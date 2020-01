Von Matthias Roth

Santiago de Chile/Heidelberg. Der Theaterautor Guillermo Calderón ist sich sicher: Die Theater haben lange auf die Ungerechtigkeiten hingewiesen, aber "man hat nicht auf uns gehört". "Vielleicht", sagt er bei einer öffentlichen Diskussion im Kulturzentrum GAM in Santiago de Chile, das nach der Dichterin Gabriela Mistral benannt ist und direkt an der Avenida Liberador Bernardo O’Higgins liegt, die zur umkämpften Plaza Dignidad ("Würde") führt, "vielleicht", sagt er, "haben wir versagt, weil wir es nicht noch deutlicher gesagt haben."

Dann lädt er alle Anwesenden dazu ein, darunter auch die Delegation aus Heidelberg unter Intendant Holger Schultze, an den Demonstrationen heute teilzunehmen: Sie seien nicht an allen Orten gefährlich. Selbst Familien mit Kindern würden zu sehen sein: Das sei "ein authentisches Erlebnis für die junge Generation und ein Generationen-Transfer", der da stattfinde. Gerade dieser Stadtteil um die Plaza Dignidad sei ja so "hübsch zerstört" und eine "schöne Kunst-Explosion", die zeige, wie Veränderung funktioniere.

Tatsächlich werden Halstücher und andere Demo-Artikel von Straßenhändlern direkt auch vor der Haustür des GAM verkauft. Das brutale Vorgehen der Polizei, die riskiere, dass Menschen schwer verletzt würden (etwa wenn sie mit Gummigeschossen auf die Köpfe der Demonstranten zielt) oder es sogar Tote gibt, wecke das Trauma der älteren Generation, die die 1970er und 1980er Jahre noch erlebt hat, so Calderón weiter. "Sind wir denn alle verrückt geworden?", fragt sich eine weitere Teilnehmerin des Diskussionspodiums, Carla Zuñio. Doch es gebe nur ein "Jetzt oder nie". Es sei der einzige Weg, Veränderung herbeizuführen. Eine Zuhörerin mit italienischen Wurzeln aus den USA immerhin zweifelt daran, ob es nötig sei, Veränderung auf diese Weise herzustellen, denn "Revolutionen gehen meistens schlecht aus."

Die Stimmung im Land ist sehr angespannt, wenn auch das Leben größtenteils ganz normal weiterzugehen scheint. Ziel ist eine neue Verfassung, darin ist man sich einig. Der Touristen-Guide Eduardo, der Heidelbergs Kulturbürgermeister Joachim Gerner und mich nach Valparaiso begleitet, meinte während der Busfahrt, das Land habe bisher keinen Krieg nach außen geführt. Das Militär sei allein gegen die Regierung von Salvator Allende eingesetzt worden, als man 1973 den Präsidentenpalast bombardierte, und werde nun möglicherweise auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, wie zu befürchten sei. "Wir bezahlen eine Armee, die uns gegen äußere Feinde verteidigen soll, die uns aber selbst angreift!"

Am Abend gibt es eine erste Begegnung mit der Heidelberger "¡Adelante!"-Koproduktion "La Flauta Mágica" (Die Zauberflöte), zu der Guillermo Calderón den Text schrieb, in der Regie von Antú Romero Nunes bei einer öffentlichen Generalprobe mit freiem Eintritt im weit außerhalb des Stadtzentrums liegenden Centro Cultural Espacio Matta. Die kostenfreien Vorstellungen sind integrierter Bestandteil von "Santiago a Mil", um auch ärmeren Bevölkerungsschichten die Teilnahme am Theater zu ermöglichen. Als Papageno (Friedrich Witte) in Polizeiuniform auftritt, gibt es Pfiffe im Publikum. Als er in einer Szene mit einer Sprühdose Tränengas versprüht, stockt einem der Atem. Die politische Gegenwart ist hier ganz präsent und Theater bildet ab, was direkt vor der Tür passiert. Am Ende der Aufführung gibt es Standing Ovations.