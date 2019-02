Heidelberg. (MR) Die zweite Ausgabe des Internationalen Gesangswettbewerb "Das Lied" von Thomas Quasthoff findet von 6. bis 10. Februar unter dem Dach des Internationalen Liedzentrums des "Heidelberger Frühling" statt. Für den von Gesangslegende Thomas Quasthoff gegründeten Wettbewerb haben sich 2019 insgesamt 70 junge Sänger und 51 Pianisten aus 21 Nationen beworben. Zugelassen wurden 26 Duos bestehend jeweils aus Sänger und Pianist aus der ganzen Welt, die im Theater Heidelberg ihr Können unter Beweis stellen.

Alle Wettbewerbsrunden sind öffentlich und können vor Ort oder per Livestream unter www.das-lied.com mitverfolgt werden. Die Preisträger werden nach dem Finale am Sonntag, 10. Februar, bekannt gegeben. Der Wettbewerb "Das Lied" gilt als einer der wichtigsten Gesangswettbewerbe, nicht zuletzt wegen der hochkarätigen Jury, zu der in diesem Jahr neben Thomas Quasthoff (Vorsitz) unter anderem John Gilhooly (Direktor der Londoner Wigmore Hall), Richard Stokes (Professor für Kunstlied an der Royal Academy of Music in London), die Sopranistin Juliane Banse sowie Thorsten Schmidt (Intendant des "Heidelberger Frühling" und Gründer des Internationalen Liedzentrums) gehören.

Die Gewinner erhalten neben Preisgeldern in Höhe von insgesamt 37.000 Euro Auftritte bei renommierten Konzertveranstaltern und Musikfestivals. SWR2 ermöglicht dem ersten Preisträger eine professionelle Produktion in einem Rundfunkstudio.

Info: Kartentelefon 06221/58-40044