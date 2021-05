Ausdrucksstark und energiegeladen: Die Tänzerin Jacqueline Trapp in „Avatars & Antiheroes“. Foto: Susanne Reichardt

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Eine leere Bühne im Zwinger1, eine Tänzerin (Jacqueline Trapp), zwei Tänzer (Kuan-Ying Su und Samuel Gilovitz), viele Scheinwerfer, ein elektronischer Soundteppich, ein bisschen Nebel – und Corona. Aus diesen Zutaten mixte der Leiter des Dance Theatre Heidelberg, Iván Pérez, die Premiere von "Avatars & Antiheroes". Choreographiert unter strengen Hygieneauflagen – beim Tanzen werden naturgemäß ziemlich viele Aerosole freigesetzt – als Live-Stream setzt Pérez auf Abstand und gibt seinen Tänzern so viel Raum zur Entfaltung.

Thematisch leuchtet "Avatars & Antiheroes" eine Kunstwelt aus, in der Selbstoptimierung und die Jagd nach einem fragwürdigen Perfektionismus großgeschrieben werden. Bestäubt mit Glitzerpuder lassen die Tänzer ihre Muskeln spielen und posen, als ob es einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen gibt. Dass das körperlich anstrengend ist und mental Konzentration erfordert, zeigt die Kamera oft in Großaufnahmen. Sie bringt dem Zuschauer am heimischen PC sowohl Gesichter als auch einzelne Körperpartien der Tänzer viel näher als beim "normalen" Besuch einer Tanztheater-Aufführung. Aus ästhetischer Sicht ist ein bisschen Distanz aber oft nicht schlecht.

Kuan-Ying Su etwa lässt hin und wieder sogar seine Zunge mittanzen, das ist zwar eindrucksvoll, aber befremdlich, ebenso wie die Grimassen und Fratzen, die dem Thema geschuldet sind. Avatare sind von einer sehr eigenwilligen Ästhetik und Antihelden passen ebenfalls nicht in ein klassisches Stereotyp. Mehrdeutigkeit ist Trumpf, der Zuschauer wird so immer wieder herausgefordert, in die Welt der Popkultur einzutauchen.

Iván Pérez lässt Jacqueline Trapp, Kuan-Ying Su und Samuel Gilovitz in hautengen und farbenfreudigen Bodies tanzen und setzt auf sparsame Lichteffekte. So bleibt die Aufmerksamkeit des Zuschauers ganz auf die Tänzer gerichtet, nichts lenkt den Blick ab. Sie verwandeln sich in Vogelwesen, Bogenschützen, Außerirdische und Ninjas und zeigen dabei oft stereotype Bewegungsmuster, die sich dann überraschend zu ganz neuen Formen verändern.

Dazu ertönt ein eigenwilliger Mix aus Stimmen und elektronischem Sound, der ohne nennenswerte Variationen in Tempi und Lautstärke wie ein atmosphärischer Teppich über der Aufführung liegt. Pérez hat dafür bei "Avatars & Antiheroes" mit dem niederländischen Duo Mariska Baars und Rutger Zuydervelt zusammengearbeitet, Letzterer hat bereits drei frühere Produktionen von Pérez begleitet. Als nach 50 Minuten die Scheinwerfer ausgehen und der Bildschirm schwarz wird, hätte man als Zuschauer gerne Applaus gespendet für diese ungewöhnliche Uraufführung und sich danach noch ein bisschen ausgetauscht. Hoffentlich ist das bald wieder möglich, denn Live-Stream ist für Tänzer und Zuschauer eben doch nur Ersatz.