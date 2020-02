Sinsheim. (cba) Sprachliche Ungenauigkeiten machen ihn aggressiv, ins Spiel mit Wortverdrehungen geht er offensiv: Fast vier Stunden lang unterhielt Torsten Sträter die 1000 Gäste in der bis auf den letzten Platz belegten Dr.-Sieber-Halle. Eine Ein-Mann-Show, die mit wenigen Requisiten auskommt: Tisch, Wasserglas und natürlich die Tasse Kaffee, ohne die der Comedian aus Waltrop im Ruhrgebiet kaum anzutreffen ist.

Eloquent setzt er immer wieder an, eine seiner Geschichten zu erzählen, dreht rhetorische Schleifen, lotet die Fallgruben sprachlicher Oberflächlichkeiten aus und stolpert über seine Liebe zum Detail. Linear und zielgerichtet geht der "Halbprominente", wie er sich selbst bezeichnet, mitnichten vor. Erst gegen Ende rückt er die Brille zurecht und liest Geschichten vor, gibt sich nahbar, wird melancholisch, als er von der Suche nach den Spuren seines verstorbenen Vaters erzählt, die ihn in ein Pflegeheim in Hannover führten. Nun wird auch klar, was der Programmtitel zu bedeuten hat. Es geht um Emotionen, die er "nicht richtig finden kann", die sich anfühlen wie eine Hüpfburg mit einem Loch". Und schließlich greift die Technik doch zu diesem "billigen Trick", den der Comedian eine Stunde zuvor satirisch auseinandergenommen hat, schmeißt die rührselige Musik in den Saal, "um künstlich Pathos zu erzeugen", der von Sträters nüchternem Humor aber schon wieder entkräftet wird: "Ich weiß gar nicht, warum ich das jeden Abend mache." Nun setzt der 53-jährige Slam-Poet und Schirmherr der "Deutschen Depressionsliga", der den Beanie als Markenzeichen salonfähig gemacht hat, an zu seiner Essenz und zum letzten Satz: "Melancholie schmilzt, wie Schnee, der auf Ceran fällt."

Sträter macht vor sich selbst nicht Halt: "Ich hab’ komische Marotten und weiß nicht woher." Es scheint auch kein erzählerisches Modell vorbeizuführen an seinem 16-jährigen Sohn, der nicht mehr im Programm vorkommen möchte. Lakonisch und reflektiert enthebelt er mit sprachlichem Witz scheinbare Nebensächlichkeiten des Alltags und gesellschaftliche Entwicklungen ihrer Selbstverständlichkeit und stellt sie bloß. Ohne böse zu werden. Sträter unterhält mit Klarblick, wo andere Comedians gerne Schwächen ausschlachten. Und er legt den kabarettistischen Finger auf so manchen sprachlichen Unsinn: "Ein Stück weit ist wie ein Liter tief."

Sträters lässiges Spiel mit Sprache und Stimme ist seine charakteristische Marke, die schon längst große Hallen füllt: "Übergänge sind meine Spezialität". Und sie haben Kontinuität. Er will sagen, "was Sache ist". Gegen den Vorwurf der Homöopathen-Hetze verwahrt er sich: "Ich habe für die doch extra einen Slogan erfunden: ,Globuli, wenn dir Tic-Tac zu billig sind‘."

Sträter hatte in Sinsheim vom ersten Satz an das Publikum für sich gewonnen: "Schön, dass Sie es einrichten konnten, unter der Woche." Was er zur Dr.-Sieber-Halle meinte? "Neue Halle? Hässlich, wenn das Licht an ist, oder?" Wie das Publikum darauf reagierte? Großer Applaus. Sträter haut ungefiltert raus und kriegt sich auch wieder ein: "Wer Mütze trägt, sollte die Fresse halten."

Gegen Mitternacht eilte er noch zum Büchertisch, den die Buchhandlung Doll aufgebaut hatte, verteilte Autogramme und fuhr noch in der Nacht wieder ab, um am folgenden Tag rechtzeitig bei der Show "3 nach 9" zu sein. 1000 Besucher machten sich ebenfalls auf den Heimweg, was vom Schwimmbadparkplatz bis zur Friedrichstraße lange Staus verursachte.