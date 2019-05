Zahlreiche Gäste fanden sich am Donnerstagabend im Rathaus in Adelsheim zur Eröffnung der Wanderausstellung 'Jungsein im Land - Geschichten und Erinnerungsstücke' ein. Foto: J. Zimmermann

Adelsheim. (zij) "Jungsein im Land - Geschichten und Erinnerungsstücke" lautet der Titel einer Wanderausstellung der Landeszentrale für politische Bildung, die im Großen Sitzungssaal des neuen Rathauses zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt eine Sammlung von Geschichten und Erinnerungsstücken aus 60 Jahren "Jungsein" in Baden-Württemberg. Die Ausstellung, die 2012 anlässlich des Landesjubiläums 60 Jahre Baden-Württemberg bei der Landeszentrale Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Jungendpresse Baden-Württemberg entstanden ist, wird vom Katholischen Bildungswerk Adelsheim unter Leitung von Franz Schöberl in Kooperation mit der Stadt bis zum 27. Oktober zu sehen sein.

Zahlreiche Ehrengäste hieß Bürgermeister Klaus Gramlich am Donnerstagabend zur Ausstellungseröffnung willkommen. Geschichte einmal ganz anders sehen und erleben sei das Ziel der Ausstellung, so Gramlich. In 45 Porträts erzählen Menschen unterschiedlichen Alters mit verschiedenen Hintergründen von ihren ganz persönlichen Erinnerungen an ihre Jugend in Baden-Württemberg. Somit zeige die Ausstellung ein Kaleidoskop jugendlichen Lebens, das die Vielfalt des Landes, die Veränderungen über Generationen hinweg und auch das Beständige zum Ausdruck bringt.

Der Fokus auf das subjektive Erleben und Erinnern blättere eine Landesgeschichte der etwas anderen Art auf. Von den 1950ern bis in die heutige Zeit. Jedes Jahrzehnt werfe Schlaglichter auf politische Ereignisse, kulturelle Veränderungen und jugendliche Lebenswelten. Geschichte wird einmal anders erzählt und zwar anhand authentischer Lebensgeschichten.

Franz Schöberl vom Katholischen Bildungswerk freute sich, dass die informative Ausstellung den Weg nach Adelsheim gefunden hat und mit ihren Bildern und Texten Einblicke in die wichtigsten Stationen des Landes gewährt. In der Ausstellung kommen in den entsprechenden Dekaden frei ausgewählte Personen zu Wort. Porträts dieser Personen bilden das Herzstück.

Franz Schöberl habe sich um die Ausstellung bemüht, da er der Bevölkerung in der Region die Gelegenheit bieten wollte, sich mit der Entwicklung eines der bedeutendsten Bundesländer zu befassen, einem Land, in dem Römer und Kelten ihre Spuren hinterlassen haben, wo Bauernkriege tobten und das Dichter und Denker beheimatet.

Landrat Dr. Achim Brötel sah in der einzig gelungenen Länderregulierung in Nachkriegsdeutschland in Baden-Württemberg ein Erfolgsmodell, um das man von vielen beneidet werde. Dass uns heute ein Bindestrich zusammenhält, sei allerdings nicht immer gewesen, so der Landrat. Der Südweststaat hatte nämlich anfangs schon durchaus viele Gegner. Prominenteste Vertreter der Alt-Badener waren der spätere Gründer des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, Pfarrer Heinrich Magnani, der Walldürner Bürgermeister Dr. Arthur Trautmann und der Bundestagsabgeordnete Oskar Wacker. Für den Zusammenschluss stritten hingegen vor allem der damalige Buchener Landrat Franz Xaver Schmerbeck, sein Tauberbischofsheimer Kollege Anton Schwan, der unvergessene spätere erste Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Hugo Geisert, und der Bundestagsabgeordnete August Berberich. Bei der Volksabstimmung im Dezember 1951 behielten die Befürworter, des Südweststaats schließlich mit 56 Prozent die Oberhand.

Die Ausstellung "Jungsein im Land" nimmt ihre Besucher mit auf eine spannende Zeitreise durch 60 Jahre Baden-Württemberg - von damals bis heute. Es handelt sich hier aber keineswegs um eine objektive Zeitreise, sondern ganz bewusst um ein Sammelsurium ganz subjektiver Erlebnisse und Erinnerungen.

Zu sehen ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Rathauses montags bis mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 7 bis 17.30 Uhr, samstags, sonntags und am Feiertag, 3. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Als Begleitangebot zur Ausstellung gibt es einen politischen Nachmittag für Jugendliche. In unterschiedlichen Workshops können sich die Teilnehmenden mit den Themen "Jungsein - gestern und heute" oder "Jugendkulturen" beschäftigen. Weitere Informationen gibt es bei Franz Schöberl, Tel. (06291) 7367