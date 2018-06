Von Heribert Vogt

Heidelberg. Ihm eilt der Ruf voraus, gehörig austeilen zu können. Und tatsächlich gab es vom vermeintlichen "Bad Boy" Maxim Biller (Jahrgang 1960) eine Reihe von rhetorischen Haken und Hieben, die jedoch nie unter die Gürtellinie gingen oder persönlich trafen. Sondern vor allem gegen Klischee- und Mythenbildungen zielten, die einer offenen Gesellschaft in Deutsch-land entgegenstehen.

So bot der jüdische Schriftsteller in der gut gefüllten Alten Aula zum Auftakt der 21. Heidelberger Poetikdozentur in der Rede "Wer nichts glaubt, schreibt" einen biographischen Streifzug durch sein literarisches Leben, das immer wieder auf Kollisionskurs mit den vorgegebenen Strukturen und Normen verlief.

Dabei zeigte sich Biller als hartnäckiger Kämpfer für die Wahrheit, dessen Attacken zwar schonungslos, aber auch direkt und offen sichtbar losbrechen. Und nicht nur das, sondern er reflektiert die geistigen Schläge auch ständig. Und wird in seiner Rede immer weicher. Schließlich entschuldigt er sich fast für sein Trommelfeuer gegen das heutige Deutschland.

Ja, der frontale Angreifer verheddert sich zunehmend in seinen extrem gemischten Gefühlen für dieses Land, wird eigentlich zum Liebesboxer im Minenfeld deutsch-jüdischer Geschichte, mitunter sogar zum einfach nur liebenden Menschen, der im Hier und Jetzt auch eine Zukunftsperspektive erblickt.

Wenn das so ist, war der Weg dahin lang. Biller erzählt von einer Handvoll deutschsprachiger Schriftsteller jüdischer Herkunft, die 1991 in New York an einer Konferenz darüber teilnehmen, ob Deutschland nach der Wiedervereinigung ein Ort für jüdische Autoren sein kann.

Es wurde darüber nachgedacht, ob eine Tätigkeit in den USA nicht besser sei, vielleicht sogar eine eigene literarische Gruppe möglich wäre. Aber das sollte für Biller ein Traum bleiben.

Um so kritischer blickte er auf die Gruppe 47 als abgeschottete Autorenformation im Nachkriegsdeutschland, deren Mitglieder sich nach außen als "die neuen Juden" gerierten, obwohl viele von ihnen zuvor in der Wehrmacht und bei der Waffen-SS die Gelegenheit hatten, "Menschen umzubringen" oder "dabei mitzuhelfen". Der Poetikdozent sprach diesbezüglich von "einer verlogenen Realitätswahrnehmung" und einem "tollen, dummen Heinrich Böll", den er als Schriftsteller eigentlich verehrt.

Gern hätte auch Biller eine Autorengruppe seiner Generation gehabt, um mit ihre die literarische Öffentlichkeit zu erobern. Aber es gab kaum Kollegen, die in einer ähnlichen Situation waren wie er, der vor der Aufgabe stand, aus seinem "biographischen Gewirr zwischen Wahrheit und Betrug" Literatur zu machen - mit gemischten jüdischen Charakteren, Antihelden und Bösewichten.

Denn für Biller, der bei all dem "ein bisschen sadistisch" geworden ist, braucht echte Literatur keine Beschönigungen der Wahrheit. Jedoch mit anderen jüdischen Autoren tauschte er sich darüber nie aus. Zu stark war auch seine im Sozialismus entstandene Allergie gegen Kollektive.

Aber der Stadt München, wo er zwanzigjährig hinzog, machte Biller eine Liebeserklärung. Wo es mit Kurt Eisner einst einen jüdischen Ministerpräsidenten gegeben hatte, der dann von einem deutschen Antisemiten ermordet wurde, konnte "auch ich zuhause sein".

In der dortigen gemeinschaftlichen Lebensart in Cafés und Biergärten fühlte er sich wie im Prag Franz Kafkas und Milan Kunderas in einer mitteleuropäischen Zivilisation - und nicht in jenem Deutschland mit dem erwachenden Nationalgefühl, über das er als Journalist "oft böse" schrieb.

Kurz nach New York war es dann ein Beitrag Billers in der Züricher "Weltwoche", in dem er sich kritisch über die farblose deutsche Gegenwartsliteratur äußerte, sodass sich sein Verhältnis zu vielen Autoren nachhaltig veränderte: "Ich schrieb, dass ich selbst im Gegensatz zu meinen meist in den mittleren deutschen Provinzstädten aufgewachsenen Generationsgenossen es als tschechischer Emigrant, als Sohn russischer Eltern und als Mitglied einer Familie, die früher ziemlich viele Probleme mit den Nazis hatte, etwas besser gehabt habe als sie."

Ihm stünde mehr "biographisches Material" zur Verfügung, vor allem durch den Holocaust. Die harschen Reaktionen gipfelten in dem Vorwurf, er sei "eine Art Literaturnazi", was bei Biller ein "sehr eisiges Außenseitergefühl" auslöste.

Auf die Frage, was in seinen Romanen und Figuren eigentlich jüdisch sei, antwortet der Poetikdozent mit Gegenfragen, und wirft dabei "schamlose Fragen" auf - das ist für ihn gute alte Thora-Gelehrtenschule. Etwa die Frage: Wieso können die Geschichten und Romane von bösen Menschen trotzdem wirklich gut sein?

Die These: "Vielleicht gibt es gar keine bösen und guten Menschen oder Juden, sondern einfach nur uns alle." Am Tag der Geburt sei jeder zum Tode verurteilt. Aber dennoch könnten alle menschlichen Fehler und Gemeinheiten zu guter Literatur werden.

Biller weiter: "Das Jüdische an Gegenfragen im Leben und in der Literatur ist, dass man als Jude, also als ewig Zerrissener zwischen Welten, Kulturen und Sprachen, absolut genau weiß, dass es keine letzte, endgültige Wahrheit gibt. Es kommt immer auf die Perspektive an und die Machtverhältnisse, in denen man lebt."

Gleichwohl müsse man stets nach der Wahrheit suchen: "Diese Skepsis und verzweifelte Neugier stecken fast in jedem meiner Texte." Und: "Wir Juden teilen unsere Gedanken und Einfälle gern mit anderen", um die Welt dadurch ein bisschen besser zu machen. Aber noch jüdischer sei für ihn sein "tief verwurzelter Widerspruchsgeist als Mensch, Schriftsteller, Journalist", sein Drang, alles so zu vermitteln, wie es wirklich ist.

Mit diesem Programm traf Biller auch 1993 als Jury-Mitglied beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis auf Widerstand. Dort sollte er "offenbar den bösen, gemeinen Juden spielen - eine Art junger Reich-Ranicki". Er wandte sich jedoch vor allem gegen Jury-Kollegen und forderte von den Autoren mehr Unverschämtheit sowie Mut.

Etwa die Shoah, der Jugoslawien-Krieg oder der Mauerfall seien wichtige Themen. Aber erneut gab es enttäuschende Abwehrreaktionen: "Ich wollte doch nur eine schöne, kleine und nicht ganz unblutige Literaturrevolution." In Anspielung darauf, dass sich Rainald Goetz 1983 in Klagenfurt das Blut von der Stirn rinnen ließ.

An der Gegenwartsliteratur kritisiert Biller in seinem Wahrheitsdrang, dass vermehrt von Nazis missbrauchte alte Deutsche zu literarischen Figuren werden, so bei Ralf Rothmann, Arno Geiger und Jan Koneffke. Dagegen tauchen die Täter kaum auf. Gegenüber dieser neuen deutschen Sentimentalität sollten mehr Qualität und Aufrichtigkeit angestrebt werden.

Bislang gebe es nur einen Roman, in dem ein SS-Offizier unverstellt von den damaligen Morden erzählt. Dabei handelt es sich um "Die Wohlgesinnten" von Jonathan Littel, einem jungen Amerikaner jüdischer Herkunft.

Einen Schlagabtausch gab es auch, als Biller 1994 mit dem Tukan-Preis der Stadt München geehrt wurde. Seine damalige "schrecklich harte Rede" hält er heute für falsch, denn man wollte ihn in die deutsche Literatur zurückholen. Und auch bei einer Literaturtagung im Jahr 2000 am Starnberger See entpuppte sich der Autor mit radikaler Attitüde als ein "sich danebenbenehmender Danebensteher, der rhetorisch brillante Bösewicht".

Schließlich erschien der jüngst verstorbene US-Schriftsteller Philip Roth als unerreichtes Vorbild: "Philip Roth hat den unsicheren, melancholischen, es oft gut meinenden Nachkriegsdeutschen - was sie ja auch waren, nicht bloß passiv-aggressive Nazi-Enkel - jene Tür zur jüdischen Welt geöffnet, die die Nazis zugeschlagen hatten, und damit zur Welt überhaupt."

Biller selbst habe Ähnliches versucht, er "konnte den Deutschen aber die Angst vor den Juden nicht nehmen". Allerdings sei seine Aufgabe in Deutschland auch interessanter: "Erst wenn mein jüdischer Widerspruchsgeist ein Lächeln in die Gesichter und Herzen meiner deutschen Leser bringt und nicht Wut und Panik, werde ich so gut sein, wie ich es schon immer sein wollte."