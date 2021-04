Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am heutigen 1. April – kein Scherz – soll die SWR-Bigband 70 Jahre alt werden. Das tönt gerade etwas vollmundig der Südwestrundfunk (SWR), und das ist natürlich eine glatte Lüge. Denn die SWR-Bigband gibt es erst seit gut 23 Jahren, als der Südwestrundfunk aus der Fusion des Süddeutschen Rundfunks (SDR, Stuttgart) mit dem Südwestfunk (SWF, Baden-Baden) entstand.

Wahr ist: Am 1. April 1951 wurde das Südfunk-Tanzorchester gegründet. Der damals 31-jährige Pfälzer Erwin Lehn (1919-2010) war von Ost-Berlin aus – dort war er bis zum 1. Mai 1950 Co-Dirigent des swingenden Radio-Berlin-Tanzorchesters gewesen, das aber immer mehr von der jazzfeindlichen DDR-Diktatur drangsaliert wurde – nach Stuttgart gekommen, um eine neue Band aufzubauen: für modernen Jazz, aber auch geeignet für Schlager aller Art. Das Südfunk-Tanzorchester wurde zu einer der führenden Bigbands Deutschlands, die Amerikaner nannten den Lehn mit seinem eleganten Stil "The German Jazz Hurricane".

40 Jahre sollte er der Formation vorstehen, bis 1991 der Südfunk einen derartigen Sparkurs einschlug, den Lehn nicht mehr mitgehen wollte. 1992 kündigte er und konzentrierte sich fortan auf die Leitung der Bigband der Stuttgarter Musikhochschule. Danach gab es beim SDR eine Formation mit wechselnden Dirigenten, die Musiker arbeiteten freiberuflich. Sie bestand bis zur Senderfusion am 1. Januar 1998 und wurde dann in SWR-Bigband umbenannt.

Sparen hat im Südwesten Tradition, denn Ähnliches geschah, wenn auch zwölf Jahre früher, beim Südwestfunk. Denn auch dort gab es ein Tanzorchester, das heute fast vollkommen vergessen ist. Es wurde bereits 1947 vom Pianisten Carl Friedrich Homann (1915-1984) gegründet und war relativ unbedeutend. Die große Stunde dieser Band schlug, als 1952 der damals 32-jährige Kurt Edelhagen (1920-1982) als Leiter verpflichtet wurde. Der brachte seine junge, extrem disziplinierte Band, die zu dieser Zeit beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg verpflichtet war, mit und machte sie binnen kürzester Zeit zu dem Spitzenorchester der noch taufrischen Bundesrepublik – wobei bei Veranstaltungen und Platten immer der Auftraggeber weggelassen wurde: Es hieß immer nur "Das Orchester Kurt Edelhagen" – ohne eine Referenz zum SWF. In den Fünfzigern saßen die besten deutschen Bigbands mit ihm und Lehn im Südwesten – mit einem leichten Vorsprung für Edelhagen ("Der vergessene deutsche Jazz-Star", RNZ vom 20. Juni 2020).

1957 wechselte Edelhagen zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln und baute dort eine internationale und noch bessere Band auf. Auf Vermittlung des SWF-Jazz-Papstes Joachim-Ernst Behrendt (1922-2000) wurde der US-Amerikaner Eddie Sauter (1914-1981) dessen Nachfolger – schließlich stammten seine Vorfahren aus der Gegend um Donaueschingen. Zuvor hatte Sauter in den USA das erfolgreiche Sauter-Finigan-Orchester mit seinen leichtfüßigen impressionistischen Klangfarben geleitet, doch dieser Sound kam, nach der Edelhagen-Zeit mit ihrem massiven (und sehr populären) Blech, nicht bei den Radiohörern und deutschen Jazzfreunden an.

Nach nur einem Jahr warf Sauter hin, für ihn kam der gebürtige Dresdner Rolf-Hans Müller (1928-1990), der seit 1949 in Baden-Baden als Pianist und Komponist (zum Beispiel für die Fernsehserien "Der Forellenhof" und "Salto Mortale") tätig war. Müller brachte zwar Ruhe in das Orchester, aber so richtig jazzmäßig herausragend war es nicht mehr. Meist war es eine recht gefällige Begleitband bei Galas und Shows, zuletzt beim "Blauen Bock".

Müller, der nicht bei bester Gesundheit war, legte schon 1978 den Taktstock aus der Hand, 1980 sparte sich der SWF dann gleich den Luxus einer angestellten Bigband. 1981 durfte dann der langjährige Leiter des Bundesjazzorchesters, Peter Herbolzheimer (1935-2010), ran, aber er hatte kein festes Orchester mehr, sondern musste sich die Musiker, je nach Gelegenheit, immer wieder aufs Neue organisieren. Dabei fungierte er als eine Art "Unternehmer-Dirigent" (daher auch der Titel "Peter Herbolzheimer und die Südwestfunk-Formation") – eben bis zur gemeinsamen südwestdeutschen Rundfunkanstalt SWR anno 1998.

Im Grunde ist das auch das Schicksal der SWR-Bigband, die angeblich jetzt Jubiläum feiert und sich als Nachfolgerin des legendären und extrem dauerhaften Südfunk-Tanzorchesters begreift – wobei ja ansonsten beim neuen SWR eher der Südwestfunk den Südfunk geschluckt hat. Die ist zwar immer noch nicht fest angestellt, hat aber doch einen festen Sendeplatz im Radio (sonntags ab 22.05 Uhr auf SWR4) und ein konstantes Ensemble, aber keinen Stamm-Dirigenten. Der vierten deutschen Radio-Bigband – neben der des Norddeutschen, des Westdeutschen und des Hessischen Rundfunks – hat das nicht unbedingt geschadet: Viermal wurde sie für den Musiker-"Oscar", die Grammys, nominiert – und nennt sich stolz "eine der besten Bigbands der Welt".

Ob das so ist, kann jeder beim Jubiläumskonzert "Heimspiel" für sich überprüfen, das im Internet abrufbar ist. In jedem Fall ist die SWR-Bigband ein Fossil einer längst vergangenen Jazz-Epoche im Rundfunk. Immerhin: Es gibt sie noch.