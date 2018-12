Heidelberg. (hv) Der Landespreis für literarisch ambitionierte Kleinverlage geht dieses Jahr an den Heidelberger Verlag "Das Wunderhorn". Dieser setzte sich gegen 20 Mitbewerber durch.

"Der Wunderhorn Verlag ist am Zeitgeschehen interessiert, er ist engagiert und steht seit nun vierzig Jahren für hohe literarische Qualität. Als klassischer Kleinverlag mit einem anspruchsvollen Programm stellt er immer die Literatur und deren Autoren in den Vordergrund. Schon früh hat der Verlag auch afrikanische und syrische Autoren in sein Verlagsprogramm aufgenommen und damit einen kostbaren kulturellen Austausch angeregt. Das macht den Verlag zu einem sehr würdigen Preisträger", sagte Kunstministerin Theresia Bauer in Stuttgart bei der Bekanntgabe. Die Preisverleihung mit Ministerin Bauer findet am Samstag, 30. Juni, im Literaturhaus Stuttgart statt.

Die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung würdigt das literarische Gesamtprogramm sowie nachhaltiges verlegerisches Schaffen baden-württembergischer Kleinverlage. Diese Verlage dürfen im Jahr einen Umsatz von maximal 2,5 Millionen Euro haben. Über die Verleihung des Preises entscheidet eine unabhängige Jury.

Der Verlag Das Wunderhorn wurde 1978 unter dem Motto "Die Erneuerung der Literatur kommt aus den Peripherien und nicht aus den Metropolen" gegründet. Schwerpunkte liegen auf deutscher und internationaler Poesie sowie deutschsprachiger und frankophoner Literatur.

Ungewöhnlich ist, dass der Verlag möglichst alle Titel lieferbar hält und keinen Titel aussortiert. Das Verlagsprogramm umfasst mehr als 400 Titel.