Von Volker Oesterreich

Berlin/Heidelberg. Markus Wolf gilt als Schlüsselfigur des Kalten Krieges. Als Stellvertreter des Stasi-Ministers Erich Mielke war er Chef der DDR-Auslandsspionage – und in dieser Funktion auch verantwortlich für den Kanzleramtsspion Günter Guillaume, der sich in den engsten Zirkel um Bundeskanzler Willy Brandt schlich. Als dieser Coup aufflog, trat Brandt im Mai 1974 sofort zurück.

Der Vorfall erschütterte die Bonner Republik in ihren Grundfesten, aber in Ost-Berlin lachte sich einer ins Fäustchen: der Stasi-Strippenzieher Markus "Mischa" Wolf, Spross einer Künstlerfamilie und intellektueller Gegenpart des proletarisch-brutalen Stasi-Obermuftis Erich Mielke. Zwei SED-Kader, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: hier der Gentleman-Geheimdienstler mit der Aura eines feinsinnigen Büchermenschen, da die grobschlächtige Fratze der diktatorischen Macht.

34 Jahre lang, von 1952 bis 1986, leitete Markus Wolf die Hauptabteilung Aufklärung im Ministerium für Staatssicherheit der DDR. 1923 wurde er als Sohn des jüdischen Arztes, Schriftstellers und Nazi-Gegners Friedrich Wolf ("Professor Mamlock") geboren. Im sowjetischen Exil überlebte er die Zeit des stalinistischen Terrors im berüchtigten Hotel Lux, wo auch das Ehepaar Ulbricht oder der spätere SPD-Fraktionschef Herbert Wehner untergebracht waren. Viele Exilanten verschwanden auf Nimmerwiedersehen aus dem Hotel, weil sie, als Konterrevolutionäre denunziert, von Stalins Schergen "abgeholt" wurden.

Der Kanzler und sein Spitzel: Willy Brandt (links) im Jahr 1973 mit Günter Guillaume. Der Kanzleramtsspion war vom DDR-Spionagechef Markus „Mischa“ Wolf geführt worden. Als die Bespitzelung aufflog, trat Brandt sofort zurück. Foto: dpa

Markus Wolf und sein Bruder, der spätere Defa-Filmregisseur und Akademie-Präsident Konrad, überlebten. Sie sahen in der jungen DDR das Land des Aufbruchs in die erhoffte sozialistische Freiheit. Zunächst als Journalist und Berichterstatter von den Nürnberger Prozessen, dann als Stasi-General wollte der ältere der beiden Brüder seinen Teil dazu beitragen. Tausende von Spitzeln tanzten nach Markus Wolfs Pfeife. Neben dem Fall Guillaume gehört die Bestechung eines CDU-Bundestagsabgeordneten während des Konstruktiven Misstrauensvotums gegen Brandt zu den spektakulärsten Aktionen des "Mannes ohne Gesicht", wie man ihn im Westen nannte. Lange fehlten verlässliche Fotos.

Dass er die Stasi drei Jahre vor Ende der DDR verließ, soll auch an seinem freizügigen Liebesleben gelegen haben. Der biedere Erich Mielke duldete keine amourösen Eskapaden in seinem Umkreis. 1989, noch vor der Maueröffnung, übte Markus Wolf vorsichtig Kritik am SED-Regime. Er tat das unter anderem in seinem Buch "Troika". Auch an Veranstaltungen oppositioneller Gruppen nahm er teil, und am 4. November 1989 gehörte er zu den Rednern der von Schauspielern organisierten Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz.

Wie dieser erste offiziell genehmigte Massenprotest vorbereitet und im Detail durchgeführt wurde, dokumentiert der Journalist Patrick Bauer in seinem glänzend recherchierten Buch über den 4. November. Es basiert auf zahlreichen Zeitzeugen-Gesprächen. Neben Christa Wolf und ihren Schriftsteller-Kollegen Heiner Müller und Stefan Heym traten unter anderen noch der Rechtsanwalt und spätere PDS-Chef Gregor Gysi, der junge Schauspieler Jan Josef Liefers oder der Brecht-Schwiegersohn Ekkehard Schall vors Mikrofon. 500.000 Demonstranten sollen dabei gewesen sein, manche behaupten sogar, es hätten sich eine Million Menschen am "Alex" versammelt.

Von da an gab’s kein Halten mehr. Den alten SED-Apparatschiks wurde an jenem 4. November endgültig der rote Teppich unter den Füßen weggezogen. Markus Wolf lief mit seiner Frau Andrea zum Alexanderplatz. "Er fühlte sich frei", behauptet Patrick Bauer in seinem Buch. Als der ehemalige Spionagechef ans Mikrofon trat, rief einer aus der Menge "Stasi raus!" Die Stimmung war explosiv, aber Markus Wolf sprach von der "Forderung nach Freiheit des Wortes und der Versammlung". Er gab zu, dass die Staatsführung in einer Scheinwelt gelebt und versagt habe. Und er forderte personelle Konsequenzen. Als er zum zweiten Mal von Kommunisten sprach, schallte es "Aufhör’n, aufhör’n!" über den Platz. Später wurde aus dem "Aufhör’n!" vereinzelt auch ein "Aufhängen!"

Am Ende umarmte ihn die (nicht mit ihm verwandte) Schriftstellerin Christa Wolf wortlos, und der Dichter Stefan Hermlin raunte Markus Wolf ins Ohr: "Du standest wie ein Fels in der Brandung." Fünf Tage später fiel die Mauer.

Markus Wolf nutzte seine Kontakte und entzog sich in Moskau der westlichen Justiz. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion machte man ihm doch noch den Prozess. Er wurde freigesprochen. Laut Bundesverfassungsgericht durften Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung mit dem Lebensmittelpunkt in der DDR nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, da die Spionage im Auftrag der souveränen DDR und im Einklang mit deren Gesetzen erfolgt war. Der Stasi-Wolf steckte im Schafspelz des wiedervereinigten Landes und konnte Buchtantiemen scheffeln.

2006 ist er im Alter von 83 Jahren gestorben, beigesetzt wurde er im Grab seines Künstler-Bruders Konrad in Berlin-Friedrichsfelde. Dort ruhen auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sowie Friedrich Wolf. Andrea Wolf, die Witwe des "Stasi-Generals", gab Patrick Bauer zu Protokoll, ihr Mann habe immer aus Überzeugung gehandelt. Der Herbst 1989 sei ihre schönste Zeit gewesen. Die Witwe wohnt weiterhin in Berlin – in Sichtweite der neuen BND-Zentrale.

Übrigens: Im April feiert "Professor Mamlock" im Heidelberger Theater Premiere. Das Stück von Markus Wolfs Vater Friedrich wird heute kaum noch gespielt – trotz seines brisanten Gehalts. Es handelt vom erbitterten Kampf zwischen Kommunisten und Nationalisten sowie vom wachsenden Antisemitismus kurz vor der Machtübernahme Hitlers. Entstanden ist es 1933 im Exil in Frankreich, 1961 wurde es von Konrad Wolf in der DDR verfilmt. In Heidelberg übernimmt Brit Bartkowiak die Regie.

Info: Patrick Bauer: "Der 4. November 1989 und seine Geschichte – Der Traum ist aus. Aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird." Rowohlt Hundert Augen, Hamburg 2019. Geb., 266 S., 20 Euro.