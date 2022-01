In Lauerposition

Seit einer Woche steht euer neues Album in den Plattenläden. Wie würdest du "Nacht der Gewohnheit" beschreiben?

Sascha Hörold: Sie ist vielfältiger und authentischer. Wir konnten im Prozess mehr zulassen.

Weshalb?

Wir haben vom ersten bis zum letzten Moment die Verantwortung selbst übernommen. Dementsprechend kann man sagen, dass die Platte zu 500 Prozent Alex Mofa Gang ist.

Ihr habt das Album im zweiten Lockdown zwischen November 2020 und Februar 2021 aufgenommen. Wie hat Corona das Album beeinflusst?

Ganz viel natürlich. Wir haben uns die Prämisse gestellt, dass dieses Wort nicht stattfindet. Im Subtext sind ganz viele Sachen, die uns in der Zeit auch berühren. Corona hat ganz viele Nachteile. Wir konnten damals nicht live spielen und hatten kein gesellschaftliches Leben.

Gab es auch Vorteile?

Wir haben unser Studio bei mir in den Keller gewerkelt und konnten sehr fokussiert an diesem Album arbeiten.

Auf dem Album gibt es einen Perspektivwechsel: Ihr singt dieses Mal nicht über Alex Mofa, sondern für ihn. War das von Anfang an so geplant?

Das hat sich auf dem Weg ergeben. Wir waren schon immer sehr persönlich. Mein Vater hat immer gesagt: "Schreib nie über Dinge, von denen du keine Ahnung hast." Das ist genauso geblieben. Aber wir sind an bestimmten Punkten noch intimer. Es wäre falsch gewesen, das einer fiktiven Person in den Mund zu legen.

Daher der Perspektivwechsel?

Das ist genau der Moment, in dem sich Alex hinsetzt und wir es ihm vorsingen – und allen anderen. Das fühlt sich für dieses Album auch total gut an und eröffnet uns Möglichkeiten für die Zukunft. Wir wollten nicht auf Zwang die Geschichte weitererzählen.

Ist der Albumtitel "Nacht der Gewohnheit" auch ein Ruf nach einer Rückkehr zu Normalität?

Absolut richtig. Gewohnheit benutzen wir mehr im negativen Kontext. Aber es ist etwas so Menschliches, wir ringen alle so oft nach Struktur. Wir sehnen uns sehr wieder nach Nächten, in denen gewohnte Dinge passieren.

Im vorigen November konntet ihr einige Konzerte eurer verschobenen Tour zum Vorgängeralbum "Ende offen" spielen, bis Corona wieder zuschlug. Sind fürs neue Album schon Termine geplant?

Wir sind in Lauerposition mit Behörden und Veranstaltern, um ein paar Dinge klarer vorausahnen können. Wir schätzen, dass es einen normalen Sommer und mit ein bisschen Glück auch normalen Herbst und Winter geben wird. Das ist dann die Zeit, wann wir wieder auf die Straßen können.

Ihr seid alle Freiberufler und verdient euer Geld auch mit Veranstaltungen anderer Musiker. Gab es bei euch Überlegungen, mit der Band aufzuhören, weil das Geld fehlte?

Wir als kleine Band erfahren unglaublich viel Solidarität. Es gab Situation, in denen es bei einem von uns eng wurde und wir uns gegenseitig auffangen mussten. Bis hierhin hat das gut funktioniert. Wir werden da durchkommen. Die Platte und der Release jetzt fühlen sich gut an. Es stand nie zur Debatte, die Band aufzugeben.

Eure Pläne und Ziele für die Zukunft?

Wir hoffen auf einen Festivalsommer, der möglichst ausgiebig wird. Es ist ein ganz schöner Stau auf der Konzertautobahn. Es gibt viele Bands, die spielen wollen. Mal sehen, was geht. Und danach gehen wir hoffentlich sehr ausgiebig auf Tour mit der neuen Platte und den Konzerten, die noch nachzuholen sind. Am Ende des Jahres feiern wir unser zehnjähriges Bestehen – auch da werden wir uns etwas einfallen lassen.

Info: Alex Mofa Gang: "Nacht der Gewohnheit". Seit 7. Januar erhältlich auf CD und Vinyl.