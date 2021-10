Heidelberg. (RNZ) Das Dance Theatre Heidelberg feiert mit "No Tears Left to Cry" am 2. Oktober seine erste Premiere in dieser Spielzeit. Das erste Mal, seit Iván Pérez künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg ist, betraut er einen internationalen Künstler mit einer abendfüllenden Produktion. Der brasilianische Gastchoreograf Renan Martins erforscht in Zusammenarbeit mit dem Berliner DJ Dø?? Ç@K? (Zen Jefferson) und den Tänzerinnen und Tänzern die Sehnsüchte, die durch die Pandemie lange zurückgestellt werden mussten. Außerdem befasst sich das Stück mit dem astrologischen Phänomen der Saturn-Rückkehr.

In Zusammenarbeit mit dem Berliner DJ Dø?? Ç@K? wird die Zwinger-Bühne zum fiktiven Clubbing-Raum und Popmusik zum Motor der Bewegung. Die Tänzerinnen und Tänzer werden zu saturnischen Körpern, die Geschichten erzählen und popkulturelle Referenzen aufgreifen, verbunden durch die Frage: Wann werden wir endlich wieder gemeinsam tanzen können? Gastchoreograf Renan Martins sorgte vor allem durch seine Arbeit mit den zeitgenössischen Choreografinnen und Tänzern Anne Teresa De Keersmaeker, Iztok Kovac oder Daniel Linehan für internationales Interesse. Seit 2013 ist er Mitglied in der Compagnie Damaged Goods/Meg Stuart, mit der er zuletzt mit "Cascade" unter anderem beim Impulstanz Festival in Wien, bei der Ruhrtriennale und im HAU – Hebbel am Ufer auftrat.

Info

Premiere von "No Tears Left to Cry" am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Zwinger 1. Karten im RNZ-Ticketshop