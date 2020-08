Von Heide Seele

Heidelberg. Kaum zu glauben, aber wahr. Diese Redensart kommt einem in den Sinn, wenn man erfährt, dass Erwin Poell am Sonntag 90 Jahre alt wird. Der seit Jahren in Handschuhsheim lebende Designer und Buchgestalter liefert den Beweis, dass mit dem Älterwerden nicht automatisch ein Erlahmen der geistigen Kräfte verbunden sein muss. Man sollte nur "am Ball bleiben" und seine Interessen pflegen. Das ist bei dem Geburtstagskind der Fall.

Poell wurde am 9. August 1930 in Ravensburg in Oberschwaben geboren und begann nach dem Besuch der Volksschule 1943 eine Lehre als Merkantil-Lithograph. Nach Kriegsende hatte man die Lehrwerkstatt geschlossen, und im selben Jahr (1945) nahm der rundum Interessierte eine Lehre für Schriftsetzer in einer Verlags- und Kunstdruckerei auf. 1947 legte er die Gehilfenprüfung ab und wurde im Lehrbetrieb als Akzidenzsetzer weiter beschäftigt.

Auch damit war der ehrgeizige Mann noch lange nicht zufrieden, denn 1951 begann er ein Studium an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart in der Klasse für Grafik und Buchgestaltung bei Professor Walter Brudi. 1953 wurde er Leiter der Herstellung und Buchgestalter im Keyser-Verlag in Heidelberg. Von 1955 bis 2005 wirkte Poell als freischaffender Grafik-Designer, zunächst in Mannheim und seit 1965 in Heidelberg.

Es gelang dem mehrfach Begabten frühzeitig, ein interdisziplinäres Netzwerk von Fotografen, Retuscheuren, Repro- und Papierfachleuten sowie IT-Spezialisten und anderen Fachleute aufzubauen. Poells Ehrgeiz war aber noch lange nicht befriedigt, denn von 1967 bis 1971 wirkte er auch als Consulting Art Director der Verlage Ullstein und Propyläen in Berlin unter der Verlagsleitung von Wolf Jobst Siedler.

Seit 1970 hatte sich der Buchexperte der theoretischen Erarbeitung von Design-Aufgaben zugewandt als Entscheidungshilfen für Auftraggeber. Hinzu kamen Vorträge und Seminare an Designhochschulen, aber auch bei Berufsverbänden und fachspezifischen Foren. Sein einstiges Aufgabengebiet kann man als gigantisch bezeichnen, denn Poell wirkte auch als Prüfer bei Diplomarbeiten mit und war Jurymitglied bei nationalen und fachspezifischen Foren.

Im Jahr 1983 gründete er seine "Poell-Edition". Die war ein PR-Projekt für Freunde und Auftraggeber von "Poell-Design" mit mehreren bibliophilen Ausgaben. 2005 endete diese Arbeit, und der Künstler wandte sich wieder der Gestaltung eigener Projekte zu. "Poell-Design" galt ein halbes Jahrhundert lang in erster Linie als "Ein-Mann-Projekt", wurde aber von 1967 an von der pensionierten Studienrätin Hiltrud Poell unterstützt. Sie war Erwins engste Mitarbeiterin und kreative Impulsgeberin.

Die Anzahl der einstigen Auftraggeber kann sich sehen lassen. Von 1955 bis 2005 waren es über 120 Firmen aus den Bereichen Buchwesen, auch Chemie- und Pharmaunternehmen, neben Behörden und Institutionen der Stadt und Kultur. Zu den zahlreichen Verlagen, für die Erwin Poell tätig war, zählen die Büchergilde Gutenberg oder der Frankfurter Insel-Verlag, der Berliner Cornelsen Verlag oder das Bibliographische Institut in Mannheim, Hoffmann und Campe in Hamburg wie der Piper-Verlag in München. Auch der Stuttgarter Schulbuchverlag Ernst Klett und der Propyläen Verlag in Berlin, der Springer Wissenschaftsverlag in Heidelberg wie auch der Berliner Ullstein-Verlag schätzten den einfallsreichen Mitarbeiter.

Seit 1960 erhielt er über 80 Preise und Auszeichnungen sowohl im nationalen als auch internationalen Rahmen, seine Arbeiten werden in berühmten Museen präsentiert. Bleibt zu hoffen und dem vielseitig Begabten zu wünschen, dass ihn sein außergewöhnlicher Elan auch weiterhin beflügeln möge.