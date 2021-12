Schwetzingen. (RNZ) Mit dem barocken Musiktheater "Was frag ich nach der Welt!" wurde im November die 15. Ausgabe des Schwetzinger Winters eröffnet. "Eine musikalisch kurzweilige Zusammenstellung", lobte das Feuilleton der RNZ. Kurz vor dem Jahreswechsel wird das Stück noch einmal aufgeführt, das dem in Kantaten und Madrigalen zum Ausdruck gebrachten ewigen Kreislauf von Geburt, Leben und Tod in Szene setzt. Freude, Ironie, Trost, Liebesworte bis hin zu erotischen Anspielungen geben die lyrischen und musikalischen Vokalwerke des Barocks wieder.

Für das Schwetzinger Rokokotheater errichteten der auf barocke Aufführungen spezialisierte Dirigent Clemens Flick und Regisseurin Claudia Isabel Martin mit vier Sängern und Musikern des Philharmonischen Orchesters Heidelberg auf den Pfeilern deutscher Vokalmusik des 17. Jahrhunderts ein Barock-Musiktheater in bewegten Bildern und Raumklängen.

Das Herzstück ist eins der schönsten bekannten Werke der Epoche: Johann Christoph Bachs Hochzeitskantate "Meine Freundin, du bist schön", die auf Versen aus dem Hohelied Salomos basiert und von Johann Sebastian Bach im "Altbachischen Archiv" bewahrt wurde. Ein musikalischer Schatz, der in Schwetzingen wieder hörbar gemacht wird.

Info: Schwetzingen, Donnerstag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, Rokokotheater. Karten von 23 bis 50,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.