statur auseinanderhalten kann. Ein schmucker adeliger Verführer sieht anders aus, er gleicht eher Don Quichotte, und ebenso agiert er auch: ein durchgeknallter Spinner, der nahe dran ist, Amok zu laufen. Was er auch laufend tut.

Mit allen Tricks arbeiten der spanische Herr und sein liederlicher Diener. Leporello verkleidet sich als Mönch, um der Witwe Donna Elvira tröstenden Beistand zu leisten für das, was ihr Don Giovanni so alles angetan hat. Wenn ihr Leporello die Registerarie am Friedhof singt, ist es ein makabrer Spaß.

Heiter wird die Szenerie bei der Bauernhochzeit. Eine aufgedrehte Kinderschar (Kinder- und Jugendchor des Theaters) kommt hereingeschneit, adrett gekleidet, die Mädchen in weißen Kleidchen, die Jungs in kurzen Hosen. Eine Unschuld, welche die Brutalität des Libertins Don Giovanni umso bewusster macht, wenn sie mit diesem konfrontiert wird. Das Wüten des Wüstlings wird gegen Ende des ersten Akts immer schlimmer, bis es ganz außer Rand und Band gerät. Dazu kommen die Bühnenarbeiter auf die Szenerie und machen der Illusion ein Ende, sie reißen das Bühnenbild von den Wänden.

In den nackten Gestellen der fehlenden Kulissen wird der zweite Akt gespielt - in harter Realität. Die vormalige Theaterbühne ist nun fern, steht en miniature weit hinten, eine ferne Erinnerung an das Illusionstheater. Und auch das Volk rebelliert nun gegen adeligen Tyrannen. Dazu laufen als Kommentare die Umwälzungen der Weltgeschichte ab: Die Köpfe der französischen Monarchie fallen, die Figuren der Nazidiktatur erscheinen ebenso als Pappkameraden, mit denen der Wüstling spielt. Auf die furiose Höllenfahrt Don Giovannis wird man mit Bildern von Atompilz und Naturkatastrophen eingestimmt.

Eine hoch spannende Inszenierung hat Lorenzo Fioroni vorgelegt. Der Regisseur lässt seinen Wüstling alles mit sich in den Abgrund ziehen. Ein hellsichtig inszeniertes Drama, ein Weltenstrudel, der durch menschliche Maßlosigkeit, Macht und Wahnsinn in Gang gesetzt wird. Ein echtes Bühnen-Spektakel, aber mit Sinn: Heidelberg hat wieder Diskussionsstoff.

Ipca Ramanovic in der Titelpartie läuft zu Hochform auf in der Darstellung dieses Wahnsinnigen. Wie er wütet, schändet und tobt, ist sehr sehenswert, und welch aufgedrehten Spaß er in die Champagnerarie bringt, ist auch hörenswert. Zudem verblüfft der Bariton als Akkordeonvirtuose. Damit frischt er so manches Rezitativ auf, das er selber singt, lässt dazwischen Musette-Walzer schwingen.

Auch musikalisch wurde manches ein wenig anders gemacht als gewohnt. Das betrifft die nicht selten gewitzte Cembalobegleitung der Rezitative, an deren rhythmisch flexiblem Einsatz bisweilen auch Grandy mit den Heidelberger Philharmonikern anknüpfte. Es betrifft, wie gesagt, ebenso den Chor und auch die Partie der Zerlina, welche eine Mezzosopranistin sang: Shahar Lavi imponierte mit warmer, farbenreicher Stimme und selbstbewusster Darstellung. Überhaupt gebühren den Damen die sängerischen Kronen: Irina Simmes sang eine Donna Anna von frischer Leuchtkraft und Intensität, welcher die Donna Elvira von Hye-Sung Na nicht nachstand mit wunderschön durchglühten Tönen. Exzellent war ebenso der geschmeidig elegant singende Don Ottavio von Namwon Huh. Eine trefflich polternde Rollenstudie war der Leporello von James Homan. Seinen prachtvollen Bass ließ Wilfried Staber als Komtur hören, trefflich auch Zachary Wilson als Masetto.

