Von Volker Oesterreich

Heidelberg/Rhein-Neckar. "Der Zeitdruck ist immens", warnt die "Fokusgruppe Literatur der Metropolregion Rhein-Neckar" in einem Offenen Brief an die baden-württembergische Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer. Die Situation werde durch die Corona-Krise und die drastischen Honorar-Ausfälle täglich bedrohlicher, viele Kulturschaffende stünden vor dem Ruin. Ohne Perspektive und ohne Einnahmequellen könnten sie nicht bis nach dem Sommer durchhalten.

Unterzeichnet wurde der Brandbrief des länderübergreifenden Netzwerks von der Heidelberger Kulturamtsleiterin Andrea Edel, dem Wunderhorn-Verleger Manfred Metzner, der Ladenburger Lyrikerin Carolin Callis, dem Leiter des Kulturbüros der Metropolregion, Robert Montoto, dem Wormser Verleger Berthold Röth und von der Lorscher Kulturamtsleiterin Gabi Dewald. Sie erinnerten in ihrem Schreiben an die Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der gemahnt hatte, dass Kunst und Kultur keine verzichtbaren Nebensachen seien, sondern "in einem sehr buchstäblichen Sinne Lebensmittel".

In ihrem kulturpolitischen Appell fragen die Mitglieder der "Fokusgruppe Literatur" die zuständigen Ministerien, in welcher Höhe die Landesmittel für bedürftige Künstler aus der Corona-Soforthilfe des Bundes aufgestockt wurde und wie diese Mittel abgerufen werden können. Sie möchten auch wissen, welche Kultureinrichtungen unterstützt werden und ob die Kommunen in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden: "Denn wer, wenn nicht die Kulturbeauftragten vor Ort, kennen die bedürftigen Adressat*innen und bedrohten Einrichtungen am besten?"

Das Literatur-Netzwerk fordert die Kulturverwaltungen der Länder und des Bundes auf, gemeinsam mit den Betroffenen "für den Fortbestand einer so bedrohten wie schützenswerten Errungenschaft unserer Gesellschaft" einzutreten: "Wir brauchen Ihren rückhaltlosen Einsatz auch in der Öffentlichkeit, um nicht nach Corona in einer kulturellen Wüste zu erwachen, unbürokratisch und rasch – jetzt!" Geschickt wurde der Offene Brief auch an die zuständigen Ministerien der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz sowie an die Kulturstaatsministerin des Bundes, Monika Grütters.