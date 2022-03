Von Olaf Neumann

Können Sie in diesen chaotischen Zeiten noch vernünftig miteinander spielen, wenn Sie ein Album aufnehmen?

Steve Hogarth: Ja, das können wir, denn wir haben "An Hour Before It’s Dark” größtenteils in unserem eigenen Studio aufgenommen. In Peter Gabriels Real World Studios haben wir die Einzelteile dann in Ruhe zusammengefügt.

Mit schützenden Plexiglasscheiben zwischen sich?

Ganz sicher nicht in Real World! Peter Gabriel baute den Kontrollraum revolutionär um. Man kann die gesamte Band darin unterbringen, einschließlich des Schlagzeugers. Zuvor neigte man dazu, Gruppen in schalldichte Räume zu stecken, die vom Regieraum getrennt waren, damit der Mixer die totale Kontrolle über den Sound hatte. Aber die Bands hingen immer mehr im Regieraum ab und nahmen ihre Instrumente am Mischpult auf, weil es einfacher war, mit dem Produzenten zu sprechen, wenn er direkt neben einem stand. Bis Peter Gabriel in Real World einen großen Regieraum bauen ließ, in dem die ganze Truppe Platz hat. Die Akustik ist fantastisch und das Equipment topmodern.

Studios galten als magische Orte, aber in Zeiten von Corona können sie auch Horte der Ansteckung sein.

Wir hatten wirklich Glück! Da wir 2020 keine Shows gebucht hatten, mussten wir nichts absagen. Unser Studio ist ziemlich groß und wir sitzen sowieso oft in gegenüberliegenden Ecken und arbeiten mit Kopfhörern.

Muss die Kunst die Pandemie aufarbeiten?

Mein Problem bei dieser Platte war, dass ich mir am Anfang untersagt habe, über die Pandemie schreiben, weil das jeder macht. Jeder hat sie auch satt. Aber es war unmöglich, das auszublenden. Man schreibt ja darüber, was man fühlt, was man um sich herum sieht. Es krabbelte dann einfach rein. Sogar in die Lieder, die eigentlich nichts mit der Pandemie, der Umwelt und dem Klima zu tun hatten, den drängendsten Problemen der heutigen Welt. Die Mehrzahl der Songs auf dem Album bezieht sich auf diese Themen. Um ein ehrliches Bild des Lebens zu zeichnen, muss man darüber sprechen.

Hat Corona einen Klang? Kann man eine Pandemie in Musik umsetzen?

Nein. Aber ich nehme an, dass der Klang der Stille an vielen Orten zu hören ist. Die Welt ist ja sehr still geworden. Als Musiker bringt dich das in eine andere Stimmung und an einen anderen Ort. Wenn man die Stille auf der Straße reflektiert, macht man natürlich keine stille Musik. Die Themen der Isolation kommen in unserer aktuellen Platte oft zum Vorschein, denn das war die Realität für viele Menschen. Wir haben einen Song namens "Murder Machines" gemacht. Wenn du deine Arme um einen Menschen legst, den du liebst, kann ihn das töten. Eine seltsame Sache, mit der man leben muss. "I put my arms around her and I killed her with love" ist ein unwahrscheinlicher Refrain für einen Popsong. Aber Corona brachte diese Dinge zum Vorschein.

In "Care" beschreiben Sie die letzten Minuten im Leben eines Menschen...

Als wir es schrieben, nannten wir es "The ultimate death song", weil es eine Reflexion über das Sterben ist, geschrieben aus der Sicht von jemandem, der in einem Krankenhaus liegt und am Leben erhalten wird.

Liegt dem Song eine wahre Begebenheit zugrunde?

"Care" wurde von einem Freund in Mexiko-Stadt inspiriert. Bei ihm wurde ein Tumor in der Wirbelsäule diagnostiziert, und er wurde zwei Jahre lang mit einer Chemotherapie behandelt. Das war die Inspiration für den ersten Teil. Im Mittelteil geht es darum, dass man über das Sterben nachdenkt und der Person, die man liebt, gestehen möchte, was sie einem bedeutet, solange man die Möglichkeit hat, vielleicht Dinge zu sagen, die man nie gesagt hat. Und das Ende handelt von all den medizinischen Fachkräften, die uns durch diese Pandemie gebracht haben. Die Engel in dieser Welt, die nicht an den Wänden der Kirchen hängen. Sie arbeiten, während wir alle schlafen. In einigen Fällen haben sie sogar ihr Leben für diese Aufgabe gegeben. Ich möchte mich bei ihnen allen bedanken.

Wie fühlt es sich an, jetzt auf Tour zu gehen?

Seltsam, weil man die ganze Zeit bei sich selbst bleiben muss. Meine Stimme funktioniert nicht, wenn ich untergehe, selbst wenn ich nicht allzu krank werde. Sänger sind immer Hypochonder, weil man sein ganzes Tourleben damit verbringt, sich Sorgen zu machen über eine mögliche Erkältung. Das ist in gewisser Weise normal. Diese Pandemie stellt für alle eine enorme psychische Belastung dar. Viele sind sich dessen nicht einmal bewusst. Es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben.

Zum Glück haben Sie Fans, die Ihnen seit Jahren die Treue halten und Ihre letzte Tour vorfinanziert haben. Hat die Pandemie Sie noch mehr zusammengeschweißt?

Enger geht es eigentlich nicht. Wir sind wie eine große Familie. Nachdem wir die Tickets für unsere letzte Tour in den Verkauf gegeben hatten, wurde uns klar, dass wir mindestens 18000 Euro verlieren würden, wenn einer von uns positiv getestet würde und wir absagen müssten. Wir hatten bereits für Trucks, Busse und die Crew bezahlt. Wir haben einen Fonds eingerichtet, um die Band vor der Pleite zu bewahren. Wir hatten am Ende eine Menge Geld, das wir nicht brauchen würden, aber es war da, für den Fall einer Absage. Die Tour hieß "Ein Licht am Ende des Tunnels", weshalb wir die Kampagne "The Lightsavers" nannten. Am Ende haben wir das Geld zurückgezahlt. Die amerikanischen Fans bekamen sogar mehr zurück als eingezahlt wegen des gestiegenen Dollarkurses. Währungsspekulanten. (lacht)

Sie sehen das Verhältnis des Menschen zur Natur kritisch. Wenn die einzige Überlebenschance der Erde darin bestünde, ihre Bewohner auszulöschen, hat es dann überhaupt Sinn, Schallplatten zu hinterlassen?

(lacht) Alles, was Sie tun können, ist, diese Gedanken zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob die Leute interessant finden werden, was ich zu sagen habe. Aber in gewisser Weise spielt das keine Rolle, weil ich seit Jahren über das schreibe, was mich interessiert. Da draußen muss jemand sein, der das hören will.

Info: Marillion: "An Hour Before It’s Dark” erscheint morgen. Live im November in Stuttgart und Frankfurt.