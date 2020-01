Von Heide Seele

Heidelberg. Die Zeit wird zurückgedreht, man sieht sich mit Events und Persönlichkeiten konfrontiert, die es wert sind, einmal wieder ans Licht geholt zu werden. Die Rede ist vom einstigen "Sole d’Oro" in der hinteren Heidelberger Hauptstraße und dem künstlerischen Engagement ihrer beiden Betreiber. Das waren Guido Giordano und Franco Gunari. Die Italiener hatten 1968 das Restaurant gegründet, das vielen eine Heimat bot, da es eine Atmosphäre aufwies, die eher persönlich war als geschäftsmäßig orientiert.

So kann ich mich noch gut erinnern, wie ich unsere zwei kleinen Töchter den beiden Italienern anvertraute, wenn ich einen journalistischen Termin in der nahen Universität oder einer Galerie wahrnehmen musste und nicht wusste, wohin mit den Kindern, denn mein Mann, ebenfalls bei der RNZ angestellt und als Redakteur im Lokalteil so gut wie täglich unterwegs, stand selten zur Verfügung.

Es war die Zeit der häufig überraschend angesagten "Demos", mit denen Heidelbergs Journalisten auf Trab gehalten wurden. Ich lief dann schon mal in den Reihen der "Aufrührer" mit, um mir "O-Töne" zu sichern, derweil sich die beiden Gastronomen liebevoll um unsere noch kleinen Töchter kümmerten.

Die jetzige Schau im Forum für Kunst, das nicht weit entfernt liegt vom alten "Sole d’Oro", dürfte daher bei manch einem Besucher die Erinnerung ankurbeln, aber auch derjenige, der keinen engen Bezug zu dem Restaurant hat, kommt auf seine Kosten, denn es wird ein nicht unwichtiges Kapitel Heidelberger Historie aufgeblättert.

Zudem sieht man sich an damals berühmte Persönlichkeiten erinnert, wie etwa an Edwin Kuntz, der als einstiger Feuilletonchef der RNZ manch einem Leser noch gut im Gedächtnis haften dürfte und zu Recht als großer Kommunikator geehrt wird. Auch die früheren Galerien des Ehepaars Rothe am Werderpark oder der Kunsthistorikerin Hanna Grisebach im Bereich der Hauptstraße finden Beachtung. Es ist daher verständlich, dass die Ausstellung vor allem (aber nicht nur) für ältere Kunstliebhaber ergiebig ist. Das kam auch bei der Vernissage zum Ausdruck, denn die meisten Besucher hatten ihre jungen Jahre ein Weilchen hinter sich, und mancher freute sich, dass von ihm ein Konterfei an der Wand hing.

Werner Schaub, Kopf und Herz des Forums für Kunst, hieß bei der Eröffnung der sehenswerten Schau wie gewohnt die Besucher willkommen, bevor Andrea Edel im Namen der Stadt die Gäste begrüßte und Hans Gercke eine informationsreiche Einführungsrede hielt. Zu erwähnen ist, dass die vertretenen Künstler nicht nur in Heidelberg bekannt sind, sondern auch auswärts einen guten Ruf genießen. Zu ihnen zählen etwa Hans Fischer-Schuppach, Willibald Kramm, der Namensgeber des Kuratoriums, auch Karin Bruns, Brigitte Heiliger-Kramm oder Dik Jüngling.

Info: Die Ausstellung im Forum für Kunst in Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, ist bis 16. Februar geöffnet. Dienstag bis Sonntag 14-18 Uhr.