Von Dietmar Kluge

Rinschheim. In diesem Jahr begeht Rinschheim seine 1225-Jahr-Feier. Das ist Anlass zu verschiedenen heimatkundlichen Veranstaltungen wie z.B. die Bildstockführung, Grünkernfest und Heimatabend. Sehr lohnend ist auch ein Besuch des schmucken Dorfkirchleins. Die Kirche wurde 1805 erbaut und enthält ein interessantes Deckengemälde: "Die Aufnahme Marias in den Himmel". Das Original von 1898 wurde leider während der Renovierung 1951 (einfaches weißes Gotteshaus) übertüncht. Das jetzige Gemälde stammt aus dem Jahr 1985 und wurde von Werner Maschke aus Calw angefertigt.

Auf dem Gemälde sind neben der Gottesmutter, wie sie von einer Engelschar in den Himmel erhoben wird, 16 Personen zu sehen. Das wirft Fragen auf: Wer sind die drei Frauen am leeren Grab Mariens? Und dann bleiben da noch 13 Männer, die 12 Apostel und wer noch?

Mariä Himmelfahrt (kath. Feiertag am 15. August) ist nicht in der Bibel bezeugt. Erst 200 bis 300 Jahre nach Jesu Tod entwickelten sich Legenden um den Tod Mariens und ihre Aufnahme in den Himmel. In der Bibel findet man lediglich den Hinweis, dass Jesus seine Mutter in die Obhut seines Lieblingsjüngers Johannes gegeben hat (Joh. 19.27).

Bei den Legenden können wir auf den Bericht des "Pseudo-Melito" zurückgreifen: " ...Da wurden auf einmal.... 22 Jahre nachdem Jesus den Tod besiegt hatte.... auf Gottes Geheiß alle Apostel durch eine Wolke von den Orten fortgetragen, wo sie das Wort Gottes verkündeten und vor der Tür des Hauses niedergesetzt, wo Maria, die Mutter des Erlösers, wohnte. Auch Paulus war gekommen.... Und siehe auf einmal erschien der Herr Jesus mit einer großen Schar von Engeln in strahlendem Glanz....Und als der Herr zu ihr gesprochen hatte, erhob sich die Jungfrau, legte sich auf ihr Bett und gab ihren Geist auf. Drei Jungfrauen (mit denen sich die Gottesmutter umgeben hatte) nahmen den Leib Marias und wuschen ihn... Die Apostel trugen den Leichnam Mariens fort und kamen in das Tal Josaphat, das der Herr ihnen bezeichnet hatte... Und alsbald entfernte der Erzengel Gabriel den Stein und der Herr sprach: Erhebe dich, und alsbald erhob sich Maria und pries den Herrn. Da küsste sie der Herr und übergab sie den Händen der Engel, damit diese Maria ins Paradies trügen."

Soweit zur Legende des Pseudo- Melito. Daraus geht hervor, dass die drei Frauen auf dem Deckengemälde wohl die drei Jungfrauen sind, mit denen sich Maria im Hause des Johannes umgeben hatte. Es gibt aber noch eine andere Interpretation. Alle Apostel, auch Jünger Jesu genannt, versammelten sich vor der Himmelfahrt der Gottesmutter im Haus des Johannes. Nun gibt die Bibel auch Hinweise, dass es nicht nur Jünger, sondern auch Jüngerinnen gab. So schreibt Lukas im 8. Kapitel in den Versen 1-3:" Und es begab sich danach, dass Jesus durch die Städte und Dörfer zog und predigte... und die Zwölf waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte...., nämlich Maria, genannt Magdalena...und Johanna, die Frau des Chuzas...und Susanna...". Es wäre also denkbar, dass die drei Frauen auf dem Bild auch diese drei Jüngerinnen sind.

Aber wer sind nun die 13 Männer auf dem Bild? Vom Religionsunterricht her sind uns meist die 12 Apostel geläufig, wer ist aber der Dreizehnte auf diesem Deckengemälde?

Nun, Pseudo- Melito gibt uns schon einen Hinweis: Paulus war auch dabei. Im Medaillonkranz direkt unterhalb der Decke der Rinschheimer Kirche sind die Apostel mit ihren Symbolen dargestellt, und zwar beginnend an der Westwand mit Petrus (Schlüssel), Andreas (X-Kreuz), Johannes (Kelch), Jakobus Zebedäus (Wanderstab), Simon (Säge), Jakobus Alphäus (Lanze) und weiter von der Empore aus an der Ostseite: Mathias (Beil,- er war nach dem Ausscheiden des Judas Ischariot dazugekommen), Bartholomäus (Messer), Philippus (Kreuz),Mathäus (Feder und Buch), Thomas (Winkel) und Paulus (Schwert). Es fehlt hier Thaddäus, der als Symbol eine Keule hat. Somit hätten wir die Dreizehn, die auf dem Deckengemälde um das Grab Marias versammelt sind. Des Rätsels Lösung: Ursprünglich war Paulus nicht dabei, er kam erst später dazu. Hier auf dem Deckengemälde "Mariä Himmelfahrt" ist er schon zusammen mit den ursprünglichen 12 zu sehen, zu denen ja Thaddäus gehörte, der aber in der Medaillonreihe in Rinschheim nicht erscheint.

Will man die auf dem Deckengemälde abgebildeten Jünger personifizieren, so könnte der im Vordergrund Kniende Jakobus sein, denn sein Wanderstab liegt neben ihm. Der Apostel mit dem Buch in der Hand (über der Lilie, dem Symbol der Reinheit Mariens), dürfte Paulus sein. Petrus erkennt man wohl im Hintergrund (3. von rechts), nur der greise Kopf ist sichtbar. Thomas, der Zweifler, könnte der gestikulierende Jünger sein, der mit der Hand nach oben zeigt. Und Johannes ist wohl der Apostel , der neben dem knieenden Jakobus daherkommt mit dem roten Umhang.

Es lohnt sich also schon, das Rinschheimer Kirchlein einmal unter diesem Aspekt zu besuchen und etwas genauer hinzuschauen, im 1225. Jubiläumsjahr des Bestehens dieser Ortschaft