Von Ingeborg Salomon

Leimen-Gauangelloch. Ein Vierteljahrhundert muss gefeiert werden, deshalb lädt die Bettendorffschen Galerie in Gauangelloch/Leimen am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr zu ihrer Geburtstagsvernissage. Zu sehen ist in den Räumen des kleinen ehemaligen Wasserschlösschens eine Ausstellung erlesener Steinskulpturen aus Simbabwe, der Shonas, die bisher noch nie in dieser Zusammenstellung gezeigt wurden.

Die Galerie hat sich seit 1993 dieser zeitgenössischen Kunst aus Afrika verschrieben; sie ist mit jeweils unterschiedlichen Wechselausstellungen im Haus und ihrer Dauerpräsentation simbabwischer Bildhauerkunst im Schlossgarten eine der wichtigsten Sammlungen dieser Kunst in Europa.

Große Namen der Steinbildhauerei aus Simbabwe, vorwiegend aus der legendären "ersten Generation" sind vertreten: Bernhard Matemera, Simbawes nationaler Künstlerrepräsentant, Henry Munyaradzi, der Meister geometrisch minimalistischer Linienführung im Stein, und Joram Mariga, der Vater des "Spirit in Stone", mit seinen archaisch anmutenden Fabelwesen. Diese drei Künstler gelten als Gründungsväter der Steinbildhauerei Simbabwes.

Ihre Arbeiten zählen zu den international hoch begehrten und mittlerweile selten gewordenen Sammlerstücken afrikanischer Steinskulpturen; sie sind weltweit in führenden Museen ausgestellt, etwa im Museum of Modern Art in New York oder im Musée Rodin in Paris.

Weitere berühmte Shona-Meister sind ebenfalls in der Bettendorffschen Galerie zu sehen, beispielsweise Fanizani Akuda, berühmt für seine schmunzelnden Gesichter und pfeifenden Männer in einfachen Linien und Grundformen. Zusätzlich zu den Skulpturen sind die neuesten Arbeiten des Malers Jörg Künkel alias Lons ausgestellt.

Ebenfalls dabei ist John Takawira, ein Verwandter von Joram Mariga. Seine figurativ-symbolhaften Arbeiten zeigen oft eine Tendenz zur Abstraktion. Dies gilt

ebenso für die meisten der großen Shona-Bildhauer als verbindendes Merkmal und Charakteristikum. In starker Anbindung an ein umfassendes traditionsgeprägtes System entwickeln und verändern diese Künstler ihre Formensprache konstant und finden einen zeitlosen klassisch-modernen Ausdruck in ihren Steinen.

Agnes Nyanhongo, eine der ganz wenigen in Stein arbeitenden Frauen des Landes, und Arthur Fata sind ebenfalls in dieser illustren Runde aus Simbabwe ausgestellt. Die Vernis-

sage wird Tanisha Key musikalisch mit ihrer Mbira, einem traditionellen Labellophon, begleiten und Lieder aus Afrika dazu singen. Als Gast erwartet wird Roy Guthrie aus Simbabwe, mit dem die Galerie Bettendorff seit 25 Jahren zusammenarbeitet. Er ist der Begründer des Chapungu Sculpture Parks in Simbabwes Hauptstadt Harare.

Guthrie (geb.1934) hat fast sein ganzes Leben der Förderung einheimischer Bildhauer gewidmet. Mit Veröffentlichungen und Ausstellungen auf der ganzen Welt hat er den Geist der Shona-Bildhauer in andere Kulturen gebracht.

Aus politischen Gründen musste Guthrie unter dem Mugabe-Regime zunächst das Land verlassen und kam erst 2014 zurück. Seitdem engagiert er sich wieder intensiv für die simbabwischen Bildhauer. Sein Zukunftstraum ist es, ein Museum in Harare einzurichten, sodass die großen Bildhauer des Landes entsprechend gewürdigt und ihre Kunst weiter tradiert werden können.

Info: Die Ausstellung "Shona-Meisterwerke" wird am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr in der Bettendorffschen Galerie am Schlosspark Leimen/Gauangelloch eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis 7. Oktober, Do bis Sa: 14.30 bis 18 Uhr, So: 12 bis 18 Uhr. Am Samstag, 21. Juli, gibt es um 18 Uhr einen Vortrag mit Diskussion "Afrika - ein Kontinent im Aufbruch". Um 19.30 Uhr folgt das Schlossfestival "Pop und Skulpturen" mit der Band "BC Friends".