Heidelberg. (voe) So intensiv wie hier kulminieren im Theater nur ganz selten die Wut und die Hoffnung, die Verzweiflung und die Lebensgier. Und so spontan wie an diesem Abend reagiert das Publikum auch nur ganz selten. Kaum sind die 90 Minuten des Gastspiels "Nicht auszumalende Landschaften" des chilenischen Teatro La Re-Sentida vorüber, reißt es das Publikum zu stehenden Ovationen aus den Sitzen. Ganz spontan, keiner überlegt, jeder ist sich bewusst, etwas ganz Besonderes im Heidelberger Marguerre-Saal erlebt zu haben.

Die Inszenierung Marco Layeras mit jungen Laien-Darstellerinnen im Alter von 13 bis 17 Jahren gehört fraglos zu den Höhepunkten des iberoamerikanischen Festivals ¡Adelante! im Heidelberger Theater. Es stellt die etwas verquaste deutsch-chilenische Koproduktion "La Flauta Mágica" bei weitem in den Schatten. Sie war zu Festival-Beginn gezeigt worden, stieß aber bei den Zuschauern auf geteilte Meinung. In Chile wird die auf realen Erfahrungsberichten basierende Produktion von neun "Expertinnen des Alltags" gespielt, nach Heidelberg konnten nur acht mitreisen. Eine Schülerin musste sich zu Hause einer wichtigen Prüfung stellen. Voller Energie zeigen sie, wie schwierig das Erwachsenwerden und der Selbstbehauptungswillen sind. Mit welchen Anfeindungen und emotionalen Schwankungen die Entdeckung der eigenen Sexualität verbunden ist. Wie zerstörerisch die Kräfte des Mobbings, der Diskriminierung und des Missbrauchs sein können. Wie ignorant, phlegmatisch oder durch eigene Probleme abgelenkt die Elterngeneration aus der Perspektive der jungen Frauen erscheint. Und wie alltäglich die geilen Blicke, das erniedrigende Gegrapsche und die bestialischen Vergewaltigungen sind. Eine der stärksten Szenen verdeutlicht die Bedingungen in chilenischen Erziehungsanstalten: Rund 1300 Mädchen und junge Frauen sollen dort in den beiden letzten Jahrzehnten umgekommen sein.

Die Darstellerinnen sprechen alles aus, ganz unverblümt, ganz authentisch. Es sind Vertreterinnen der Generation Greta, die sich nicht genieren, genauso selbstverständlich über Masturbationserfahrungen und lesbische Neigungen zu sprechen wie über gesellschaftliche Missstände, von denen gerade ganz Chile erschüttert wird. Mit Gesten, Graffiti und einem Transparent protestieren sie dagegen beim Schluss-Applaus.

An diesem Samstag endet ¡Adelante! mit einem Gastspiel aus Uruguay. Und man darf hoffen, dass dieses zweite iberoamerikanische Festival nicht das letzte in Heidelberg gewesen sein wird.