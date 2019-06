Von Marion Gottlob

Heidelberg. Dieser Verlag hat von Anfang an schwarze Zahlen geschrieben. Der Heidelberger Carl Auer Verlag wird nun 30 Jahre alt - und die Lust am Büchermachen ist geblieben. Er gilt als der wichtigste deutschsprachige Verlag für systemische Therapie und Beratung sowie für Hypnotherapie. Das Programm umfasst über 600 lieferbare Titel, jährlich kommen ungefähr 50 Neuerscheinungen zur systemischen Praxis, Theorie sowie Forschung hinzu. Der Mitgründer Fritz B. Simon betonte im Gespräch mit der RNZ: "Wir nehmen unsere Leser ernst, wir halten sie nicht für blöd."

Ursprünglich hatte der Carl-Auer Verlag zehn Gründer. Die Idee zur Gründung eines Verlags entstand beim gemeinsamen Essen in einem chinesischen Restaurant, das es heute noch gibt. Keiner der Mitgründer hatte ursprünglich den Wunsch gehabt, einen Verlag auf den Weg zu bringen. Keiner verfügte über eine Ausbildung in dem Metier. Und keiner der zehn Pioniere hatte Erfahrung, wie man ein Unternehmen leitet. Genau das wurde zum Motiv und zur Triebfeder: Die Gründer wollten wissen, wie man ein Unternehmen leitet.

Immerhin, alle von ihnen waren schon als Autoren von Fachbüchern in Erscheinung getreten. Sie waren Experten im Bereich der Medizin, Psychotherapie oder Psychiatrie. So hat Fritz B. Simon beispielsweise Medizin und Soziologie studiert und sich auf Psychiatrie und Psychotherapie spezialisiert. Im Jahr 1987 habilitierte er sich am Institut für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie an der Universität Heidelberg, das damals von Prof. Helm Stierlin geleitet wurde: Simon erklärt: "Verrücktheit hat mich fasziniert."

Sein Interesse galt und gilt der systemischen Familien-Therapie. Eine Erkenntnis war damals: Viele Psychiatrie-Patienten empfinden das eigene Verhalten als "normal", es gibt für sie keinen Grund zur Änderung der Situation. Das hat manchmal zur Folge, dass alle Bemühungen der Fachleute ins Leere laufen, weil die aktive Mitarbeit der Patienten fehlt. Dagegen stehen die Familien oft unter einem starken Leidensdruck. Was kann man tun?

In der systemischen Familientherapie ändern die Therapeuten ihre Sichtweise wie auch ihre Methode. Sie betrachten den Patienten nicht mehr isoliert, sondern in seinem Familien-System. Simon veranschaulicht das am Beispiel eines Fußballspiels: Jemand hat noch nie ein Fußballspiel gesehen und kennt die Regeln nicht. Für diesen Betrachter ist zuerst nur der Schiedsrichter sichtbar - die Spieler bleiben unter Tarnkappen unsichtbar. Wie wird der Betrachter das Hin- und Herlaufen des Schiedsrichters deuten? Wie erklärt er das Verhalten dieses Mannes, der Gelbe und Rote Karten ziehen kann?

Der Therapeut entspricht diesem Betrachter, der erst einmal nur den Schiedsrichter, also den Patienten, kennenlernt. Er kann die Regeln seines Verhaltens zunächst nicht verstehen. Aber - er geht davon aus, dass dieses Verhalten im "System" der Familien Sinn ergeben könnte. So versucht er, diese Regeln zu erfassen und die Mitspieler rund um den Patienten "sichtbar" zu machen. Er versucht, die Regeln des Fußballspiels zu verstehen. Gemeinsam mit der Familie können die Regeln eventuell so geändert werden, dass Heilung geschehen kann.

Die Heidelberger Fachleute veröffentlichten ihre Forschungen. In der Folge kam es zu einer überraschenden Entwicklung: Sie wurden von Firmen und Gruppen um Rat gebeten: Wie entstehen in Gruppen eigene Spielregeln? Welche nicht ausgesprochenen, aber gelebten Muster sind in Gruppen wirksam? Wie können diese Muster zum Wohle aller verändert werden? Es ging also nicht mehr nur um die Behandlung von Kranken, sondern um die Beratung von Unternehmen.

Fritz B. Simon erinnert sich: "Es war ja so: Wir hatten selbst keine Erfahrung in der Leitung von Unternehmen - wir wussten nicht, ob das funktioniert, was wir anderen erzählten." So entstand die Idee, dass die Berater selbst ein Unternehmen gründen sollten - um die eigenen Ratschläge zu überprüfen und zu leben. Da alle Beteiligten über Erfahrungen als Autoren verfügten, entschied man sich für die Gründung eines Verlags.

Eine wichtige Frage lautete: Wie sollte der Verlag heißen? Erfolgreiche Verlage trugen damals den Namen ihres männlichen Gründers. Bei zehn Gründern war das ein schwieriges Unterfangen. So entstand der Name aus einem Wortspiel: Aus "Kalauer" (für "Wortwitz" oder "Wortspiel") wurde "Carl Auer". Der Name sollte den Geist der Leichtigkeit spiegeln. Damals durfte jedoch ein Unternehmen nicht nach einer fiktiven Person genannt werden. Mit einem Trick wurde es möglich: Bis heute heißt der Verlag Carl Auer Systeme Verlag - die Kurzform ist jedoch Carl-Auer Verlag.

Bald zählte der Verlag nicht mehr zehn, sondern fünf Gesellschafter, heute sind es drei. Zu den ersten Büchern gehörte "Meine Psychose, mein Fahrrad und ich" von Fritz B. Simon. Er sagt: "Der Titel war damals ungewöhnlich - ich konnte ihn nur im eigenen Verlag durchsetzen." Das Buch wurde bis heute 40.000 mal verkauft und in 15 Sprachen übersetzt.

Zu den weiteren bedeutenden Autoren zählen Niklas Luhmann, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Heinz von Foerster, Humberto Maturana, Milton Erickson, Helm Stierlin, Gunthard Weber, Bernhard Trenkle und Rosmarie Welter-Enderlin. Neben den Titeln aus der Reihe "Systemische Praxis" gehören die Einführungsreihe "Carl Auer Compact" sowie der "Verlag für Systemische Forschung" zum Verlag. Mit der Ratgeber-Reihe "Carl-Auer Lebenslust" richtet sich das Unternehmen an eine breite Öffentlichkeit. Dazu kommt die Kinderbuchreihe "Carl Auer Kids".

Es gibt immer wieder Kaufangebote für den Verlag. Fritz B. Simon lächelt: "Das kommt für uns nicht in Frage - nur im eigenen Verlag können wir ungewöhnliche Projekte verwirklichen - wir leben von dem Mut zum Experiment und dieser besonderen Leichtigkeit."