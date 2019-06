Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Der chinesische Konzeptkünstler und Dissident Ai Weiwei lebt seit 2015 in Deutschland. In China wurde er wegen seiner regimekritischen Haltung jahrelang drangsaliert, mehrfach verklagt und inhaftiert. Bekannt wurde der vielfach ausgezeichnete Künstler durch spektakuläre Installationen - beispielsweise mit Hunderten von Schwimmwesten, mit denen er in Berlin an die Not der Flüchtlinge erinnerte. Gestern war der 62-Jährige anlässlich der Eröffnung des Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS) Ehrengast der Universität Heidelberg. Zwischen seinen offiziellen Terminen fand er auch Zeit für ein Pressegespräch mit der RNZ.

Welche Bedeutung hat für Sie die Wissenschaft bei der künstlerischen Arbeit?

Wir profitieren alle von der Wissenschaft, die gesamte Gesellschaft, die Politik. Insofern profitiere ich auch als Künstler von ihr. Die Wissenschaft spielt eine ganz entscheidende Rolle im Überlebenskampf der Menschheit.

Sie selbst waren als Gastprofessor in Berlin Teil des Wissenschaftsbetriebs, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?

Schlechte, ich habe bewusst nach drei Jahren aufgehört. Das Bildungssystem verleitet zur Faulheit, nicht zum Lernen. Das beobachte ich sogar bei meinem zehnjährigen Sohn in Berlin. Er muss nie Hausaufgaben machen.

Vor wenigen Tagen haben Sie den in London inhaftierten Whistleblower Julian Assange besucht. Wie war Ihr Eindruck?

Er ist ein politscher Gefangener. Über seine Persönlichkeit und seinen Fall möchte ich eigentlich nicht sprechen, aber er ist in sehr schlechter Verfassung. Neun Jahre war er in der ecuadorianischen Botschaft von der Öffentlichkeit abgeschottet, dann kam er ins Gefängnis. Er ist krank, er hat mehr als zehn Kilo verloren, alles sehr dramatisch. Aber er ist ein einzigartiger Mensch, weil er sich gegen die Mächte staatlicher Geheimdienste gestellt hat. Das System dieser Geheimdienste hat so vielen Menschen das Leben gekostet - und genau dagegen hat er sich gewehrt.

Wurde Ihr Treffen im Gefängnis von Beamten überwacht?

Nein, keiner hat uns belauscht. Wir saßen in einem großen Raum, in dem 60 andere Besucher mit anderen Häftlingen gesprochen haben. Es war sehr laut um uns herum.

Die USA pochen auf Assanges Auslieferung. Droht der Westen damit, seinen Anspruch auf freiheitliche Ideale und die Kritikfähigkeit der Demokratie zu untergraben?

Julian Assange und einige andere haben die Plattform Wikileaks gegründet, und ich finde, dass er dafür mit einem Preis ausgezeichnet werden sollte. Ich hoffe, dass ihn Großbritannien nicht ausliefert. In den USA droht ihm eine Verurteilung zu 175 Jahren Haft, das ist absurd - länger als ein Menschenleben. Was die Kritikfähigkeit der Demokratie und die freiheitlichen Ideale betrifft: Assange ist ein wirklicher Testfall für Großbritannien und eigentlich auch für ganz Europa, inwieweit noch die eigenen Werte gelten - die Menschenrechte, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit.

Ganz allgemein gefragt: Wie politisch muss die Kunst sein? Oder wie unpolitisch darf sie sein?

Schwierig, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Ähnlich ginge es mir bei der Frage, wie lebenswert oder wie lebensbedrohlich das Leben ist. Ich interessiere mich bei der Kunst in erster Linie für die ästhetischen Kriterien: Hat die Kunst eine klare Aussage, steht sie für moralische Werte? Wenn man so will, könnte man das als eine politische Haltung begreifen.

Gerade haben wir wieder die Bilder vom Massaker auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens vor 30 Jahren gesehen. Hunderte von Regimekritikern wurden dort erschossen. Die Welt gedachter dieser Gräueltaten. Wenn Sie die Chance hätten, an Ort und Stelle ein Mahnmal zu errichten - wie könnte es aussehen?

Konkret denke ich nicht darüber nach. Man sollte den Platz als einen Ort begreifen, an dem das alte kommunistische System Chinas von den protestierenden Studenten aufgerieben wurde. Das wirkliche Denkmal liegt in unserem Herzen.

Großbritannien wankt durch den Brexit. In anderen europäischen Staaten gewinnen Populisten an Einfluss. Gehen mit diesen Erosionsprozessen Wünsche autokratischer Staaten in Erfüllung?

Absolut. Es gefällt den Diktatoren, wenn der Feind mehr und mehr Probleme bekommt.