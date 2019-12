Von Jesper Klein

Mannheim. Ganz unvermittelt wird auf Spanisch losgeplappert, da können nicht mal die Übertitel folgen. Georges Bizets „Carmen“ ist mit seinen bekannten Melodien ein Operndauerbrenner, und der Impuls, bei diesem Stück etwas Neues zu versuchen, ist nachvollziehbar. Für ihre Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater stellt Yona Kim den französischen Rezitativen und Arien Dialoge in spanischer Sprache an die Seite, die Rolle der Lillas Pastia wird zur Erzählerin aufgewertet. So kommt es, dass Lucía Astigarraga am Premierenabend immer wieder und erstaunlich schnell Spanisch sprechen durfte.

In das Innere des Stücks vordringen möchte Yona Kim mit ihrer Regie, es von seiner abgestandenen Exotik befreien, es wegkatapultieren von der sevillanischen Zigarettenfabrik-Romantik. Das liest man im Programmheft. Die spanischen Dialoge sind dabei keine Hilfe, sie bleiben irritierend, man nimmt sie hin. Der Konkretheit der besungenen Bilder stellt die Regisseurin eine pseudo-abstrakte Bühne gegenüber. In einem großen weißen Raum wird eine schwarze Box vor und zurück bewegt, wie ein Tor geöffnet und geschlossen, die Box kann zur Tribüne für den Stierkampf werden oder aber zur Showtreppe. Carmen ist hier nämlich ein im Scheinwerferlicht stehendes, am Fake-Mikro singendes Popsternchen. Ein klein wenig fühlte man sich an Barrie Koskys gänzlich schwarz angestrichene, aus Berlin nach Mannheim importierte „Pelléas et Mélisande“ erinnert.

Etwas mehr Mut zur Abstraktion hätte aber nicht geschadet, denn das meiste, was in diesem weiß-schwarzen Konstrukt stattfindet, sieht recht erwartbar aus. Etwa die Kostüme von Falk Bauer, mit bunten Kleidchen, Militäruniformen und einem Bewegungschor im Grufti-Look; Carmen rekelt sich lasziv im roten Negligé.

Wartet man zunächst noch auf weitere Regieeinfälle, wird an einem bestimmten Punkt des Abends klar, dass diese schwarze Box als Leitidee durch das ganze Stück tragen muss. Dann wird vorhersehbar eine Arie nach der anderen gesungen, ohne dass man tatsächlich zum Inneren vordringt. Am Ende der Mord an der Titelfigur – war das hübsche Schattenspiel mit einer übergroßen Carmen und einem winzigen Don José unfreiwillig? Verhaltener Beifall für die Regie.

Das Sängerensemble präsentierte sich extrem schwankend, mit Ausreißern in beide Richtungen: Eunju Kwon als Micaëla wurde vom Premierenpublikum frenetisch bejubelt, Irakli Kakhidze sang den Don José stimmkräftig und makellos. Im Gegensatz zu ihm fiel Evez Abdulla als Escamillo merklich ab, Jelena Kordic gelang es kaum, der Titelfigur neben der optischen Präsenz stimmlich eine besondere Farbe zu verleihen.

Auch das Nationaltheaterorchester unter der Leitung von Mark Rohde hinterließ einen durchwachsenen Eindruck. Bei einigen lichten Momenten hatte Rohde meist gut damit zu tun, Orchester, Solisten und Chor präzise zusammenzubringen. Die agogischen Freiheiten mit zum Teil merkwürdig schwankenden Tempi taten ein Übriges, einige Mal spielten Graben und Bühne auch aneinander vorbei.

