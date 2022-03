Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Madita Oemings angenehme Stimme entfaltet bei den knapp 30 Besuchern im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg (DAI) direkt beruhigende Wirkung. Bevor die Kulturwissenschaftlerin ihren Vortrag "Keine (Porno-)Panik! Zum Alarmismus im Pornodiskurs" beginnt, ist allerdings hier und da noch gedämpftes Getuschel und nervöses Gekicher vernehmbar.

Es sind Menschen verschiedenster Altersgruppen gekommen. Hinter den Damen und Herren mit weißen Haaren, die in der ersten Reihe Platz genommen haben, füllen sich die Stühle mit Zuhörern im Studentenalter. Ein junger Mann mit Dutt genehmigt sich in der zweiten Reihe noch einen Schluck "Club Mate". Ob er die Vortragende über die kürzlich ausgestrahlte Porno-Episode von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" kennengelernt hat?

Madita Oeming ist eine der wenigen "Pornowissenschaftlerinnen" Deutschlands. Sie lehrt unter anderem am JFK Institut der Freien Universität Berlin. Als sie dort 2019 ein Seminar zum Thema "Porn in the USA" anbot, erlangte sie eher unfreiwillig internationale Bekanntheit. Beatrix von Storch schoss mit einem Tweet gegen Madita Oeming. Ihr Kurs sei eine "vorsätzliche Schädigung des Steuerzahlers" und "gezielte Verdoofung der ,Akademiker‘".

Wie die Wissenschaftlerin im DAI anhand von Screenshots aufzeigt, war der 72-Stunden-Shitstorm, den die AfD-Politikerin ihr damit einbrockte, heftig. Oeming solle sich schämen, hieß es. Wahrscheinlich sei sie pädophil, mit Satan im Bunde und zumindest dem Aussehen nach eine Jüdin, wütete die Online-Meute. Die AfD nutzte die Erregung, um anschließend mit Plakaten gegen "Lehrstühle für Gender-Gedöns und Pornos" in den Wahlkampf zu ziehen.

Ihr selbst habe diese Episode noch einmal vor Augen geführt, dass der Alarmismus rund um das Tabuthema Pornografie zwei Lager zusammenbringt, die sich ansonsten spinnefeind sind, sagt Madita Oeming. "In dieser Porno-Panik arbeiten radikale Feministinnen und rechte Gruppen Hand in Hand – sie verwenden zum Teil sogar die gleiche Sprache."

Die Kulturwissenschaftlerin nutzt die nächsten Minuten, um die Hauptvorwürfe der Porno-Gegner zu erläutern: Frauen würden herabgewürdigt und in den Menschenhandel gezwungen, Männer entwickelten eine Porno-Sucht und Potenzprobleme, während Kinder immer früher mit "abnormalen" Sexualpraktiken konfrontiert würden. Oeming zeigt die reißerisch betitelten Artikel, in denen diese Kritikpunkte vorgebracht werden. Ihre Reaktion: "Das sind Dinge, mit denen man viele Menschen emotional erreicht – seien es Eltern, Ehefrauen oder die Personen selbst", erklärt sie. "Was aber eigentlich dahinter steckt, sind konservative Ängste – das Zurücksehnen nach einem vermeintlich besseren Früher."

Die Wissenschaftlerin führt aus, wie gerade religiös-konservative Gruppen Frauen im Pornodiskurs in eine Opferrolle drängen – nicht nur in den USA. Dahinter verberge sich die Idee, dass Frauen bestimmte Rechte nicht zugestanden werden, dass sie gar gerettet werden müssten. Auch die Angst um den Mann, für den Impotenz eine identitätszerstörende Gefahr birgt, hält Oeming für ein rückständiges Konstrukt. Hinter der Sorge um den Pornokonsum von Kindern wiederum steht für sie ein Kulturpessimismus, der sich auch in Diskussionen um Gaming oder Hip-Hop beobachtet lässt: "die Idee, dass die Jugend immer mehr verkommt".

Klar sei, dass illegale Praktiken verfolgt werden müssen. Das Masturbieren zu Pornovideos als Alltagspraxis – alleine auf der Website pornhub.com werden laut Oeming minütlich 10.000 Videos abgerufen – zu ächten, hält sie allerdings für hochproblematisch. Ihr Appell: Statt auf Pseudoexperten wie Billie Eilish und Kanye West, die im Bezug auf ihren Pornokonsum wilde Eigendiagnosen anstellen, sollte man lieber auf die Wissenschaft hören. Und selbst hier ist Vorsicht geboten. Im Moment stünden unseriöse Studien und noch unseriösere Interpretationen dieser Studien durch die Medien an der Tagesordnung. "Wenn wir zum Beispiel sagen: Über die letzten 20 Jahre ist der Pornokonsum explodiert und im gleichen Zeitraum sind Erektionsprobleme unter jungen Männern häufiger geworden, heißt das nicht, dass junge Männer, die Pornos gucken, impotent werden." Genauso gut möglich wäre ja, dass junge Männer, die mit Erektionsstörungen zu kämpfen haben, sich Pornos zuwenden, weil das für sie mit weniger Stress verbunden ist als die partnerschaftliche Sexualität – "Korrelation ist nicht gleich Kausalität!"

Beim Publikum im DAI kommt diese Botschaft an. Auch nach dem über einstündigen Vortrag haben die Zuhörer noch viele Fragen. Zumindest hier im Kleinen findet das statt, was sich Madita Oeming im Großen wünscht: dass schambefreit über Pornografie gesprochen wird.