Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Fällt es dir leicht, über Sex zu sprechen?", fragt Jakob Augstein seinen Vater Martin Walser. Und dieser antwortet: "Um Gottes willen! Dieses Wort kommt bei mir überhaupt nicht vor. Der Vollzug als Geschlechtsturnerei interessiert mich nicht. Literarisch. Sex ist kein Sujet für die Literatur." Dieser Passus findet sich in dem gegen Ende des letzten Jahres erschienenen Buch "Das Leben wortwörtlich" mit einem langen Gespräch zwischen dem nun 91-jährigen Martin Walser und seinem vierzig Jahre jüngeren Sohn Jakob Augstein, der erst spät erfuhr, dass der Großschriftsteller sein leiblicher Vater ist. Und mit Auszügen aus diesem Buch boten die beiden Protagonisten im voll besetzten Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg durchaus knisternde Reflexionen über Liebe und Sex - vor offenbar mehrheitlich weiblichem Publikum.

Noch ganz frisch ist der Eindruck von Martin Walsers gerade erschienenem Roman "Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte", in dem er mit dem Tabubegriff der "Altersgeilheit" in die allgegenwärtige Sexismus-Debatte eingreift. Da reichert der Autor dieses weite Feld mit seinem Sohn im DAI auch schon lebens- und werkgeschichtlich an. Augstein verweist darauf, dass Walser bereits in der Vergangenheit - vor allem von Kritikerinnen - Altersgeilheit vorgeworfen wurde. Dieser entgegnet sachlich: "Man soll sich als alternder Mensch offenbar schämen für etwas, das jungen oder doch jüngeren Menschen noch durchaus erlaubt ist. Aber der Unterschied zwischen Alten und Jungen ist nicht so groß, wie diese Kritikerinnen meinen". Und er habe den älteren Goethe in dem Roman "Ein liebender Mann" einmal sagen lassen: "Alte wollen, was Junge wollen. Sie kriegen es bloß nicht."

An dieser Stelle sollte man sagen, dass der Abend ohne jede Peinlichkeit verlief. Im Gegenteil: Es war faszinierend zu sehen, wie der hochbetagte Walser bedächtig und konsequent weit hinabtauchte in sein Leben wie in die zahlreichen Irrungen und Wirrungen der Liebe, in denen die Frauen wahrlich ewig locken. Das reichte von entsprechenden Erlebnissen in Kindheit und Pubertät, literarisch dargestellt in dem autobiographischen Roman "Ein springender Brunnen", über sexuell fruchtbare Tage in Edinburgh 1963, an denen auch Fanny Lichtveld - die damalige Ehefrau des Schriftstellers Cees Nooteboom - ihren Anteil hatte, bis eben zu den Walser-Romanen mit den sprechenden Titeln "Der Lebenslauf der Liebe", "Der Augenblick der Liebe" oder auch "Jenseits der Liebe". Den harmonischen Grundton stimmte vielleicht der schöne Satz an: "Die Liebe der Körper ist nichts, wenn die Poesie fehlt."

Und die Zuhörerinnen im DAI haben wohl gern folgende Huldigung Walsers vernommen: "Ich glaube, geschrieben zu haben, die Frauen seien den Männern in nichts so überlegen wie in der Liebe … Das will die Natur so, weil die Menschheit ohne die weibliche Liebesüberlegenheit längst ausgestorben wäre. Und das hat fast nichts mit dem Verkehr der Geschlechter zu tun. Die Liebeskraft der Frauen schafft trotz der natürlichen Inkonsequenz der Männer eine Stimmung, in der Kinder aufwachsen können."

Die Liebe sei für ihn der Sauerstoff des Lebens, hat Martin Walser einmal im RNZ-Interview gesagt. Bei diesem Thema fühlt er sich offensichtlich wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser. Und so nahm er diesbezüglich auch ohne jeden Misston das Publikum gefangen. Zäher wurde es dann in den vorgetragenen Passagen aus den Buchkapiteln über den politischen Schriftsteller Walser, über seine Medienkritik und sein Deutschlandbild. Sicher: Im Hinblick auf die zahlreichen jüngeren Besucher mögen solche Hintergründe über weit zurückliegende Schlachten durchaus sinnvoll sein. Aber dennoch wirkten diese doch sehr bekannten Abschnitte eher hölzern und wie abgefragt.

Für sein Schreiben unterschied Martin Walser jetzt einmal zwischen Sprache und Vokabular. Um Sprache handele es sich, wo er ganz bei sich sei, der Quell der Wörter gewissermaßen in ihm selbst entspringe. Dagegen bezeichne das Vokabular eine vorgegebene, nicht authentische Wörterwelt, die gesellschaftlich genormt und kanalisiert sei. - In diesem Sinne kann man festhalten, dass im DAI das "innige Hin und Her namens Liebe" in wunderbarer Sprache daherkam, die harten Zwänge des wirklichen Lebens jedoch in eher dürftigem Vokabular.

Info: Martin Walser, Jakob Augstein: "Das Leben wortwörtlich. Ein Gespräch". Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017. 352 S., 19,95 Euro.