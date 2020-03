Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen. (voe/MR) Der Appell des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in den kommenden zwei Monaten aufgrund des Corona-Virus abzusagen, sorgt bei Kulturveranstaltern und Besuchern für Unruhe. Wir erkundigten uns bei Festivals und Theatern nach derzeitigen Einschränkungen und absehbaren Folgen für das Kulturleben.

> Das Heidelberger Theater vermeldete bereits Ende letzter Woche: "Wir schätzen uns glücklich, dass das Corona-Virus bislang wenig Auswirkungen auf unsere Zuschauerzahlen hat. Lediglich einzelne Klassen haben ihren Besuch im Heidelberger Theater abgesagt."

> Heidelberger Frühling, Intendant Thorsten Schmidt: "Selbstverständlich verfolgen wir intensiv die Entwicklungen um die Ausbreitung des Corona-Virus. Letzte Woche habe ich einen Krisenstab eingerichtet, der in engstem Austausch mit unserem Gesellschafter, der Stadt Heidelberg, steht. Wir tauschen uns mit Kolleginnen und Kollegen in Heidelberg, aber auch deutschlandweit intensiv mit Konzertveranstaltern und Kulturinstitutionen aus, um eine angemessene, branchenspezifische Risikobeurteilung zu erarbeiten und abgestimmt reagieren zu können. Dabei beziehen wir uns natürlich auf die jeweils aktuellen Hinweise der Gesundheitsbehörden." Das Musikfestival Heidelberger Frühling soll am 20. März eröffnet werden.

> Konzert in der Alten Aula Heidelberg fällt heute aus: Das Kaunas Piano-Trio und der Kammerchor der Camerata Carolina unter Leitung von Franz Wassermann musste das Konzert stornieren, da das Ensemble nicht in der Schweiz auftreten durfte und die Tournee absagte.

> Nationaltheater Mannheim: "Aufgrund der Entwicklungen entscheiden wir jeden Tag neu", sagt der NTM-Sprecher Maik Dessauer auf Anfrage der RNZ. Auswirkungen auf die Besucherzahlen gäbe es bislang kaum. "Besucher als auch Abonnenten bitten nur vereinzelt darum, ihre Karten zurückzugeben, worauf wir im jeweiligen Einzelfall kulant reagieren. Die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers nehmen wir natürlich äußerst ernst. Stand heute können wir sagen, dass wir auch im Lichte der aktuellen Auslastungen unserer Vorstellungen im Opernhaus in den nächsten zwei Wochen keinen Grund für Veranstaltungsabsagen sehen."

> Das Kurpfälzische Kammerorchester hat sein "Traumkonzert im Schloss Mannheim" am 11. März abgesagt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

> Kulturprogramm Ludwigshafen: Nach der Maßgabe der Stadt Ludwigshafen werden folgende Veranstaltungen abgesagt: das heutige Chill-out-Konzert "Blech trifft Trommel". Am 11. und 12. März fallen die Sinfoniekonzerte mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und "german hornsound" aus. Das Sonderkonzert mit Eliana Burki und "german hornsound" an Samstag, 14. März, wird ebenfalls gestrichen. Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

> Lit.Cologne: Eine für Donnerstag geplante Veranstaltung im Kölner Dom ist unter Hinweis auf die Coronavirus-Epidemie abgesagt worden. Die Entscheidung falle ihm "unendlich schwer", teilte Dompropst Gerd Bachner mit. "Aber mit Blick auf die aktuelle Situation wollen wir nicht zögerlich reagieren und der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers folgen."

> In Mainz wurde ein Konzert des Jazz-Klavierduos Alexander von Schlippenbach/Aki Takase, das am 20. März stattfinden sollte, aufgrund der Virusepidemie auf den 12. September verschoben.

> Literaturfestival Monte Verità im Tessin: Die Festivalleitung hat sich "aufgrund der internationalen Notlage durch die Ausbreitung des Coronavirus" dazu entschlossen, die Veranstaltungen auf den Herbst zu verschieben. Ursprünglich sollte das Festival vom 2. bis 5. April im Pala-Cinema in Locarno und im Teatro del Gatto in Ascona über die Bühne gehen.

> Der Deutsche Bühnenverein rät seinen Theater- und Orchester-Mitgliedern, die empfohlenen Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsministerien an den jeweiligen Häusern umzusetzen und zu kommunizieren, um das Infektionsrisiko gering zu halten. "Wir sind als Arbeitgeber- und Interessenverband nicht in der Rolle, Risikoeinschätzungen bei Infektionskrankheiten zu geben, das ist Aufgabe der Landesgesundheitsbehörden. Insoweit liegt es im Ermessen der zuständigen Behörden, welche Handlungsempfehlungen sie ihren Kulturbetrieben geben", so Marc Grandmontagne, Geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, heute in Köln. Im Ermessen der Landesbehörden liege auch, wie sie mit der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers umgehen.

> Internationale Bachakademie: Aufgrund der steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen wird die diesjährige Bachwoche in Stuttgart abgesagt. Insgesamt waren zwischen dem 13. und 21. März rund ein Dutzend Meisterkurse, Seminare und Gesprächskonzerte zum Werk Johann Sebastian Bachs geplant. "Die Konzerte waren komplett oder so gut wie ausverkauft", sagte eine Sprecherin der Akademie. Ein Sonderkonzert im Rahmen der "Stunde der Kirchenmusik" am 20. März soll dagegen stattfinden.