Von Heribert Vogt

Heidelberg/Frankfurt. Ein "Divan-Jahr" feiert das Freie Deutsche Hochstift am Frankfurter Goethe-Haus 2019. Denn Goethes berühmte Gedichtsammlung "West-östlicher Divan" erschien 1819, also vor 200 Jahren. Darin finden sich auch Gedichte, die in Verbindung zu Goethes und Marianne von Willemers Heidelberger Begegnung im September 1815 entstanden. Im Zentrum der Frankfurter Aktivitäten stehen nun zwei Ausstellungen, aber es kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen hinzu. Während derzeit neben dem Goethe-Haus das Deutsche Romanik-Museum entsteht, in dem Heidelberg eine wichtige Rolle spielen soll, wird auch etwa die vorbereitende Reihe "Was ist Romantik?" fortgesetzt. Dabei geht es vor allem um "Grenzgänger" der Romantik.

Vom 27. März bis 11. Juni zeigt das Freie Deutsche Hochstift in Kooperation mit dem Universalmuseum Joanneum in Graz die Ausstellung "Brücken bauen: Joseph von Hammer-Purgstall zwischen Hafis und Goethe". Der Weimarer Klassiker verdankte dem Österreicher Hammer-Purgstall (1774-1856) die für ihn so inspirierende Begegnung mit dem persischen Dichter Hafis. Hammer-Purgstall war Diplomat, Forscher, Übersetzer und erster Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaften, zudem ein Brückenbauer, ein "Hinübersetzer" zu den kulturellen Ufern des Orients. Von nachhaltigem Einfluss ist seine Übersetzung des Gesamtwerks von Hafis. 1814 erhielt Goethe dessen "Diwan" in der Übersetzung Hammers.

Die Ausstellung "Poetische Perlen aus dem ‚ungeheuren Stoff‘ des Orients" mit Handschriften und Dokumenten des "West-östlichen Divans" ist dann vom 21. August bis zum 23. Oktober zu sehen. Durchgeführt wird sie in Zusammenarbeit mit dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. Der 1819 erschienene "Divan" schlug gleich Wellen. Und das weitaus größte Gedicht-Ensemble in Goethes Gesamtwerk wirkt bis heute, indem es den Kulturen übergreifenden Dialog poetisch verwirklicht.

Für den Besucher wird erfahrbar, wie die Divan-Gedichte - "poetische Perlen" - entstanden sind, wie Goethe sie aus dem "ungeheuren Stoff" des Orients formte und darin sein "eignes Poetisches verwebte" - ein westliches. Gezeigt wird, wie er für die Literatur und Kultur Persiens wie Arabiens entflammte, mit dem persischen Dichter Hafis in poetischen Wettstreit trat und intensive Orient-Studien betrieb. Materialien aus dem Nachlass und die Zeugnisse von Goethes Liebe zur mitdichtenden Marianne von Willemer bieten die Möglichkeit, die Entstehung der Gedichte nachzuvollziehen.

Auch der große Umkreis der Romantik für die Romantikerstadt Heidelberg ist von Interesse - nicht zuletzt in Bezug auf den "West-östlichen Divan". Darüber sprechen die Hochstiftdirektorin Anne Bohnenkamp und der Goethe-Experte Hendrik Birus am 22. Oktober.

Zwar gilt der "Divan" nicht als Beispiel romantischer Dichtung. Aber diese Gedichtsammlung entsteht nicht nur gleichzeitig mit wichtigen Werken der deutschen Romantik, sondern teilt auch zentrale Themen, Motive und Formen mit ihnen. So prägen die Faszination durch den Orient, die Lust am Maskenspiel, ein starkes Interesse an Theorie und Praxis des Übersetzens, die Vorliebe für strophische Reimdichtung wie überhaupt die Engführung von Naturerfahrung, Leidenschaft, Ironie und Religiosität sowohl zahlreiche Dichtungen der Romantiker als auch Goethes "Divan".

Zum Kontext der Grenzgänger der Romantik zählt auch die Veranstaltung "Heinrich Heine und die Romantik" (26. Februar). Über dieses spannungsvolle Verhältnis sprechen Joseph A. Kruse, früherer Direktor des Heinrich-Heine-Instituts in Düsseldorf, und Sandra Kerschbaumer vom Graduiertenkolleg "Modell Romantik" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Es folgen die Themen "Clara Schumann: Weggefährtin, Interpretin und Gralshüterin der musikalischen Romantik" (21. Mai) oder auch "Von Landschaften, Linien und Konzepten. Gibt es eine Kunst der Romantik?" (19. November).

Einem Hauptvertreter der Heidelberger Romantik, nämlich Achim von Arnim, kann man am 6. März begegnen. Denn da steht die Buchpräsentation "Arnim und Bettine. Briefwechsel" mit der Hochstift-Mitarbeiterin Renate Moering auf dem Programm. Die Korrespondenz zwischen Achim von Arnim und Bettine Brentano, dem preußischen Schriftsteller und der genialischen Frankfurter Kaufmannstochter, ist jetzt erstmals vollständig in drei Bänden nach sämtlichen Autographen abgedruckt, die sich im Hochstift befinden.