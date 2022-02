Von Sebastian Jutisz

Heidelberg. Es war im Vorfeld nicht abzusehen, welche Aktualität dem Vortragsabend über Lügen und Halbwahrheiten mit der Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess im Deutsch-Amerikanischen Institut aufgrund der besorgniserregenden Ereignisse in der Ukraine zukommen würde. Die Lügen und unbelegten Behauptungen, mit denen Putin einen grausamen Angriffskrieg begründet, führen einmal mehr vor Augen, welch dramatische Auswirkungen eine auf "Fake News" begründete Politik haben kann.

Nun sind Lügen und Halbwahrheiten in der Politik sicher kein neues Phänomen. "Niemand hat je bezweifelt, dass es um die Wahrheit in der Politik schlecht bestellt ist", lautet ein berühmtes Zitat der politischen Theoretikerin Hannah Arendt. Der fundamentale Unterschied zu der Zeit, als sie unter dem Eindruck der Watergate-Affäre diese Zeilen aufschrieb, besteht Nicola Gess zufolge jedoch darin, dass man damals immerhin den Anschein von Wahrheit habe bewahren wollen. Während im 20. Jahrhundert die Politiker ihre Lügen noch zu kaschieren versuchten, werde inzwischen immer ungenierter mit Unwahrheit Politik gemacht.

Während des Präsidentenwahlkampfs von Donald Trump im Jahr 2015 erlangte der Begriff "Fake News" zum ersten Mal einen größeren Bekanntheitsgrad. 2017 wurde die deutsche Übersetzung zum "Unwort des Jahres" gekürt. Danach wurde immer wieder über die politischen und gesellschaftlichen Folgen von "falschen Fakten" diskutiert, nicht zuletzt während der Auseinandersetzung um den "Brexit". Inzwischen ist sogar von einem "post-faktischen Zeitalter" die Rede.

Für Gess war die Wahl von Trump der Anlass, das Phänomen aus literaturwissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen. In ihrem 2021 erschienen Buch "Halbwahrheiten. Zu Manipulation von Wirklichkeit" ist sie der Frage nachgegangen, durch welche semantischen Tricks "Fake News" eine solch große Wirksamkeit entfalten. Gess zufolge funktionieren Halbwahrheiten wie kleine Geschichten oder Anekdoten: Um erfolgreich zu sein, müssen sie eine gewisse Plausibilität haben und zumindest einen kleinen Funken Wahrheit enthalten.

Diese These illustrierte die Wissenschaftlerin am Beispiel des Journalisten Klaas Relotius. Dieser hatte in Reportagen, die unter anderem im "Spiegel" erschienen waren, Details ausgeschmückt oder ganze Passagen frei erfunden. Gess Erklärung nach blieb Relotius deshalb so lange unentdeckt, weil immer nur Teile seiner Geschichten nicht der Realität entsprachen. Ähnliches könne man bei Trump und rechten Medien in den USA beobachten, die gewisse Ereignisse verzerrt wiedergeben oder Gerüchte verbreiten, die zwar einen wahren Kern beinhalten, aber den eigenen Zwecken entsprechend umgedeutet werden.

Für den Erfolg von Hochstapelei, "Fake News" und politischer Propaganda ist Gess zufolge aber auch der historische und soziale Kontext entscheidend. Eine Gesellschaft, in der individuelle Profilierung und Geltungsdrang im Vordergrund stehen, sei anfälliger für Lügen und Halbwahrheiten. Relotius sei auch deshalb so weit gekommen, weil seine Artikel den Bedürfnissen der Leser und der Redaktion entsprochen hätten. So habe er unbequeme Wahrheiten vermieden und sich das Bedürfnis nach einer Welt ohne Ungereimtheiten zunutze gemacht. Auch das Aufkommen der sogenannten sozialen Medien, die es den Nutzern ermöglichen, als Autor in Erscheinung treten zu können, ohne für die eigenen Texte die Verantwortung übernehmen zu müssen, spielten eine große Rolle.

Doch ist die Lage für die Professorin der Universität Basel nicht aussichtslos: Anders als in Diktaturen wie Russland gebe es in der westlichen Welt Kontrollinstanzen wie unabhängige Medien, Universitäten und eine kritische Öffentlichkeit, die immer wieder Halbwahrheiten einordnen, Hochstapler entlarven und Lügnern Einhalt gebieten könnten.