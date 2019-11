Von Volker Oesterreich

Stuttgart/Heidelberg. In der Kulturszene sorgt eine Kleine Anfrage der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion zum Ausländeranteil an den Staatsbühnen für heftige Empörung. Unter dem Motto "Schützt die Kultur vor den Rechten" fand deshalb im Stuttgarter Schlossgarten eine Kundgebung statt. Das Klima wird immer rauer und aggressiver. Bereits vor einem Jahr plädierte der AfD-Chefideologe und Bundestagsabgeordnete Marc Jongen für eine "Entsiffung des deutschen Kulturbetriebs". Das weckt bei vielen Assoziationen an die 1930er Jahre. Auch der ehemalige Heidelberger Intendant Peter Spuhler macht sich deshalb große Sorgen. Als Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe ist er direkt betroffen von der Kleinen Anfrage der Rechtspopulisten.

Herr Spuhler, ist die Kleine Anfrage zur Ausländerquote so etwas wie absurdes Parlamentstheater, handelt es sich um puren Populismus oder um reine Hetze?

Die Anfrage ist definitiv populistisch. Aber: Parlamentarische Anfragen sind erstmal legitimes Instrument einer parlamentarischen Demokratie. Gerade weil es so ein wichtiges Instrument innerhalb der Gewaltenteilung und zur Kontrolle der Regierung durch das Parlament ist, darf es aber nicht populistisch missbraucht werden.

Im Ballett war früher Französisch die Umgangssprache, heute ist es Englisch. Die Theater unterscheiden sich da kaum von großen Dax-Konzernen oder von naturwissenschaftlichen Fächern an unseren Universitäten. Stört Sie das persönlich?

Genau, Englisch ist jetzt "lingua franca", die uns die Kommunikation über Staatengrenzen hinweg erst ermöglicht. Ich finde das hilfreich. Theater war ja schon immer international: In der Oper haben wir es mit den unterschiedlichsten Sprachen zu tun - wie interessant! Für uns zählt eigentlich nur eines: Die besten Künstler zu uns einzuladen. Und wir wiederum sollten die besten Gastgeber sein!

In vielen Schauspiel-Ensembles ist man stolz auf die Internationalität - sowohl im Hinblick auf den Spielplan als auch auf die Ensemble-Zusammensetzung. Bei Ihnen in Karlsruhe arbeiten Menschen aus 46 Nationen zusammen. Profitieren alle voneinander, oder kann es auch sein, dass Sprachbarrieren und Kulturunterschiede die künstlerische Arbeit erschweren?

Ganz klar: Wir profitieren voneinander. Es ist großartig, dass wir so einen Einblick bekommen in fremde Länder, Gebräuche, Ästhetiken. Mehr Austausch ist gefragt, nicht weniger. Kunst kann Brücken bauen. Ein Traum wäre es, auch in nicht-künstlerischen Bereichen internationaler zu werden und auch einen Mitarbeiter-Tausch zu ermöglichen.

Wie reagiert das Badische Staatstheater auf die Kleine Anfrage? Wäre es denkbar, dass Ensemblemitglieder an einem Aktionstag mit Judenstern am Anzug beziehungsweise am Kostüm auftreten, um zu verdeutlichen, wohin solche Anfragen letztlich führen könnten?

Wir laden zu einer Kundgebung vor dem Staatstheater ein - auf dem Hermann-Levi-Platz, der bewusst dem berühmten, geschmähten jüdischen Dirigenten gewidmet ist. An der Fassade des Staatstheaters steht "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Dieser wunderbare Verfassungssatz ist im Jahr des Geburtstags des Grundgesetzes neben "Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei" das beste Statement zu Sache. Für unser "Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter aus 46 Nationen" haben wir zudem eine immense positive Resonanz erhalten.

Im Kern geht es um die Künstlerausbildung. Es wird suggeriert, sie sei in Deutschland nicht gut genug. Deshalb hätten deutsche Künstler Wettbewerbsnachteile. Fakt ist aber, dass die halbe Welt hier an Tanzakademien, Musik- oder Schauspiel-Hochschulen studieren will, weil die Ausbildung so gut ist.

Wenn es wirklich um die Künstlerausbildung gegangen wäre, hätte die AfD das präzise so fragen können. Ich halte das für vorgeschoben.