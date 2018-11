Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Wir versprechen, die beste Rockband aller Zeiten zu werden", tönten einst die Jungs von Union Youth. Mit energiegeladenem Grunge, einer wilden Bühnenshow und selbstzerstörerischer Attitüde zogen die Nirwana-Adepten am Beginn der 2000er Jahre "vom platten Land" aus, um die Musikwelt zu erobern und landeten für die Länge eines Traums tatsächlich in den USA. Es sei die beste Zeit ihres Lebens gewesen, ein "wahrgewordener Traum". Doch ein paar Jahre später, unter der Last exzessiven Drogenkonsums und den Streitereien ehemaliger Freunde, zerbricht die Band: "Es war nur noch Krieg."

Was schließlich aus dem Potential der abgestürzten Union Youth zehn Jahre später geworden ist, zeigt der Dokumentarfilm "Könige der Welt", den das Karlstorkino neben Philipp Jedickes Film "Shut up and play the piano" im Rahmenprogramm des Musikfestivals Prêt à écouter präsentiert, in einer Art teilnehmenden Beobachtung. Sänger und Gitarrist Maze Valentin begibt sich zum langwierigen, schrittweisen Entzug in eine Brandenburger Klinik inmitten der Natur, während sich seine neuen und alten Gefährten in Berlin Neukölln in Proben zum Bandprojekt Pictures zusammenfinden. Irgendwann sind sie wieder im Tourstress und stehen gemeinsam auf der Bühne: Das sei zwar sinnlos, resümiert einer, mache aber unheimlich Spaß.

Info: Heidelberg, Karlstorkino: 27. November, 21.30 Uhr.