Von Stefan Otto

Mannheim. An seinem jetzigen Standort, im K1-Karree an der Breiten Straße, eröffnete das Cinema Quadrat erst 2019. Doch die Vorgeschichte dieses ganz besonderen Kinos ist ungleich länger. 1971 ins Leben gerufen, wird Mannheims Kommunales Kino nun bereits 50 Jahre alt – und feiert dies einen Monat lang.

Gerade war Tag der Offenen Tür, der unter anderem die Gelegenheit bot, "Lenz" auf der großen Leinwand zu erleben. Die erste Verfilmung der gleichnamigen kurzen Erzählung von Georg Büchner war 1971 einer der allerersten Filme, die im Cinema Quadrat liefen. Damals vor über 200 Zuschauern, die nach der Vorstellung noch lange mit dem anwesenden Regisseur George Moorse diskutiert hätten, wie Peter Bär zu berichten weiß. "Ich kann behaupten, dass ich dabei gewesen bin", so der bis heute langjährige Vorstand des Kinos.

Gleich zwei Reihen, "Aus den ersten Monaten" und "Aus dem Jahr 1971", präsentieren etwa mit Jacques Tatis satirischer Auto-Komödie "Trafic", dem Romy-Schneider-Krimi "Das Mädchen und der Kommissar" oder dem Kultfilm "Harold und Maude" bis Ende Oktober noch weitere Filme aus dieser Gründerzeit. "Graf Porno hat ausgespielt. Django, Frau Wirtin und der Lümmel von der letzten Bank reißen niemand mehr vom Stuhl. Deshalb gehen Sie nicht mehr ins Kino. Wir auch nicht!", steht auf einem Mannheimer Flugblatt. Zu sehen ist es in einer kleinen Foyer-Ausstellung.

Vor einem halben Jahrhundert nahm es Bezug auf zeitgenössische, erfolgreiche, aber einfalls- und anspruchsloseste Filmunterhaltung wie "Graf Porno und seine Mädchen", "Django spricht kein Vaterunser", "Die Wirtin von der Lahn" oder "Die Lümmel von der ersten Bank", die das Programm kommerzieller Kinos in den ausgehenden 1960er und frühen 1970er Jahren prägten. "Geben auch Sie dem progressiven Film eine Chance", lautet weiter die Aufforderung in der alten Bekanntmachung zur Gründung des Cinema Quadrat, die ein grundlegend alternatives Programm verspricht: "Filme, die Sie sonst nicht zu sehen bekämen".

Das einschlägige Motto "Andere Filme anders zeigen" schmückt noch heute das großzügige Foyer des ehrwürdigen, nicht gewerblichen Kinos, das als eines der ersten seiner Art tatsächlich zu den Wegbereitern der Kommunalen Filmarbeit in Deutschland gehört. Es startete im Oktober 1971 im Royal-Filmtheater am Mannheimer Tattersall, das der Eigentümer dem Cinema Quadrat zunächst regelmäßig für zwei Vorstellungen wöchentlich zur Verfügung gestellt hatte. 1973 zog "das Quadrat" ins Studio im Werkhaus des Nationaltheaters, bevor es 1982 im sogenannten Kubus in L7 und damit zum ersten Mal wirklich in den Mannheimer Quadraten angekommen war. Acht Jahre darauf folgte der Umzug ins Collini-Center, das bald abgerissen werden soll, und zuletzt nach K1, zurück in die namensgebenden Quadrate.

Anhand alter Programme und Fotos lässt sich diese Entwicklung in der Ausstellung anschaulich nachvollziehen, ebenso wie auf der Leinwand im Kinosaal mit einer gelungenen Auswahl von Filmen aus den fünf Jahrzehnten. Jeweils zwei Filme pro Jahrzehnt von den 1970er bis in die 2010er Jahre.

Darunter im Oktober etwa noch die Tarkowski-Klassiker "Stalker" und "Der Spiegel", sowie "Pulp Fiction" oder den Final Cut von "Blade Runner". Von besonderem Interesse dürfte dazu am 23. Oktober ein öffentliches Gespräch der Geschäftsführer sein, die das Cinema Quadrat über die Jahre geprägt haben. Helgard Gammert (1973-1978), Elvira Richter (1979-1984), Susanne Kaeppele (1985-1990), Arthur Böppler (1990-1994), Michael Jurich (1994-2010) und Sabine Fischer, die seit 2015 die Geschicke des Hauses leitet, kündigen an, über das seit 50 Jahren bewährte Mannheimer Kommunale Kino zu diskutieren. Darüber, was war, was ist, und vielleicht auch darüber, was in Zukunft noch werden könnte.