Herausgeputzt: Jannis Niewöhner (links) als Felix Krull und Joachim Król als Kuckuck in einer Szene des Films „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Er kommt am heutigen Donnerstag in die Kinos. Foto: dpa

Von Dieter Oßwald

Heidelberg. Nach seiner Kinderfilm-Reihe "Bibi und Tina" wagt sich Regisseur Detlev Buck an Thomas Mann. Nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann hat er die "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" verfilmt. Wie in seinen frühen Kultkomödien "Erst die Arbeit und dann", "Karniggels" oder "Wir können auch anders" beweist der gelernte Landwirt dabei Sinn für Humor.

Herr Buck, Ihr "Hochstapler" firmiert unter dem Etikett "Philosophische Komödie" – was ist damit gemeint?

Es geht um das Sein, das Dasein und die Liebe. Sowie um den Erfolg. Und das Geld. Und Champagner. Und den Kosmos. Außerdem geht es um die Entscheidung darüber, welchen Weg man einschlägt. Das alles ist nicht immer ganz einfach, aber doch komisch.

Nichts sei komischer als verliebte, leidende Männer, haben Sie über den "Hochstapler" gesagt…

Absolut. Der verliebte Marquis Venosta ist völlig süchtig und nicht mehr Herr seiner eigenen Situation. "Bei dieser Frau kann ich ich sein!", frohlockt er. Zugleich erkennt der Maquis, dass er nur die Nummer zwei bei ihr sein wird. Das ist ihm jedoch völlig gleichgültig. Krull würde nie sagen, er betrüge seine Zaza, obwohl er in mehreren Betten gleichzeitig unterwegs ist, um seinem Glück hinterherzurennen und nicht zu verarmen.

Bei Remakes stellt sich gerne die Frage: Warum?

Die Frage stelle ich mir natürlich auch: Was will ich damit überhaupt? Für das Drehbuch konnte ich mir die beiden Thomas Mann-Fans Ferdinand von Schirach oder Daniel Kehlmann vorstellen – und Daniel hatte zum Glück gerade Zeit. Wenn man sich einem Kosmos wie Thomas Mann nähert, entdeckt man die essentiellen Fragen. Die Handlung ist nicht ganz einfach, weshalb wir sie für den Film verdichtet haben.

Wo liegen die Qualitäten des Bestseller-Autors Kehlmann, mit dem Sie zuvor schon "Die Vermessung der Welt" verfilmt haben?

Daniel kennt sich in dem Kosmos von Thomas Mann bestens aus. Mit sechzehn Jahren hatte er bereits das Gesamtwerk gelesen. Ich hingegen habe lediglich ein bisschen "Buddenbrooks" gelesen, damit war für mich damals das Kapitel Mann abgeschlossen. Daniel gibt einem nie das Gefühl, alles längst zu wissen. Sondern er begeistert sich für neue Ideen, etwa jene Liebesgeschichte von Zaza anders zu entwickeln als im Roman.

Haben Instagram, Facebook und Co. der Hochstapelei eine neue Aktualität verliehen?

Es freute mich schon sehr, wenn die Zuschauer bei dem Film eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben herstellen könnten.

Mit Sinn für Humor: Regisseur Detlev Buck bei den Dreharbeiten. Foto: dpa

Wie sehr sind Sie als Regisseur ein Hochstapler?

Regisseure müssen Hochstapler sein, weil sie eine Welt herstellen, die es so gar nie gibt und nie wieder geben wird. Alles ist völlig künstlich, alles wird nur behauptet. In dieser Verdichtung kann man neue Realitäten herstellen. Das geht bis hin zur Sprache: So wie im Film hat auch im Jahr 1905 nie jemand gesprochen, schon gar nicht in Paris.

Welche Rolle spielt die Sprache?

Entweder man lässt sich darauf ein und ist neugierig – oder man sagt, die sprechen ja komisch, chillen gar nicht, dann braucht man Shakespeare aber auch nicht! Das passt dann nicht zur Welt, die wir über Ausstattung und Kostüm erzählen. Es ist ein Wegfliegen in eine andere Zeit, das ist schließlich Kino!

Ihr Hauptdarsteller Jannis Niewöhner gilt als der angesagte Star das deutschen Kinos – was macht seine besonderen Qualitäten aus?

Ein bisschen ergeht es Jannis wie Felix Krull, dem sämtliche positiven Eigenschaften zugesprochen werden. Ständig kommen Leute und schwärmen davon, wie talentiert er sei. Jannis weiß um diese Wirkung, oft ist es ihm schon fast zu viel – aber die Leute wollen es so.

In Wahrheit ist Jannis Niewöhner ein Unsympath?

Nein, das ist Jannis nicht. Ebenso wenig wie Krull. Talent und Charme, die Lust am Spielerischen, eine große Neugierde zeichnen beide aus, diese Mischung hat Anteil an ihrem Erfolg. Krull ist ein Chamäleon, damit umarmt er die Welt.

Gibt es in den 36 Filmen von Detlev Buck eine perfekte Szene, von der Sie restlos begeistert sind?

Nein, eine perfekte Szene möchte ich gar nicht erreichen. Ich will auch nicht den perfekten Film machen, davor hätte ich Angst. Wenn jemand behauptet, er habe ein perfektes Leben geführt und schreibt das noch auf seinen Grabstein, kommt mir das unheimlich vor.

Sie haben Nationaltrainer mit Kosmetik gezeigt oder nordisches Bier lakonisch gefeiert – ist die Werbung noch ein Kick für Sie?

Werbung interessiert mich nach wie vor. Aber mittlerweile gibt es so viele, die das auch machen möchten. Da schreiben Ghostwriter ganz aufwändig für dreißig Sekunden Film. Jetzt muss man seine Ideen ständig präsentieren, das finde ich sehr nervig. Viele sind Hochstapler, gleichzeitig aber auch ängstlich. Diese Mischung langweilt mich.