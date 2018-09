Von Jesper Klein

Ludwigshafen. Am 1. September trat der 1974 in Aarau geborene Beat Fehlmann sein Amt als neuer Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen an. Zuletzt war er Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz. Wir sprachen mit dem Schweizer, der neben seinen Ausbildungen als Klarinettist, Dirigent und Komponist mehrere Studiengänge im Bereich Management in Zürich, Heilbronn und London abgeschlossen hat.

Herr Fehlmann, wie gut kannten Sie Ludwigshafen und die Staatsphilharmonie, bevor Sie hierhergekommen sind?

Das Orchester kenne ich seit einigen Jahren, aber nur punktuell. Ich habe einige Konzerte gehört, auch ein paar Aufnahmen der "Modern Times"-Reihe. Die Stadt kannte ich bisher eigentlich nur von Gastspielen anderer Orchester.

Was lockte Sie, nach Ludwigshafen zu kommen?

Für mich war es attraktiv, ein Orchester verantworten zu dürfen, das auch das große Repertoire bedienen kann - rein von der Besetzung her. Ich sehe es in drei Konstellationen: Als Landesorchester mit dem Auftrag, die Musik in die Fläche zu bringen, auch in die kleineren Städte des Landes. Dann als Orchester für die Metropolregion mit ihrem großstädtischen Charakter und einer Konkurrenz, sowohl der hier angesiedelten Klangkörper als auch einem Gastspielbetrieb, bei dem immer wieder namhafte Ensembles vor Ort zu hören sind. Als Drittes der Standort hier in Ludwigshafen: Die Struktur der Stadt ist eine besondere. Auf diese drei unterschiedlichen Ausgangslagen eine Antwort zu finden und zu schauen, wie ein Programm und auch eine Weiterentwicklung aussehen kann, das wird für mich die spannende Arbeit.

Sie haben in Konstanz nicht nur den Ruf des Orchesters verbessert, sondern auch die Auslastung. In diesem Punkt ist auch in Ludwigshafen Luft nach oben.

Die Auslastung ist nur eine Kennzahl, ich finde, Resonanz ist der bessere Begriff - er ist umfassender. Eine möglichst große Resonanz zu erreichen, ist für mich eine wichtige Aufgabe. Es gibt immer Potenzial. Resonanz muss man sich immer wieder neu erspielen. Um als Teil der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, muss man aktiv sein.

Während ihrer Zeit in Konstanz haben Sie auch an ungewöhnlichen Orten Musik gemacht, etwa auf dem Oktoberfest oder in einer Therme. Ist das auch jetzt der Plan?

Es ist eine Option. Es kam nicht zu diesen Orten, weil ich Musik an Orten präsentieren wollte, die besonders überraschend oder schräg sind. Es ging darum, einen Inhalt zu transportieren und die Menschen dort zu erreichen, wo sie schon sind. Die Bewegung hin zu den Menschen finde ich wichtig. Im Konzertbetrieb laden wir die Leute normalerweise ein. Ich glaube, dass es für ein Orchester innerhalb einer Gesellschaft auch wichtig ist, in die andere Richtung zu gehen. Das kann über ungewöhnliche Orte laufen, man kann aber auch andere Antworten finden.

Sie gehen jetzt also nicht durch die Stadt auf der Suche nach ungewöhnlichen Spielstätten?

Es ist mir ein Anliegen zu verstehen, wie der Ort tickt. Was treibt die Menschen an? Was tun sie in ihrer Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit? Das versuche ich zu beobachten. Es ist weniger der Blick nach Freiflächen und spannenden Orten. Natürlich schaut man immer ein bisschen mit, aber das ist nicht das Primäre.

Es ist kein Geheimnis, dass bei der Staatsphilharmonie in letzter Zeit nicht immer alles reibungslos verlief. Zum einen bezüglich der Finanzierung, aber auch bezüglich der Beziehung der Musiker zum Intendanten. Wie gehen Sie damit um?

Ich versuche zu verstehen, ob es wirklich strukturelle Probleme sind oder zwischenmenschliche. Wenn es strukturelle sind, das ist vor allem bei den Finanzen naheliegend, kann ich aus meiner bisherigen Erfahrung mit dem Land berichten, dass man sich der Problematik bewusst geworden ist und auch den Willen hat, zu helfen. Es gibt jetzt eine Erhöhung des Zuschusses um eine Viertelmillion Euro. Man wird sehen, inwieweit das Land bereit ist, das Orchester als Landesorchester im Sinne eines großen symphonischen Klangkörpers finanziell auch so auszustatten, dass wir diesem Auftrag gerecht werden können.

Und das Verhältnis zum Orchester?

Ich kann mir nur wünschen, dass die Offenheit, die ich mitbringe, auch auf der anderen Seite vorhanden ist. Natürlich wünsche ich mir ein vernünftiges Klima. Man muss immer auch Entscheidungen treffen, mit denen nicht alle einverstanden sind. Die bisherige Zusammenarbeit war sehr konstruktiv und ich wünsche mir, dass es so weitergeht.

Sie treten ja durchaus in große Fußstapfen. Karl-Heinz Steffens und Michael Kaufmann haben hier viel bewegt. Was möchten Sie mit der Staatsphilharmonie erreichen?

Ich möchte diesen Weg fortsetzen. Es ist ein wichtiger Auftrag, das Orchester weiterhin im nationalen Kontext als ernst zu nehmenden Klangkörper zu etablieren. Das ist ein zentrales Ziel. Und ich möchte, dass das Land und die Region das Gefühl haben, dass die Staatsphilharmonie ihr Orchester ist.

Das ist bei dem reichen Angebot in der Metropolregion und der Konkurrenz zu Mannheim und Heidelberg nicht leicht.

Ich bin erst einmal skeptisch - das sage ich ganz offen. Bisher war meine Erfahrung, dass Wasser und Bundesländer doch große Grenzen sind. Ich vermute, der Anteil an Heidelbergern bei den Konzerten im Pfalzbau ist eher gering. Dennoch kann man - das hat das Orchester schon bewiesen - ein Programm anbieten, das über die eigene Verbundenheit mit dem Klangkörper hinaus inhaltlich interessant ist.

Es wird ja immer beklagt, dass das Orchester keine Heimspielstätte in Ludwigshafen hat. Was sagen Sie dazu?

Das ist sicherlich eine Problematik, aber für mich ist es ein Thema, mit dem ich mich erst einmal arrangiere, bevor ich von Bauplänen spreche. Der Pfalzbau ist unser Ort. Gerade bei einem so flüchtigen Medium wie der Musik ist es hilfreich, wenn man ein Gebäude im Kopf hat.

Mit der Wahl des zukünftigen Chefdirigenten steht eine wichtige Entscheidung bevor.

Ich hoffe, dass wir die Vakanz bis zum Ende des Jahres geklärt haben. Es wäre schön, wenn wir zum 100-Jahr-Jubiläum des Orchesters 2019 mit einem neuen Chefdirigenten an den Start gehen könnten. Natürlich wünsche ich mir einen Partner, mit dem ich mich aktiv austauschen und gemeinsam Dinge entwickeln kann. Mit dem ich möglichst viele Menschen mitnehmen und begeistern kann. Deshalb ist es auch für mich persönlich eine wichtige Entscheidung.