Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Dass Schriftsteller Bodo Kirchhoff diese Woche im Heidelberger Café Schafheutle seinen "Bericht zur Lage des Glücks" vorstellt, ist kein Zufall. Die traditionsreiche Konditorei ist einer der Schauplätze seines provokativen Romans.

Wie hat das Café Schafheutle denn seinen Weg in Ihr neues Buch gefunden?

Ich muss zu meiner Beschämung sagen: Alle Schauplätze im Buch kenne ich sehr gut – der einzige, bei dem das nicht der Fall ist, ist ausgerechnet das Café Schafheutle. Trotzdem wollte ich an dieser Stelle diesen regionalen Bezug. Normalerweise werden in dem Roman kaum Städtenamen genannt, aber hier spielte das für mich eine wichtige Rolle. In den Schreibseminaren, die ich zusammen mit meiner Frau am Gardasee anbiete, hat mir dann im Sommer eine wunderbare Teilnehmerin aus Heidelberg erzählt, dass sie Frau Schafheutle sehr gut kennt. Daraufhin hab’ ich gesagt: "Gib ihr doch mal das Buch". So ist der Kontakt zustande gekommen. Ich hatte aber schon vorher einen Bezug zu Heidelberg. Als Schüler war ich auf einem Kirchentag in der Stadt. Wir Jungen durften uns damals frei mit den Mädchen bewegen. Als 17-, 18-Jähriger war das sehr aufregend, das hat sich bei mir eingeprägt (schmunzelt).

Als Sie Ihr Buch vor einigen Wochen auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt haben, sprachen Sie von einem "toxischen Element", das dem Roman innewohnt. Was ist damit gemeint?

Nun, mir war von Anfang an klar, dass der Ich-Erzähler ein älterer mitteleuropäischer Mann sein soll. Er begibt sich auf eine Erinnerungsreise, weil er den Schmerz einer Trennung loswerden will. Er wiederholt also eine Reise, die vor zehn Jahren mit seiner damaligen Partnerin stattfand. Während dieser Reise stößt er dann auf eine junge Afrikanerin, die als Flüchtling aus dem Meer gefischt wurde und sich in Italien durchschlägt. Diese Kombination des privilegierten älteren weißen Mannes und der ärmeren jungen, äußerlich sehr anziehenden schwarzen Frau: Das ist heutzutage natürlich eine sehr toxische Verbindung. Man hat das Gefühl, diese Geschichte gar nicht erzählen zu können, ohne in Klischees zu verfallen. Genau das hat mich interessiert. Wie geht man damit sprachlich um?

Saß Ihnen da nicht bereits beim Schreiben die Angst vor dem aufziehenden Shitstorm im Nacken?

Nein, während dem Schreiben denke ich nur innerhalb der Arbeit. Wie wird das Buch stringent? Wie kann ich die Figuren glaubhaft machen? Erst als meine Frau und mein Verleger in eine frühe Fassung hineingelesen haben, habe ich so richtig gemerkt, an was ich da rühre. Gleichwohl hat mich das eher darin bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich lege ja immer Wert darauf, bei denen anzuecken, von denen ich abhängig bin: Leser, Buchhändler, Kritiker ... Eulen nach Athen tragen, das wäre mir zu langweilig.

Trotzdem wollen Sie nicht mit Ihrem Ich-Erzähler verwechselt werden.

Der Ich-Erzähler war früher Redakteur bei einer kirchlichen Zeitung, die es nicht mehr gibt. Er schreibt kleine Radiogeschichten, die nachts gesendet werden – das Programm für Schlaflose sozusagen. Diese Figur ist ein Halbstudierter und in gewissen Belangen ist er mir da nicht unähnlich. Auch ich habe von allem Möglichem gelesen und weiß alles Mögliche. Und auch ich schlage mich mit zunehmendem Alter mit der Idee des Scheiterns herum. Am Ende scheitern wir alle irgendwie. Insofern hat der Ich-Erzähler durchaus Züge von mir, seine Biografie ist aber eine ganz andere.

Dreieinhalb Jahre haben Sie an dem Buch geschrieben. Ist das für Sie ein normaler Arbeitsprozess?

Nein, ich dachte, das geht zügiger. Und ich muss sagen, es war eine große Anstrengung. Das Buch hat acht Fassungen durchlaufen. Zum Glück konnte ich nach jeder eine Pause einlegen, denn ohne diese Unterbrechungen wäre es nicht gegangen. Ich erinnere mich noch gut an die letzte Arbeitsphase im Winter, wo, vom Lockdown begünstigt, noch einmal eine vollkommene Einkapselung stattfand. Das hätte ich am Ende vermutlich keinen Monat länger ausgehalten.

Welche Reaktionen haben Sie seit dem Erscheinen des Buchs Ende September erreicht?

Die Menschen, denen ich absolut traue – das sind nur sehr wenige – haben wunderbar reagiert. Das sind aber Leute, die nicht in die Kleinlichkeiten des Literaturbetriebs eingebunden sind, sondern Leserinnen und Leser, die auch die Zeit haben für ein solches 600-Seiten-Buch. Die wenigen Reaktionen in der Presse wirkten dagegen unentschieden. Diejenigen Kritiker, die den Roman ernsthaft lesen, lassen sich wohl noch Zeit. Die anderen haben nicht gewusst, wie sie sich entscheiden sollen. Sie haben gemerkt, dass es nicht so leicht ist, das Buch einfach abzutun – dafür ist es viel zu gründlich. Aber sie haben sich mit der Gesamtmaterie schwergetan. Wenn man so will, sind sie als Leser gescheitert.

Hat diese Unsicherheit vielleicht mit den aktuellen Identitätsdebatten zu tun, die zum Teil ja mit großer Vehemenz geführt werden?

Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Man darf sich ja heute nicht mehr seinen eigentlichen Impulsen hingeben. Stattdessen muss man immer überlegen: Welche Haltung nehme ich ein? Und das ist natürlich schrecklich.

War es Ihr Ziel, genau diese Entwicklung transparent zu machen?

In erster Linie erfährt man in meinem Buch etwas über das intellektuelle Ich in unseren Zeiten und vor allem in unseren Breiten. Wir leben hier ja doch auf einer Insel der Seligen. Trotz Corona und der Klimakatastrophe geht es uns, verglichen mit anderen, gut. Womit wir aber direkt zu tun haben, sind sehr persönliche Krisen. Darum ging es mir: Ich wollte mit meiner Geschichte möglichst viel über das Ich dieses Ich-Erzählers erzählen.

Info: Bodo Kirchhoff liest am Donnerstag, 11. November, ab 19.30 Uhr im Café Schafheutle, Hauptstraße 94, Heidelberg, aus seinem neuen Roman "Bericht zur Lage des Glücks" vor.