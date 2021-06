Von Heribert Vogt

Heidelberg. Als "heldenhaftes Stehauffrauchen" charakterisierte die Schriftstellerin Anne Weber die französische Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir, heute eine "uralte kleine Frau" von 97 Jahren. Bei einer Veranstaltung des Heidelberger DAI – mit Publikum und per Livestream – unterstrich die Autorin die heroischen Züge Beaumanoirs. In ihrem Buch "Annette, ein Heldinnenepos", für das sie den Deutschen Buchpreis 2020 erhielt, würdigt Weber atmosphärisch dicht das Leben dieser "Frau der Tat", die schon als junges Mädchen während des Zweiten Weltkrieges in der Résistance gegen die "deutsche Tyrannei" kämpfte, zwei jüdische Jugendliche rettete und dafür von Yad Vashem in Israel den Ehrentitel "Gerechte unter den Völkern" bekam.

Aber die dramatische Geschichte Beaumanoirs, die in Marseille Neurophysiologin wurde, ging weiter. Als Mitglied der Kommunistischen Partei kämpfte sie nach 1945 für ein kommunistisches Frankreich. Im Algerienkrieg ab 1954 erblickte sie eine Kontinuität zur Nazizeit, denn die französische Armee folterte Gefangene. So schloss sich Beaumanoir der Nationalen Befreiungsfront Algeriens (FLN) an. Diese operierte auch mit Anschlägen, die französische Todesopfer forderten. So wurde die Kämpferin 1959 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Durch sämtliche Wechselfälle ihres Lebens blieb sie eine Frau, die "ihren eigenen Kopf behielt", und zwar mit allen Konsequenzen, zum Beispiel im Hinblick auf die Kinder. Trotz zahlreicher Enttäuschungen wie Verrat stand sie immer wieder auf und folgte impulsiv einem moralischen Imperativ. So schildert Anne Weber auch eine "Heldin" und strickt keine "Heiligenlegende".

Denn selbst Helden müssen Fehler machen und zweifelhafte Kompromisse eingehen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Und dies war auch bei Beaumanoir im Hinblick auf die FLN-Opfer der Fall. Aber Weber verwies auf den philosophischen Essay "Der Mythos des Sisyphos", den der in Algerien geborene französische Literaturnobelpreisträger Albert Camus 1942 veröffentlichte. Demnach sei Beaumanoir ein glücklicher Sisyphos, denn sie erfahre im Schmerz von Absurdität und Desillusionierung zugleich die Größe ihrer Daseinskämpfe.

Die Französin hat selbst Erinnerungen ("Wir wollten das Leben ändern") über ihr couragiertes Verhalten veröffentlicht. Im Gespräch mit Jakob Köllhofer betonte Anne Weber den Reiz, die alte Form des Heldenepos als "Heldinnenepos" auf eine betagte Dame anzuwenden. Dies geschah bewusst im Widerspruch zum traditionell männlichen Genre mit ruhigem Sprachduktus ohne feste Versform, der die Wucht des Schicksals selbst wirken lässt. Denn die Autorin will die bislang – zumindest hierzulande – weitgehend unbekannte Widerstandskämpferin in neuem Licht erscheinen lassen: Anne Beaumanoir kommt "auf diesem weißen Blatt zur Welt".

Info: Anne Weber: "Annette, ein Heldinnenepos". Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2020. 208 S., 22 Euro.