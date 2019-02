Von Benjamin Auber

München. Plötzlich steht sie da, erstrahlt im hellen Licht: Amélie Poulain, die französische Film-Heldin, die vor 18 Jahren eine ganze Kino-Generation in ihren Bann zog. Geschlüpft im Münchener Werksviertel in einer ehemaligen Kartoffelfabrik und diesmal in Gestalt der außergewöhnlich talentierten und erst 22-jährigen Sandra Leitner, die der verschüchterten, vom Leben gezeichneten Amélie, zusätzlich noch mehr menschlichen Tiefgang verleiht. Hut ab vor dem Produktions-Team um Simone Linhof, die „Amélie“ in Deutschland in deutlich veränderter Form zum Leben erweckt hat, obwohl das Musical auf dem New Yorker Broadway nach kurzer Laufzeit 2017 grandios floppte.

Einzutauchen in die magische Welt der Amélie, gelingt im einzigartigen Theater im Werk 7 leicht. Zu Gast sein im „Café des 2 Moulins“ bedeutet nichts weniger als tatsächlich mittendrin zu sein. Die erste Reihe sitzt direkt im liebevoll gestalteten Café und lässt sich von Gina (Kira Primke), Georgette (Fleur Alders) oder Suzanne (Christine Rothacker) sogar bedienen. Eben ein kleines Stück Frankreich. Es gelingt, den wunderbar abgedrehten Film mit zahlreichen guten Einfällen auf die Kleinkunst-Bühne zu bringen. Denn nur so funktioniert „Amélie“: intim, leise und in vielen Momenten mit zurückgenommenem Pariser Chic.

Der selbstmordgefährdete Goldfisch oder Amélie und Nino (Andreas Bongard) in jungen Jahren werden als Puppen inszeniert. Kinder-Darsteller hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Doch in einer verzauberten Welt, in der lebendiges Lauchgemüse herumläuft, das kleine, aber sehr feine Orchester im Wohn- und Esszimmer des ersten Stocks sitzt oder eine ausnahmsweise ausgeflippte Elton-John-Parodie (großartig: André Haedicke) mit einer abgewandelten „Candle-In-The-Wind-Performance“ begeistert, schaffen es gerade die Puppen, den Zauber in das Stück einzuhauchen.

Jedes Musical lebt natürlich auch von seiner Musik. Neben dem bekannten „Comptine d’un autre été“ vom Komponisten Yann Tiersen schlängeln sich auch alle anderen bekannten Amélie-Melodien durch das Musical. Vor allem durch die ständige Präsenz eines Akkordeons („La Valse d’Amélie“) ist die träumerische Welt französisch erlebbar. Hinzu kommen Stücke, die sich zwar nicht direkt im Kopf festsetzen, aber durch ihren Purismus überzeugen. „Lebe deinen Traum“, als Amélie sich entschließt, endlich mehr aus ihrem Leben zu machen, hebt sich dabei ab. Kraftvoll mit Kontrabass-Unterstützung und zugleich sanfter Stimme zeigt Sandra Leitner eine ganze neue Facette der Amélie.

Schließlich geht es, wie bei allem im Leben, um die wahre Liebe. Dieser Funke springt auch im Musical zwischen Amélie und Nino spürbar über. Gerade wenn Nino den blauen Pfeilen verzweifelt nachläuft, um auf die Fährte von der geheimnisvollen Amélie zu kommen, zeigt die besondere Emotionalität zwischen beiden. Das begeisterte Publikum hilft auch kräftig mit, wenn es Banner ausbreitet oder Flugblätter in die Höhe reckt.

„Amélie“ entpuppt sich als ein würdevoller Nachfolger von „Fack Ju Göhte“ im Werksviertel: innovativ und neuartig. Kaum vorstellbar, dass das Musical auch auf einer konventionellen Bühne erfolgreich sein könnte. Die liebevollen Details aus nächster Nähe zu studieren und die oft zurückhaltende Musik zu erleben, passt genau in diese kleine Stadionatmosphäre.

Der wuselige Cast, der gleich in mehrere Rollen schlüpft, schafft es zudem mit einer beschwingten Leichtigkeit, Glücksgefühle zu hinterlassen, die von einer bezaubernden Amélie noch getoppt werden. Eine Welt, die nicht nur für Musical-Fans für mehr als zwei Stunden überaus fabelhaft anmutet.

Info: „Die fabelhafte Welt der Amélíe“ im Werk 7, München, bis 10. Oktober.