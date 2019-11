Bis zum November 1889 wurde dieser Witz inflationär oft erzählt, heute ist er vergessen – wie so vieles, was mit der Berliner Mauer zusammenhing. Er ging so: Der einzige Punkt auf der Erde, von dem man nur nach Süden laufen kann, ist der Nordpol; der einzige, von dem es nur nach Norden geht, ist der Südpol. Und das einzige Fleckchen Erde, um das herum alles im Osten liegt, heißt West-Berlin. In den drei ummauerten Westsektoren der Stadt liebte man diese Art von Humor. Vielleicht brauchte man ihn auch, um dem realen Wahnsinn und den vielen, zu Sonntagsreden verkommenen Betroffenheitsritualen zu entkommen.

So entsetzlich die Todesschüsse am rund 160 Kilometer langen „Antifaschistischen Schutzwall“ auch waren und so sehr die Abriegelung vom 13. August 1961 in den 28 Jahren danach ins Alltagsleben der Berliner einschnitt – mit den Jahren arrangierte man sich dennoch mit dem Monstrum namens Mauer. Zumindest im Westen, da man mit einem Passierschein und 25 DM Zwangsumtausch in der Tasche Tagesbesuche im Ostteil machen konnte. Seit dem Berlinabkommen fand man zu einem durch Subventionen aus Bonn abgefederten modus vivendi, getreu dem alten Durchhaltesong vom Rias-Funkkabarett: „Der Insulaner verliert die Ruhe nicht.“ Die Konfrontation zwischen Nato und Warschauer Pakt innerhalb einer Metropole wurde zwar als bedrohlich empfunden, andererseits versuchte man, sich in der Sicherheit des viel beschworenen „Gleichgewichts der Kräfte“ einzurichten.

Doch mit einem Schlag wurde alles anders. Als der DDR-Politiker Günter Schabowski am Abend des 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz nach einer Journalistenfrage eher zufällig die sofortige Reisefreiheit verkündete, brach die Nacht der Nächte über Berlin herein. Ein in den frühen Morgenstunden des 10. November hastig produziertes Extrablatt der „Berliner Morgenpost“ zitierte pathetisch den damaligen Regierenden Bürgermeister Walter Momper in großen Lettern: „Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt.“ Daneben ein Bild von der Mauer vor dem Brandenburger Tor, auf die Hunderte von Menschen im spontan genossenen Freiheitsrausch geklettert waren und tanzten. Das ging dort, da die Mauer am symbolträchtigen Tor viel breiter und etwas niedriger war als an anderen Stellen, wo sie aus einem 3,6 Meter hohen Betonwall aus Fertigteilen bestand, obendrauf eine Röhre, damit Wurfanker keinen Halt finden.

An der Grenze zu Brandenburg bestand sie teilweise auch aus einem ebenso hohen, engmaschigen Stahlmatten-Zaun. Dahinter der Patrouillenweg, der geharkte Sand zur Spurensicherung, die vielen Wachtürme, die stählernen Panzersperren, die Hunde-Laufanlagen, die Hinterland-Mauer und die Peitschenmasten, von denen nachts alles beleuchtet wurde, und zwar so hell, dass der Mauerstreifen sogar aus dem Weltall zu sehen war. Minen gab es nicht rund um West-Berlin, die wurden nur an der innerdeutschen Grenze verbuddelt.

Fast so vergilbt wie das oben erwähnte Extrablatt aus den Archiven erscheint heute die Erinnerung an die 28-jährige Existenz der Mauer. Nachdem sie von den Mauerspechten durchlöchert worden war, besorgten ihr die einstigen Bewacher den Rest. Erhalten blieb nur wenig: etwa die von rund 100 Künstlern bemalten Abschnitte der „East Side Gallery“ nahe der Oberbaumbrücke, ein paar Wachtürme (wie am Schlesischen Busch zwischen Kreuzberg und Friedrichshain) oder der kurze Mauerabschnitt zwischen den ausgegrabenen Gestapo-Kellern auf dem Areal der „Topographie des Terrors“ (in Kreuzberg) und dem Bundesfinanzministerium (in Mitte), einst Görings Reichsluftfahrtministerium, danach DDR-Haus der Ministerin und nach 1990 vorübergehend Sitz der Treuhandanstalt zur Privatisierung des DDR-Volksvermögens. An kaum einem anderen Punkt Berlins liegt die jüngere Geschichte der Stadt mit all ihren Verwerfungen und Brutalitäten so offen da wie hier an der Niederkircher Straße. Sogar die Spuren der Mauerspechte sind noch zu sehen.

Wesentlich resistenter als die tatsächliche Mauer scheint jene in den Köpfen zu sein, sprich: die Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West, die gerade wieder durch die Landtagswahl in Thüringen bestätigt wurden.

Eine der faszinierendsten Ausstellungen über die Mauer und über Fluchtversuche zeigt das Haus am Checkpoint Charlie, dem einstigen Grenzübergang für Diplomaten, Alliierte und Ausländer. Auch das Dokumentationszentrum „Gedenkstätte Berliner Mauer“ an der Bernauer Straße informiert hervorragend über die Geschichte der Mauer. voe