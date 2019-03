Von Christoph Wagner

Heidelberg. Mitsuko Uchida gehört zu jenen beneidenswerten Musikern, die durch ihren natürlichen Charme einen Saal gewinnen, noch bevor sie den ersten Ton gespielt haben. Bei ihr ist aber darüber hinaus Natürlichkeit interpretatorisches Programm. Ihr Spiel kommt so selbstverständlich daher, dass man kaum registriert, mit welch perlender Leichtigkeit sie virtuose Spielfiguren meistert, wie subtil sie jede Phrase dynamisch ausgestaltet und wie differenziert sie mehrstimmige Passagen klanglich organisiert. Und schon gar nicht bemerkt man, wie unendlich schwer das alles technisch eigentlich ist. Man hat nicht den Eindruck, hier findet Interpretation statt, sondern vielmehr, hier ereignet sich Mozart. So und nicht anders muss das klingen.

Ein außergewöhnliches Musikereignis wurde der Abend beim Heidelberger Frühling aber erst dadurch, dass Uchida mit dem Mahler Chamber Orchestra ein kongenialer Partner zur Verfügung stand. Die weitgehend sehr jungen Musiker vereint der Wille zu unbedingter Gestaltung. Sie folgten den Intentionen Uchidas, die das Orchester vom Flügel aus leitete, vollkommen, so dass eine musikalische Geschlossenheit entstand, wie sie bei Solokonzerten auch auf höchstem Niveau nur ganz selten zu hören ist. Dass Uchida das Orchester nie zum Begleitinstrument degradierte, sondern sich mit ihrem Instrument in ein gleichberechtigtes Kollektiv integrierte, tat dazu ein Übriges. So gelang es ihr, um es mit ihren eigenen Worten aus dem an das Konzert anschließenden Gespräch mit Jörg Tröger zu sagen, "Mozarts Noten zum Leben zu erwecken". Wir hatten nicht mehr weit über 200 Jahre alte Kunstwerke zu bewundern, sondern mit Mozarts Klavierkonzerten traten uns im Hier und Jetzt lebende Wesen gegenüber, die auch für den heutigen Zeitgenossen wesentliche Geschichten zu erzählen haben, von praller Lebensfreude das in F-Dur, KV 459, und von der Bewältigung existenzieller Lebenskrisen das in d-Moll, KV 461.

Dass das Mahler Chamber Orchestra nicht der Inspiration durch einen Dirigenten bedarf, um großartig musizieren zu können, zeigte es in drei Sätzen aus der lyrischen Suite für Streichorchester von Alban Berg. Ein Höchstmaß an klanglicher Differenzierung, weitbogiger Spannungsaufbau und eine stupende Virtuosität (vor allem in den Pianissimo-Passagen) waren die Merkmale ihres Spiels.

Dann noch die Zugabe, einem der bewegendsten Momente des Abends. Wie kaum anders zu erwarten, verzichtete Uchida darauf, sich virtuos zu produzieren. Stattdessen spielte sie den langsamen Satz aus Mozarts "Sonata facile" - mit solch einer Innigkeit, dass sich danach erst nach einer gefühlten Ewigkeit absoluter Stille jemand traute, zu applaudieren.