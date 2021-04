Von Welf Grombacher

Heidelberg. Es soll sogar zu Prügeleien gekommen sein. Die Uraufführung von Igor Strawinskys Ballett "Le Sacre Du Printemps" am 29. Mai 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées ging als Theater-Skandal in die Musikgeschichte ein. Schon bei der Eröffnungsmusik gab es Gelächter im Publikum, und als die Tänzer stampfend die Bühne betraten, weitete sich die Unruhe zum Tumult aus. So was hatte die Welt noch nicht gehört. Der Rhythmus mutete beinahe brutal an, die Dissonanzen waren gewagt. "Das Theater schien von einem Erdbeben heimgesucht zu werden. Es schien zu erzittern", hieß es am nächsten Tag in der Zeitung: "Leute schrien Beleidigungen, buhten und pfiffen, übertönten die Musik. Es setzte Schläge und sogar Boxhiebe." Verehrerinnen von Strawinsky ohrfeigten ihre allzu laut pfeifenden Sitznachbarn. Diese wiederum forderten von den Begleitern der allzu heißblütigen Damen Satisfaktion, indem sie sie für den nächsten Tag zum Duell herausforderten.

Eine "Atombombe der Neuen Musik" nannte der französisch-schweizerische Komponist Arthur Honegger "Das Frühlingsopfer", wie Strawinskys Orchestersuite auf Deutsch heißt. Nicht jedem gefiel das expressiv Moderne dieser bahnbrechenden Musik. Der "Sacre" zählt zusammen mit der Orchestersuite "Der Feuervogel" (1911) zu den bekanntesten Werken des Komponisten und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er heute als der bedeutendste Schöpfer von Ballettmusik im 20. Jahrhundert gilt. Vor 50 Jahren starb Igor Strawinsky (1882-1971) in New York, wo ihn seine lange Lebensreise hingeführt hatte, die von Russland über Frankreich bis in die USA ging, wo man ihn während der Stalinzeit als Emigrant zu Propagandazwecken vereinnahmte und ihm 1946 publikumswirksam die amerikanische Staatsbürgerschaft zugestand.

Er war ein Kosmopolit. In Oranienbaum bei St. Petersburg kam er auf die Welt. Der Vater war Jurist, und Jurist sollte auch der junge Strawinsky werden. Während des Studiums aber nahm er bereits Kompositionsunterricht beim großen Nikolai Rimski-Korsakoff, den er in jungen Jahren während eines Ferienaufenthalts in Heidelberg besucht hatte. Dieser soll über ein Werk seines Schülers einmal gesagt haben: "Das ist abscheulich, mein Herr! Nein, solchen Unsinn darf man erst schreiben, wenn man sechzig ist."

Seiner Zeit voraus war Strawinsky ein Leben lang. Theodor W. Adorno nannte ihn in seiner "Philosophie der neuen Musik" (1949) den großen Antipoden zu Arnold Schönberg. Mit romantisch-impressionistischen Suiten wie seinem "Feuervogel" oder auch "Petruschka", die er für den Ballett-Impresario Sergej Diaghilew und dessen Ballets Russes in Paris komponiert hatte, wurde er berühmt und leitete die Renaissance des Balletts ein. Später streifte er die Einflüsse russischer Volksmusik ab, übersiedelte 1940 in die USA und initiierte maßgeblich den Neoklassizismus, bevor er mit seinen "Mouvements" für Klavier und Orchester eine eigene Form schuf und darüber hinaus mit serieller Musik und mit Jazz experimentierte. Dabei entstanden Orchesterwerke ("Ebony Concerto", 1945) ebenso wie schillernde Opern ("Der Wüstling", 1951). Mit Diaghilew und nach der Emigration mit Robert Craft wusste er sich stets kongeniale Partner zu suchen. Er war ein gewiefter Geschäftsmann, dem es an Kompositionsaufträgen nicht mangelte. Auch das macht ihn in der Rückschau zu einem modernen Künstler.

Er liebte es, sich extrovertiert zu kleiden. Ob gelbe Krawatte, blauer Pullover und Melone. Oder graues Jackett, lila Hemd und grüne Krawatte. Schals und Hüte soll er wie Lebensmittel eingekauft haben. Geld wusste er zu schätzen. Als der Komponist George Gershwin, der darunter litt, immer nur als Unterhaltungsmusiker bezeichnet zu werden, Strawinsky einmal darum bat, er möge ihm bitte Stunden geben, fragte der erst mal, wie hoch die Einnahmen Gershwins seien, um das Honorar taxieren zu können. Als er hörte, dass Gershwin 200.000 Dollar im Jahr verdiene, telegrafierte Strawinsky schelmisch zurück: "Möchte bei Ihnen Unterricht nehmen. Herzlichst Strawinsky."

Dass er kein allzu begnadeter Dirigent war, kompensierte er schon mal mit heftigen Verbalattacken. Sein letzter Ruheort auf dem Inselfriedhof San Michele bei Venedig, wohin 1971 seine sterblichen Überreste überführt wurden, passt ganz gut zu dieser künstlerischen Extravaganz. Direkt daneben liegt sein alter Gefährte Diaghilew begraben.