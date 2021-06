Nava Ebrahimi (Bildschirm), die im Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Autorin, ist bei der virtuell gehaltenen Preisverleihung mit dem 45. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Foto: Johannes Puch/ORF/dpa

Von Matthias Röder

Auf der Flucht aus dem Iran in Richtung Kanada werden Mutter und Sohn in Thailand festgenommen und landen im Gefängnis. "Diese sechs Monate wurden zum Sperrgebiet, zum Tschernobyl der Familiengeschichte, die ohnehin an Boden verlor", schreibt Nava Ebrahimi. Bei einer Begegnung mit seiner Cousine tanzt der schwule Kian auf einer Bühne in New York endlich bisher Ungesagtes. Mit ihrem Text "Der Cousin" hat die 1978 in Teheran geborene Schriftstellerin, die in Köln aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Graz lebt, die Jury des online ausgerichteten Bachmannpreises überzeugt. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung, einer der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur, ging damit an eine bereits etablierte Autorin. Sie sei eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, so die Jury.

Es war ein enges Rennen um den Hauptpreis: Mit vier zu drei Stimmen bevorzugte die siebenköpfige Jury Ebrahimi vor der Berliner Autorin Dana Vowinckel. Vowinckel hat in "Gewässer im Ziplock" einen Blick auf die orthodoxe jüdische Szene geworfen. Die 1996 geborene Schriftstellerin erhielt mit dem Deutschlandfunk-Preis den am zweithöchsten dotierten Preis (12.500 Euro).

Necati Öziri aus Berlin gehört ebenfalls zu den großen Gewinnern. Er schreibt unter anderem für das Schauspielhaus Zürich, das Maxim Gorki Theater, das Residenztheater München und das Nationaltheater Mannheim, wo er derzeit Hausautor ist. Für die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur las er einen Brief eines todkranken Sohnes an seinen Vater vor. Für diesen Text erhielt er den mit 10.000 Euro dotierten Kelag-Preis und den von einer Bank gesponserten Publikumspreis in Höhe von 7500 Euro.

Ein stiller See, ein Boot und abgründige Gedanken, das sind die Grundelemente der Geschichte von Timon Karl Kaleyta. Der in Bochum geborene Musiker und Sachbuchautor wurde für den Beitrag "Mein Freund am See" mit dem 3sat-Preis (7500 Euro) geehrt. Das Urteil der Jury war höchst zwiespältig. Während die einfache Sprache einen Preisrichter im positiven Sinne an die "Sendung mit der Maus" erinnerte, fand die Jurorin Vea Kaiser den Text handwerklich "wahnsinnig, wahnsinnig arm".