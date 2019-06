Von Philipp Weber

Mannheim. Die Köpfe nicken, die Arme wippen, die Smartphones filmen - dabei haben Sen Dog und B-Real die Bühne noch gar nicht betreten. Bevor die Zuschauer die Rapper von Cypress Hill zu sehen bekommen, heizt DJ Muggs der Menge ein. Der Produzent gehört ebenso dazu wie Percussionist Eric Bobo.

Muggs, 51, hat für Künstler wie Eminem, Ice Cube oder House of Pain gearbeitet. Er zählt zu den Ikonen einer Ära, die Fans "Oldschool" nennen. Für jüngere Leser: Es geht um eine Stilrichtung, die 20 bis 30 Jahre zurückliegt. Es geht um Männer in Schlabberhosen und Basketballtrikots, die sich vor Konzerten Handtücher um die Schultern wickeln. Und es geht um Gangsterrapper, die ihre Themen aus eigener Anschauung kennen. Von den Rap-Veteranen B-Real, 49, und Sen Dog, 53, ist überliefert, dass sie zur Bloods-Gang gehörten.

Cypress Hill beim Mannheimer Zeltfestival 2019













































Doch das ist lange her. Inzwischen sind sie Profirapper.Und so treten sie auch auf. Nachdem sich ihr Produzent an den Plattentellern ausgetobt hat, entern sie die Bühne. Die Menge jubelt. Ein süßlicher Geruch macht sich breit. Das Rauchverbot im Zelt ist längst Makulatur. "Band of Gypsies" macht den Opener, ein Song vom letztjährigen neunten Studioalbum der Gruppe namens "Elephants on Acid" (Elefanten auf LSD). Dazu passen auch die Texte - soweit sie unter dem Rumsen der Bässe zu verstehen sind. Okay, LSD nimmt hier niemand. Dafür wird kräftig gekifft.

"I say Cypress you say Hill", animiert B-Real zum Mitmachen. Was bei Klassikern wie "Tequila Sunrise" nicht nötig ist. Überhaupt ist die Mischung - nur zur Klarstellung: die Rede ist von der Musikauswahl - an diesem Abend gelungen. Songs vom neuen Album wechseln mit Klassikern aus den 1990ern. Percussionist Bobo zeigt hinter einem Sammelsurium an Schlaginstrumenten ebenso sein Können, wie der gebürtige Puerto-Ricaner Sen Dog mit einer Einlage auf Spanisch glänzt.

Eric Bobo sorgte für den Rhythmus. Foto: vaf

Star der Band bleibt B-Real. Die Fans johlen seine nasalen Reime laut mit. Gegen Ende sind Songs dran, die selbst Hip-Hop-Hassern geläufig sind. Bei "Dr. Greenthumb", "Insane in the Brain" und "How I Could Just Kill A Man" gibt es kein Halten mehr. Mittfünfziger feiern neben 20-Jährigen. Männer tanzen mit nackten Oberkörpern, Handtücher wirbeln, Bierbecher fliegen, Tüten kreisen. Vor der Bühne lässt sich ein Fan auf Händen über die Menge tragen. Doch da ist schon fast Schluss: "This ist how we say Goodby", kündigt Bühnenprofi B-Real nach nicht mal zwei Stunden den letzten Song an: "Superstar". Noch einmal kocht die Stimmung, Zugabe-Rufe ertönen. B-Real lässt sich breitschlagen: "We got to do one more thing", kündigt er an. Er bittet die Fans in die Hocke zu gehen. Jeder weiß, was jetzt kommt: "Jump Around" von House of Pain - vorgetragen von Cypress Hill. Selten hat man nach einem Konzert so geschwitzt.