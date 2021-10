Von Stefan Otto

Mannheim. Fast drei Jahre sind seit den Dreharbeiten in Mannheim und Accra vergangen. "Wir haben gefühlt hundert Jahre gewartet", befand Hauptdarsteller Eugene Boateng bei der Premiere von "Borga" im Mannheimer Kino Atlantis. Die Verzug ist natürlich der Pandemie geschuldet. "Dabei war der Film bereits fertig, als sie ausbrach", sagt Regisseur York-Fabian Raabe. "Anschließend ging nichts mehr." Immerhin wurde "Borga" auf einigen Festivals, darunter dem Ludwigshafener Festival des deutschen Films, vorgestellt und beim Saarbrücker Max-Ophüls-Preis gleich mit vier Auszeichnungen bedacht.

"Es war eine lange Reise. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben", bestätigt auch Nebendarstellerin Christiane Paul bei der Premiere, kurz bevor "Borga" an diesem Donnerstag bundesweit in rund 50 Kinos anlaufen wird. Die deutsch-ghanaische Koproduktion sei gleich in mehrfacher Hinsicht ein überfälliger Film, der eine unverzichtbare Perspektive einbringe, aus der auch schon vor mehr als drei Jahren hätte erzählt müssen, meint die Berliner Emmy-Preisträgerin.

Es ist die Perspektive des Ghanaers Kojo, der zuerst als Junge und später als junger Mann Elektroschrott auf einer riesigen Müllhalde sammelt. Die enthaltenen Metalle bringen nur wenig Geld ein, mit dem jedoch die gesamte Familie ihren Lebensunterhalt bestreitet. Aber die Situation wird nicht besser, Jahre später hat Kojo das perspektivlose Dasein satt. Mit dem Traum, ein sogenannter "Borga" zu werden, ein Ghanaer, der es im Ausland zu Wohlstand und Ansehen bringt, macht er sich auf den weiten Weg über Nigeria und Marokko nach Deutschland. Die lange Reise selbst, ihre Unwägbarkeiten und Gefahren, spart der Film aus.

Wir begegnen Kojo in Mannheim wieder, im Afroshop, unter den Brücken im Hafen und bald wohnhaft in einem zur Hälfte gefüllten Container, in dem wieder nur Elektroschrott gesammelt wird. Bis Kojo sich bereit erklärt, alles, wirklich alles zu tun, um seinen Traum zu verwirklichen. Bald ist er auf dem Weg zurück nach Accra, um in seinem Körper Drogen von dort nach Deutschland zu schmuggeln.

"Was mich an ,Borga’ berührt, ist, dass der Film die Geschichte eines Helden erzählt", sagt Eugene Boateng, der diese Rolle gleich mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet wurde. "Es ist die Geschichte eines Menschen, der Fehler macht und aus ihnen lernt. Der für sich selbst herausfindet, was sein Lebensziel ist, und dann dafür kämpft. Nur diesmal ist es die Geschichte eines schwarzen Mannes, die ohne Mitleid erzählt wird, schlicht und roh."

Nicht alle in Kojos Herkunftsfamilie sind erfreut über die unerwartete Rückkehr des verlorenen Sohnes. Sein Bruder klärt ihn darüber auf, wie sehr er durch seine Abwesenheit und sein "Borga-Gehabe" das Leben seiner Familie zu Hause erschwerte. "Das ist die Geschichte meines Vaters, meines Onkels, die Geschichte der meisten Schwarzen, die nach Deutschland kamen, und die Geschichte aller, die ihre Heimat in der Hoffnung verlassen haben, ein besseres Leben für ihre Familie und für sich selbst zu schaffen", erklärt Boateng, der selbst als Sohn ghanaischer Eltern in Düsseldorf geboren und aufgewachsen ist. "In meiner Community hier in Deutschland kennen wir bisher keinen deutschen Film, der eine afrikanische Geschichte aus der Sicht eines Schwarzen erzählt", lobt er die internationale Koproduktion. "Es ist ein Film aus Deutschland und aus Ghana. Wenn es ein Film nur aus Deutschland wäre, würde er vielleicht aussehen wie ,Die weiße Massai’."

Mit "Toubab", der in Darmstadt gedreht wurde, oder "Ivie wie Ivie" laufen in den deutschen Kinos derzeit weitere deutsche Produktionen Filme, die eine "schwarze", wohl weitgehend authentische Perspektive zumindest einbeziehen. Dabei sei es eine "große Herausforderung aus einem anderen Kulturkreis heraus zu erzählen", gibt der Kasseler "Borga"-Regisseur Raabe zu bedenken. Ohne jahrelange Recherchen hätte er diesen Film nicht realisieren können. "Ich möchte damit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft im Geiste offener wird", erklärt er sein Anliegen. "Dass mehr relativiert wird, mehrere Perspektiven zumindest anerkannt werden, auch wenn sie nicht geteilt werden. Und dass man sich häufiger fragt, warum der jeweilige Mensch so handelt, wie er handelt."