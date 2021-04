Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Jetzt ist alles im Eigenheim", stellte Frank Trentmann gegen Ende seines Auftritts zum Thema "Freiheit oder Konsumterror?" fest. Da war der Historiker, Professor für Geschichte in London, per Livestream des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg in der Corona-Pandemie angekommen. Und der Autor des Buches "Herrschaft der Dinge" kritisierte, dass vor allem in Deutschland immer wieder vom "Hochfahren" der Wirtschaft die Rede war – als handele es sich um einen Schnitt im Film, den man rasch wieder zusammenkleben könne. Aber, so der Konsumforscher: "Krisen sind Beschleuniger bereits existierender Trends." Und sie verstärken die Ungleichheiten.

Das gilt in der Globalisierung, aber auch auf nationaler Ebene war der Konsum schon vor der Pandemie rückläufig. Zudem wurden die bestehenden Entwicklungen im häuslichen und Freizeitbereich verstärkt: Nie waren so viele Jogger unterwegs, wurden so viele Yogamatten verkauft wie zuletzt. Auch die Selbstverbesserung grassiert: Massenhaft schreiben Menschen Bücher, lernen Musikinstrumente, Sprachen oder den Computer-Umgang – das alles stets daheim und vereinzelt. Für Trentmann hat das Corona-Jahr auch gezeigt, dass die Konsumenten keine politische Macht darstellen, sondern fragmentiert sind in Gruppen, die zu isoliert voneinander sind, um die großen Zukunftsaufgaben wie die Klimakrise zu meistern.

Zuvor bot Trentmann mit der Moderation von Adrian Gillmann einen Crashkurs durch die Konsumgeschichte. Dem "Konsumterror" begegnete man bei den Achtundsechzigern, und heute trifft man ihn bei Antiglobalisierungs-Demos an. Der Begriff meint die Entfremdung des Menschen in der Warenwelt. Demnach wird der Einzelne von Unternehmen oder Werbung dazu verführt, Produkte gegen seinen Willen zu kaufen. Der schottische Moralphilosoph Adam Smith (1723-1790) ging dann davon aus, dass Menschen sich auch über "Tand und Tingel", eigentlich nutzlose Gegenstände, freuen können.

Diese Objekte machen den Käufer zwar nicht glücklich, aber dieser zieht die Blicke anderer auf sich. Es entwickelt sich die Vorstellung, auch durch Dinge eine Identität erlangen zu können. Und diese Idee wirkt bis heute. Dabei hatte bereits der Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ein Theorem vertreten, demzufolge der Konsum zu Ungleichheit führt, und zwar in Frankreich wie in der Welt. Einerseits untergräbt etwa der Versailles-Luxus den Bürgersinn und die Unabhängigkeit der Nation, andererseits fördert er den europäischen Kolonialismus: Die Reichen leben auf Kosten der Sklaven.

Rousseaus Zeitgenosse David Hume (1711-1776) erblickte im Konsum auch eine positive Mittelzone. Denn er führt zu einem Plus an Produktion, Arbeit, Wettbewerb sowie Kreativität. Und nach Trentmann geht der Konsum auch mit dem zivilisatorischen Leben einher. In der Stadt erreicht er eine höhere Stufe. Theater, Museen oder Gesellschaften sorgen hier für mehr Kultur, Komfort und Austausch, auch für eine Höherstellung der Frauen, die mit ihrer Feinfühligkeit stärker integriert werden.

Kolonialismus und Faszination exotischer Länder führten einst zum Anwachsen des Konsums, Novitäten aus fremden Welten waren Kult. Und diese Entwicklung wurde von Theologen gutgeheißen: Einerseits sei das Leben zwar auf Gott ausgerichtet, aber andererseits solle ein guter Christ die Welt in ihrer ganzen Vielfalt auch nutzen. Hotspots der Konsumkultur waren Großbritannien und die Niederlande, wo es die meisten Städte gab.

Es war dann der amerikanische Psychologe und Philosoph William James (1842-1910), der dem Menschen neben dem eigenen auch ein materielles Selbst zuschrieb, das den persönlichen Besitz umfasst und ein Teil des Lebensglücks ist. Daher geht etwa viel verloren, wenn sich ältere Menschen von ihrer Wohnung trennen müssen. James überbrückte die Kluft zwischen dem Selbst und der magischen Welt der Dinge. Trentmann: "Wir sind durch die Dinge wir selbst." Ohne unseren Computer, unsere Musik usw. "bleibt nicht viel".

Seit der Zeit um 1900 haben sich selbstbewusste Konsumenten herausgebildet. Aber der Konsum findet nicht nur privat statt, sondern der Sozialstaat macht ihn auch für Ärmere möglich. Seine Leistungen haben hier häufig erheblichen Anteil am Einkommen, und sie steigern auch den Konsum. Mit diesem Fortschritt geht jedoch eine starke Unverträglichkeit mit der Umwelt einher.

