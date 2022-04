Von Peter Wiest

Heidelberg. "Es war sowohl musikalisch als auch vom Spenden-Ergebnis her ein voller Erfolg." So lautete der Kommentar der sichtlich zufriedenen Karlstorbahnhof-Geschäftsführerin Cora Malik nach dem gut besuchten Benefiz-Konzert am Dienstagabend in ihrem Haus. Mehr als 100 Besucher waren gekommen, um dort den Klängen von Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen Kulturen zu lauschen, die gemeinsam auftraten, um ebenso wie das Publikum ihre Freude an der Musik zu verbinden mit dem Ausdruck der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Gut zwei Stunden lang beeindruckten dabei die Künstlerinnen und Künstler um die ukrainische Pianistin Katherine Zyabluk sowohl einzeln als auch gemeinsam mit einer insgesamt gelungenen Melange aus jeweils heimatlichen Klängen sowie Zyabluks originellen und eindringlichen Eigenkompositionen und jazzig unterlegten ukrainischen Volksliedern. Neben der Pianistin glänzten die aus Syrien stammende Quanun-Spielerin Laila Mahmoud und deren Landsmann und Nay- und Kavala-Spieler Mohamad Fityan an ihren urtypisch orientalischen Instrumenten ebenso wie die eher klassisch-jazzig geprägten Jonathan Sell am Bass und der Schlagzeuger und Percussionist Dominik Fürstberger.

In die Wege geleitet hatten das Benefiz-Konzert gemeinsam vier Institutionen und Vereine, die damit zu Spenden und Solidarität mit der Ukraine aufgerufen hatten: der Karlstorbahnhof selbst, das Enjoy Jazz Festival sowie die "Freude arabischer Kunst und Kultur" und "KulturTandem International". Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich zu diesem außergewöhnlichen Konzert zu kommen und wies in einem Grußwort darauf hin, dass "Kultur Brücken braucht". Eine solche Brücke sei mit dieser Veranstaltung geschlagen worden.

Die erzielten Spenden gehen an die Initiative "Music saves UA", die humanitäre Soforthilfe in der Ukraine leistet. Diese wird von der "All-Ukrainian Association of Music Events" organisiert, einem Zusammenschluss von Musikern und Vertretern der Musik-Szene in der Ukraine. Das gespendete Geld soll einem Projekt zukommen, bei dem in Grenznähe eine zusätzliche Unterkunft für Geflüchtete geschaffen und mit notwendigen Hilfsgütern ausgestattet werden soll.

Info: Bereits vor dem Konzert hatten die Initiatoren ein Spendenkonto dafür geschaltet, das bis auf Weiteres bestehen bleibt. Wer noch spenden will für "Music saves UA", kann dies tun unter www.enjoyjazz.de/ukraine.