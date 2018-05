Von Franz Schneider

Heidelberg. Ein Abend ohne Erklärung und Kommentar, sondern nur mit einer Stimme, die aus Büchern spricht. Sie gehört Cees Noteboom, einem der wichtigsten europäischen Schriftsteller, der über solche Superlative auf sehr bescheidene Weise erhaben ist. Im Heidelberger DAI lauscht man seinem leicht niederländischen Akzent voller Konzentration.

Auch seinen Ansichten über Kakteen, veröffentlicht in "533 Tage", seinem Unternehmen, die Welt von seiner Insel Menorca wahrzunehmen. Er verstünde wenig von ihrem Sonderstatus im Pflanzenreich, bekennt er. Nur die alten Schildkröten vermögen es, ihnen nahe zu kommen, indem sie ihre unteren Blätter abbeißen. Betrachtungen vor der Haustür, plötzlich unterbrochen durch die Lektüre von Elias Canetti mit dessen Gedanken über den Tod und den Vorbehalten James Joyce gegenüber. Noteboom gedenkt jäh beider Gräber in Zürich, eng beieinander und doch als Schriftsteller so gegensätzlich. Nur um danach wieder auf Spinnen zu blicken, wie sie ihre Netze bauen, um dann wieder zu vergehen. Dabei gilt es für Noteboom, das Maß der Zeit zu bedenken, die Jahre der Kakteen, die Tage der Spinnen, schließlich die Verweildauer der Menschen.

Darauf scheint er in den Himmel zu blicken zum Orion, seinem Lieblingsstern. Daraufhin erinnert sich Noteboom an Sokrates, den gescheiterten Helden aus seinem Erfolgsroman "Die folgende Geschichte". Dieser rast im berühmten Smithsonian Institut durch das Weltall, so perfekt simuliert wie möglich, nur voller Musik, wo eigentlich die Stille herrscht. "Are we all alone?" lässt Noteboom zuletzt fragen und legt das Buch wieder weg.

Er informiert das DAI-Publikum auch über die Raumsonde Voyager, die seit 1977 an den Planeten vorbei im interstellaren Raum unterwegs ist. Ihre Signale empfangen alt gewordene Mitarbeiter der NASA, die die einzigen sind, die die antiquierte Technik der Sonde verstehen. Auf den ersten Stern träfe sie in 40.000 Jahren. So lange muss man nicht warten, um den dank der Zeichenkunst von Matthias Weischer sehr schön gewordenen neuen Gedichtband "Mönchsauge" von Cees Noteboom in den Händen zu halten. Finale Leseprobe darum von Gedichten aus drei mal vier Zeilen nebst einer halben am Ende. Diese sind wiederum inspiriert durch eine Insel, diesmal die westfriesische Schiermonnikoog, auf der jetzt wieder Mönche wohnen - mit dem "Geräusch vom Meer" im Ohr. Schlichter und poetischer geht es kaum mehr, das Publikum dankt.

Info: Cees Noteboom: "533 Tage. Berichte von der Insel". Suhrkamp Verlag, 255 S., 22 Euro. - Ders.: "Mönchsauge". Suhrkamp, 128 S., 24 Euro.