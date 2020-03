Von Heribert Vogt

Heidelberg. Bezog Ijoma Mangolds erstes Buch "Das deutsche Krokodil. Meine Lebensgeschichte" (2017) seine Brisanz aus dem Spannungsfeld zwischen den Kulturen Deutschlands und Nigerias, so steht in dem kommenden Buch des renommierten Literaturkritikers Deutschland allein im Fokus. Mangold, der 1971 als Sohn einer Deutschen sowie eines Nigerianers in Heidelberg geboren wurde und in Dossenheim aufwuchs, veröffentlicht nun ein "politisches Tagebuch" über das komplexe Leben im Hier und Heute. Der Rowohlt Verlag annonciert die Neuerscheinung "Der innere Stammtisch" für den 15. September 2020.

Der Verlag spricht von einem "Text der Zeitdiagnostik, der eine Darstellung des politischen Gegenwartstheaters durch einen aufmerksamen Insider ist und gleichzeitig eine politische Anthropologie". Es geht also um den aktuellen Zustand der deutschen Gesellschaft. Aber diese ist gerade jetzt durch die Corona-Krise in einer Verwandlung ungeahnten Ausmaßes. Herrschten noch vor wenigen Wochen soziale Zerrissenheit, Spaltung und Radikalisierungsowie eine starke Erosion der Parteienlandschaft vor, so ist Deutschland in der Not zusammengerückt.

Im Angesicht der Pandemie gibt es hierzulande kein schrilles Geschrei, sondern einen weitgehend ruhigen Konsens. Im Alltag trifft man verbreitet auf eine Art Wiedergeburt der fast vergessenen Solidarität. Empathie und Rücksichtnahme scheinen derzeit auf breiter Front auf dem humanen Vormarsch zu sein. Zugleich stehen die immer wieder totgesagten Politiker der Großen Koalition in Berlin plötzlich als Lichtgestalten da: Man macht sich Sorgen um Bundeskanzlerin Angela Merkel in der häuslichen Quarantäne, und Vize-Kanzler Olaf Scholz – einst als blasser "Scholzomat" bezeichnet – avanciert zum Krisen-Manager mit der ruhigen Hand.

Man darf nun gespannt sein, inwieweit auch dieses neue Gefühl der Zusammengehörigkeit in Mangolds Buch einfließt. Denn laut Rowohlt Verlag erreicht das Coronavirus zwar noch den Schreibprozess des Autors, aber das zerstrittene Deutschland vor der Krise scheint doch im Vordergrund zu stehen. So heißt es: "Die alte Eindeutigkeit ist aus der Politik verschwunden. Sie wurde ersetzt durch Reflexe und Schnappatmung, durch Wut und Widersprüchlichkeit. Doch gerade dieses Unreflektierte, die Affekte, der Stammtisch, der permanent nur für uns selbst in uns zu hören ist, ist das, so Mangold, was das Politische im Tiefsten ausmacht."

Weiter verlautet seitens des Verlages zu dem Kulturjournalisten: "Ijoma Mangold führt ein politisches Tagebuch und beschreibt darin die Ereignisse unserer Gegenwart sowie seine ständig wechselnden Reaktionen darauf: auf Trump und auf Greta, auf Boris Johnson, von dem er sich allzu gern hat täuschen lassen; auf das Desaster von Thüringen und den Terror von Hanau; auf Gespräche während der Berlinale; auf das Coronavirus. Verwundert blickt er auf die, denen einerseits ‚Tugendterror‘ oder ‚Multi-Kulti-Romantik‘, andererseits ‚Agism‘ (Altersdiskriminierung, Anm. d. Red.) oder ‚Faschismus‘ leicht von den Lippen gehen; die Basis, auf der wir jeden Tag Urteile fällen und Entscheidungen treffen, ist schmal und schwankend."

Von heute aus betrachtet, wird es nicht nur interessant sein, zu welchen aktuellen Meinungsbildern Mangold gelangt, sondern auch, inwieweit sich darin die dramatischen Geschehnisse der Corona-Krise niederschlagen. So könnte sich das "politische Tagebuch" des Autors zu einer Expedition in ein verändertes Deutschland entwickeln. In dem Buch "Das deutsche Krokodil" hatte Mangold ein insgesamt freundliches und kulturgeschichtlich durchtränktes Bild unseres Landes gezeichnet, das erst spät rassistische Risse bekam.

Auffallend war darin der liebevolle Umgang mit der Sprache, souverän die starke Vernetzung von lokaler und globaler Sphäre. Dabei schrieb Mangold aus häufig wechselnder Perspektive, aber stets aus einer lockeren Grundhaltung und auf eine lakonische, mitunter auch ironische Weise, so wie heute oft jüngere Leute die Welt sehen. Und das journalistische, feuilletonistisch pointierte Schreiben stach immer wieder heraus. So hieß es in der RNZ-Rezension von 2017. Man wird sehen, wie sich dieser literarische Tonfall angesichts der ernster werdenden Zeiten entwickelt.

Zwei Zitate aus dem "Krokodil" mögen für die lokale Geborgenheit des Autors stehen: "Salem heißt das Heidelberger Krankenhaus, in dem er zur Welt kam an einem frühlingshaften 2. März um die Mittagszeit; aus diesem unstrittigen Faktum geht glasklar hervor, dass er ganz und gar Heidelberger ist." Und: "Zum Glück gibt es Dossenheim, einen Vorort von Heidelberg. Die Kraft der Wohlgeordnetheit ist dort so groß, dass sie den Jungen und seine ungewöhnlichen Verhältnisse mühelos umhüllt."

Nach dem Aufwachsen in der Region studierte Ijoma Mangold Literaturwissenschaft und Philosophie in München und Bologna. Auf Stationen bei der Berliner Zeitung und der Süddeutschen Zeitung folgte 2009 der Wechsel zur Wochenzeitung "Die Zeit", deren Literaturchef er von 2013 bis 2018 war. Nun ist er dort Kulturpolitischer Korrespondent. Mit Amelie Fried moderierte er die ZDF-Literatursendung "Die Vorleser". Außerdem gehört er zum Kritiker-Quartett der Sendung "lesenswert" des SWR-Fernsehens. Heute lebt er in Berlin.

Zugleich hat Mangold zahlreiche Verbindungen zu Heidelberg. Schon der Name der TV-Reihe "Die Vorleser" war an Bernhard Schlinks hier spielenden Weltbestseller "Der Vorleser" angelehnt. Und zu Beginn seiner journalistischen Laufbahn war er freier Mitarbeiter des RNZ-Feuilletons. Auch konnte man ihm mitunter in der Straßenbahn zwischen Heidelberg und Dossenheim begegnen.