Von Heribert Vogt

Heidelberg. An einen leuchtenden Namen in der lokalen Geistesgeschichte erinnert nun eine Gedenktafel in Heidelberg-Neuenheim. Am Freitag enthüllte der frühere zweifache Ministerpräsident Bernhard Vogel am Haus Weberstraße 13 eine Gedenktafel für den Heidelberger Politikwissenschaftler Dolf Sternberger, der hier von 1943 bis 1951 mit seiner jüdischen Ehefrau Ilse, geborene Rothschild, gelebt hat.

Der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger. Foto: Rowohlt Verlag

Vogel bezeichnete Dolf Sternberger als "Vater der Politischen Wissenschaft in Deutschland" sowie als einen "Baumeister unserer Demokratie". Sternberger, der seinerzeit eine Scheinbeschäftigung im Pfaffengrund gefunden hatte, durchlebte mit seiner Frau bis 1945 noch zwei Kriegsjahre in der Weberstraße.

Nach dem Kriegsende beteiligte sich Sternberger an dem "Versuch eines Neubeginns in Deutschland", so Vogel. Er wurde Redakteur der Zeitschriften "Die Wandlung" und "Die Gegenwart". Mit Theodor Heuss, dem einstigen Bundespräsidenten und Mitherausgeber der Rhein-Neckar-Zeitung, sowie dem Soziologen Alfred Weber wollte er beim "Wiederaufbau mithelfen". Berühmt wurde Dolf Sternberger durch seinen Begriff des "Verfassungspatriotismus", in dem der Politikwissenschaftler den Patriotismus mit der Rechtsstaatlichkeit verband.

An Leben und Werk Sternbergers soll die neue Gedenktafel erinnern. Aber auch daran, dass Sternberger seine Ehefrau hier "im Verborgenen gehalten" hat, beide jahrelang vor der Entdeckung durch die Nazis zittern mussten und stets Zyankali-Kapseln dabei hatten.

Ein leuchtender Name nach finsterer Zeit in Deutschland ist Dolf Sternberger auch deshalb, weil der Politikwissenschaftler und Publizist (1907-1989) seine Disziplin nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Frieden ausrichtete. Der in Wiesbaden geborene Wissenschaftler absolvierte ab 1927 einen Teil seines Studiums in Heidelberg. Hier übernahm er 1947 einen Lehrauftrag für Politik an der Universität. Seit 1951 baute er eine Forschungsgruppe auf, und 1960 wurde er zum ordentlichen Professor ernannt. Im Jahr 1962 wurde er Direktor des Instituts für Politische Wissenschaft (IPW). Als dessen Repräsentant nahm nun Prof. Michael Haus an der Enthüllungszeremonie teil. Auch Dieter Nohlen, emeritierter Professor des IPW, war zugegen.

Als dieses Institut 2008 sein 50-Jahr-Jubiläum beging, berichtete Bernhard Vogel, dass er an der Universität Heidelberg der letzte Assistent von Alfred Weber und der erste Assistent von Dolf Sternberger gewesen ist. Der ehemalige CDU-Ministerpräsident unterstrich damals, dass es vor allem Grundüberzeugungen Sternbergers waren, die ihn durch sein langes Politikerleben bis in die Gegenwart prägend begleiteten. Und auf dieser Verbindung verwies Vogel auch jetzt in der Weberstraße.

Der Heidelberger Politikwissenschaft-ler Klaus von Beyme bezeichnete Sternberger 2008 als klaren Anti-Nazi großbürgerlicher Herkunft. Während des Nationalsozialismus war Sternberger von 1934 bis 1943 Redakteur der Frankfurter Zeitung, die dann verboten wurde. Im Jahr 1945 wurde er Pressesprecher der Regierung Mittelrhein-Saar und verfasste von 1945 bis 1948 Artikel über die Sprache der Nationalsozialisten für die von ihm gegründete Zeitschrift "Die Wandlung"; sie erschienen auch in dem Band "Aus dem Wörterbuch des Unmenschen".

Von 1950 bis 1958 gab Sternberger die Zeitschrift "Die Gegenwart" heraus. Er war Kommentator für den Hessischen Rundfunk und veröffentlichte Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zudem begründete er die Politische Vierteljahresschrift. Sternberger war auch Ehrenpräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie von 1964 bis 1970 Präsident des Deutschen PEN-Zentrums.

Für den Politikwissenschaftler Dolf Sternberger und seine Ehefrau Ilse hat der Heidelberger Bildhauer Gregory Boiteux die Gedenktafel in der Weberstraße 13 aus regionalem Mühlbacher Sandstein geschaffen. Foto: Friederike Hentschel

Neben der neuen Gedenktafel erinnert die in Heidelberg ansässige Dolf Sternberger-Gesellschaft an den bedeutenden Politikwissenschaftler. Vorsitzender dieser Vereinigung ist Bernhard Vogel, sein Stellvertreter der Historiker Horst Jaeckel. Vor allem tritt die Gesellschaft durch die Vergabe des Dolf Sternberger-Preises für öffentliche Rede in Erscheinung.

Besonders spektakulär gerieten die frühen Verleihungen dieser Auszeichnung in Heidelberg. Der erste Preisträger war 1992 der frühere Bundeskanzler Willy Brandt; bei der Feier in der Alten Aula war wohl sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit. Und 1994 wurde dort der Schriftsteller Martin Walser geehrt; seine Dankesrede gilt als ein Vorläufer der Aufsehen erregenden Paulskirchenrede 1998. Der letzte Preisträger war im Jahr 2019 der Grünen-Politiker Cem Özdemir, wie Vogel nun erwähnte.

Die Strahlkraft des Namens Sternberger hält auch anderweitig bis in die Gegenwart an. So veröffentlichte der Hamburger Politologe Udo Bermbach 2019 die Korrespondenz Dolf Sternbergers mit der berühmten Philosophin Hannah Arendt unter dem Titel ",Ich bin Dir halt ein bißchen zu revolutionär’. ... Briefwechsel 1946 bis 1975" (Rowohlt Verlag). Deutlich wird darin eine enge Verbundenheit der beiden Geistesgrößen, die in den 1920er Jahren gemeinsam in Heidelberg studierten. – Hannah Arendt soll auch öfter in der Weberstraße 13 übernachtet haben, hieß es nun bei der Enthüllungsfeier.