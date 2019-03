Von Stefan Otto

Mannheim. Als Gerichtsreporterinnen begleiteten sie über fünf Jahre den großen NSU-Prozess gegen die Rechtsextremistin Beate Zschäpe und ihre Mittäter. Beim Mannheimer Literaturfestival "Lesen. Hören 13" berichteten Gisela Friedrichsen und Annette Ramelsberger nun anschaulich und unerwartet spannend von ihren Eindrücken.

Annette Ramelsberger hat mit drei weiteren Autoren das umfängliche, fünf Bände und exakt 2000 Seiten starke Werk "Der NSU-Prozess. Das Protokoll" herausgegeben. Schon wegen seines Umfangs und seines hohen Preises von 80 Euro wird es kaum in Privathaushalten stehen. Wirkung werde es gewiss dennoch haben, hofft Ramelsbergers Kollegin Friedrichsen, weil es ja "an allen Universitäten, in allen historischen und zeithistorischen Seminaren" greifbar sein werde. Gisela Friedrichsen selbst wird im Mai das überschaubarere Buch "Der Prozess. Der Staat gegen Beate Zschäpe u.a." veröffentlichen.

"Das war wie eine Arena", schildern die Journalistinnen einhellig den Gerichtssaal A101 im Strafjustizzentrum in München. Der Raum im Betonbunker aus den 1970er Jahren, der während des laufenden Prozesses immer wieder in den Printmedien und Fernsehnachrichten zu sehen war, sei fensterlos und die Luft entsprechend stickig gewesen. Nahezu an jedem der insgesamt 437 Verhandlungstage, bis zur Urteilsverkündung im Juli vergangenen Jahres seien sie beide dabei gewesen. In Mannheim lassen sie den Prozess lebendig noch einmal Revue passieren. Sie geben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, zum Teil erstaunlich launig ihre Beobachtungen bei der Aufarbeitung und Verhandlung der zehn Morde, 43 Mordversuche, zwei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle preis, ihre Einschätzung der Entwicklung des Prozesses von 2013 bis 2018 sowie ihr Urteil über Zschäpe, die Mitangeklagten und den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl ("ein Patriarch").

Aus ihren täglichen Mitschriften geht sowohl "Das Protokoll" als auch Friedrichsens Gerichtsreportage hervor. Dass von offizieller Seite keine Video- oder Tonaufnahmen des bedeutenden Prozesses angefertigt wurden, dass nicht einmal mitstenografiert wurde, macht Ramelsbergers Aufzeichnungen umso wertvoller. Was die Zeugen aussagten, lasse sich an offizieller Stelle nirgendwo nachlesen, erläutert die Journalistin. "Unser Ziel war, dass die Aussagen nicht verhallen." Wer nicht wisse, wo zu beginnen mit der Lektüre, dem rät sie, mit dem 118. Prozesstag anzufangen, mit den Aussagen einer jungen Frau, die als 19-Jährige im Kölner Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern aushalf. Ein Kunde hatte scheinbar eine Christstollendose im Laden vergessen, die sie öffnete. Als die verborgene Bombe explodierte, verbrannte sie die Haare, zerschnitt das Gesicht und zerfetzte die Trommelfelle der jungen Frau. Aber sie überlebte und machte noch im gleichen Jahr das Abitur nach. Heute sei sie Oberärztin an einer Kölner Klinik. Als sie gefragt wurde, ob sie daran gedacht habe, Deutschland zu verlassen, habe sie geantwortet: Ja, kurz, und sich aber dann überlegt, dass die Täter genau das bewirken wollten, und sei geblieben.

Umrahmt wurden Ramelsbergers und Friedrichsens Schilderungen von der Leipziger Autorin Özlem Özgül Dündar, die aus dem dramatischen Projekt "türken, feuer" las. Insa Wilke, die Programmleiterin des Festivals, möchte mit Literatur den Raum öffnen für eine Heimat, die nicht beengend ist. "Heimat I" war daher die eindrückliche Veranstaltung überschrieben.

Info: "Heimat II" folgt am 8. März mit Petra Piuk, die sich mit Schlagertexten, Frauenverachtung und Fremdenhass befasst.