Ludwigshafen. (RNZ) Mit großem Erfolg war die Company Yllana im Januar 2020 mit ihrem Best-Of-Programm "The Gagfathers" auf den Pfalzbau-Bühnen zu sehen. Mit ihrer virtuosen, fast gänzlich ohne Sprache auskommenden Mischung aus Aktionskomik, Clownstheater und Pantomime zauberte die 1991 in Madrid gegründete Gruppe strahlende Gesichter ins begeisterte Publikum. Anlass genug, das vielfach ausgezeichnete Kollektiv in dieser Saison mit zwei weiteren Produktionen einzuladen. Am drei Abenden sind die Spaßmacher nun mit "Mafia" zu Gast Theater im Pfalzbau.

"Mafia" ist eine schwarze Komödie, inspiriert von den Mitteln des Film Noir, die das Yllana-typische perfekt durchchoreografierte Chaos in eine durchgängige Handlung einbettet und mit großartig schrägen Masken bereichert.

Für Mafia begeben wir uns in die kriminelle Unterwelt: Eine Bande ruchloser Gagsters terrorisiert die Stadt. Lachsalven sind ihre gefürchtetste Waffe. Hinter jeder Ecke kann sich der nächste Witz verbergen. Angst macht sich breit.

Da tritt eine Gruppe von Polizisten auf den Plan. Sie sind nicht weniger ruchlos und mindestens genauso verrückt wie die von ihnen gejagte Spaßguerilla.

Aus dieser hochexplosiven Begegnung entwickelt sich ein Feuerwerk des allerschrägsten Humors.

Info: Ludwigshafen, Donnerstag, 24., Freitag, 25., und Samstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, Pfalzbau Kleine Bühne. Karten für 27 Euro (Familienpaket 74 Euro) unter Telefon 0 621 / 504 25 58.